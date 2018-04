Rubí: "He notado ansiedad por marcar, no hemos seguido el guión establecido"

Rubí salió a rueda de prensa tras el encuentro frente al Albacete Balompié, disputado el pasado jueves doce de abril.

El técnico catalán declaró que ''Tuvimos veinte minutos buenos, luego ellos poco a poco han impuesto su ritmo y no hemos acabado de convencer, jugando muy directo'', y es que la SD Huesca no jugó un buen partido. Tal y como declaró el entrenador azulgrana, el equipo no estuvo reconocible y no siguió el guión establecido.

De hecho, según declaraba el técnico, ''No hemos acabado de gustar, y ellos han tomado el mando del partido'', y es que un valiente Albacete plantó cara y llegaba una vez tras otra a puerta, amenazando el arco de Remiro, con un incisivo Béla, que tuvo dos ocasiones muy claras que se marcharon por muy poco.

''Cuando estás arriba del todo, los empates no saben a nada, pero al jugar directos hemos podido incluso perder''

''Será una pena si la situación nos puede a todos, pero estamos peleando por cosas bonitas'', además el técnico estuvo en gran parte de la rueda de prensa apoyando a sus jugadores, declarando que ''Rulo sólo llevaba un entrenamiento y ha jugado, Pulido tiene una rodilla hinchada y ha jugado, y es algo que dignifica a mis jugadores'' , siempre mostrándose orgulloso de sus pupilos.

Ya para finalizar, el míster catalán recibió una pregunta que no gustó al ex del Sporting.

Le preguntaron que el futuro de la sittuación ''se ve negro'', declarando el catalán que le entristecía que le dijeran eso, ya que el club está peleando por el ascenso directo, y declaró que ''No sé qué nos pensábamos, que estemos disfrutando de la oportunidad de ascender a primera división y me digan que el futuro está negro me entristece'', pero al fin y al cabo ''Más o menos somos así en todos los sitios'', una pregunta que no creó buena reacción por parte de Rubí.

A la SD Huesca sólo le queda seguir trabajando de cara al partido de la jornada 35, que será disputado en El Alcoraz el próximo lunes 16 de abril a las 21.00 horas frente al filial del FC Barcelona.