Previa CE Sabadell - Villarreal B: Ambos buscarán la victoria

El CE Sabadell recibirá este domingo en la Nova Creu Alta al Villarreal B, en un encuentro en que ambos equipos buscarán sumar los tres puntos para asegurarse dos cosas bien distintas.

Por su parte, el conjunto dirigido por Toni Seligrat intentará sumar para seguir alejándose del descenso y poder certificar cuanto antes la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. Y, por el otro lado, el conjunto dirigido por Miguel Álvarez llega a este encuentro colocado en segunda posición y con ganas de sumar para asegurarse los playoffs de ascenso, que cada vez tienen más cerca.

El Sabadell, a dar buena imagen

A falta de cinco jornadas para finalizar esta campaña, el Sabadell se encuentra en tierras de nadie y, con los playoffs de ascenso a once puntos y la clasificación para la Copa del Rey muy alejados, es ya casi una utopía el poder lograr estos objetivos. Además, con el descenso a cinco puntos pero con la sensación de que no se va a sufrir demasiado y que la certificación de la permanencia está casi asegurada, poco más puede hacer el Sabadell en este último tramo que no sea salvarse. Por lo tanto, el objetivo del Sabadell de ahora hasta el final de temporada, debe ser ir a por la victoria en los encuentros que restan y dar buena imagen para dar argumentos a los aficionados arlequinados para que de cara a la temporada que viene puedan estar ilusionados.

Este encuentro será muy complicado para el conjunto arlequinado, pero lo cierto es que el conjunto catalán se suele mostrar mejor ante rivales de la zona alta que frente a rivales directos, así que pueden dar la sorpresa. Al Villarreal B le gusta dominar, pero al Sabadell, sobretodo en casa, también le gusta hacerlo y ya lo ha demostrado ante otros equipos como el Cornellà. Además, tras la dura derrota en La Almozara frente al Ebro, los futbolistas arlequinados tienen ganas de ganar ante su afición.

Para este encuentro, tan sólo es duda Aleix Coch que no ha entrenado durante la semana, pero que aún tiene posibilidades de llegar al encuentro. Así pues, todos los demás futbolistas del primer equipo están disponibles y se espera que Felipe Sanchón, que tan sólo disputó diez minutos ante el Ebro, pueda jugar de inicio este domingo.

El Sabadell quiere volver a celebrar un gol | Foto: Sandra Dihör - CE Sabadell

El Villarreal B, a asegurarse los playoffs

Situado en segunda posición y a siete puntos del quinto clasificado, el Villarreal B llega a La Nova Creu Alta con la intención de sumar los tres puntos para asegurarse cuanto antes los playoffs de ascenso, aunque lo cierto es que prácticamente los tienen asegurados.

Por lo tanto, desde una posición privilegiada, los pupilos de Miguel Álvarez, viejo conocido arlequinado, podrán afrontar este partido con cierta tranquilidad, aunque no lo tendrán nada fácil ante uno de los equipos que más bien defiende. Eso sí, el filial del Villarreal seguro que no renunciará al juego que lleva practicando a lo largo de la temporada, y con una plantilla jovencísima, buscarán dominar al Sabadell mediante juego vistoso.

Para este encuentro, el técnico del Villarreal B no podrá contar con Imanol, que se encuentra sancionado, a Raba y Pau Torres que se encuentran concentrados con el primer equipo y seguramente a Morlanes y Darío, que se suman a las bajas por lesión de Leo Suárez y Ramiro Guerra. Por el contrario, si podrá contar con Adrián Dalmau, el máximo goleador del equipo con diez tantos y con Chuca, jugador también importante.

Antecedentes

Sabadell y Villarreal B ya se han enfrentado en bastantes ocasiones ya, doce exactamente, y hasta el momento hay igualdad máxima, con el Sabadell habiéndose llevado cinco victorias, el Villarreal B cuatro y con tres empates. El partido de ida se saldó con un 0-0 en el Mini Estadi del Villarreal que benefició más al Sabadell que al submarino amarillo.

Pese a las 4 victorias del Villarreal B, todas son en casa y aún no saben lo que es ganar en la Nova Creu Alta. En el feudo arlequinado ha habido cuatro victorias sabadellenses y dos empates, con lo que teniendo esto en cuenta, los arlequinados tienen bastantes opciones de sumar los tres puntos.

Posibles alineaciones

CE Sabadell: Roberto; Dani Gómez, Migue González, Pol Moreno, Óscar Rubio; Ángel, Marc Martínez, Pedró Capó; Josu, Sanchón, Arturo.

Villarreal B: Cantero; Miguelón, Roger, Enric, Quintillà; Cedrés, Morlanes, Chuca, Mario; Rubén, Dalmau, Simón.