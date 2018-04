Previa FC Cartagena - CD Badajoz: en juego la liga y la permanencia

Google Plus

Partido bonito el que viviremos el domingo a las 18:00 horas en el estadio Cartagonova entre el FC Cartagena y el CD Badajoz, en el que los dos equipos tienen objetivos diferentes. El conjunto local busca una victoria en su feudo que le permita colocarse primero en solitario en la clasificación y que el Marbella no consiga los tres puntos en su estadio frente al Recreativo de Huelva. Por su parte, el conjunto extremeño viaja a tierras murcianas con la intención de arañar, por lo menos un punto, que le siga acercando a la permanencia, el conjunto dirigido por Juan Marrero está situado en la posición duodécima con 42 puntos.

La semana pasada el conjunto murciano perdió contra el Real Murcia en el derbi de la comunidad por 2-1, en el que la pizarra fue el factor clave para que el conjunto grana se llevara los tres puntos en la Nueva Condomina, mientras, el conjunto pacense ganó por 2-0 en su feudo al Jumilla, que hundía al conjunto visitante en el descenso.

Recordemos que en el enfrentamiento de ida, en Badajoz, el partido terminó con 0-0 en el electrónico en el que, el conjunto cartaginés jugó con 10 desde el minuto 29 con la expulsión de Moisés y el conjunto blanquinegro no fue capaz de anotar un gol a su marcador. La última vez que el conjunto extremeño pisó el estadio Cartagonova fue en la temporada 2005- 2006 con victoria del conjunto local por 1-0 con gol de Sabino en el minuto 85. El conjunto dirigido por Monteagudo como local lleva 9 victorias, 5 empates y 2 derrotas y el CD Badajoz lleva como visitante solo 2 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

Monteagudo dijo en rueda de prensa ante el peso de los delanteros por hacer gol: “Ya le he dicho que los bandas y los mediapuntas tienen que hacer gol en este equipo y tenemos que ayudar a los delanteros. Hay que pisar área y no podemos terminar con uno o dos goles la temporada". También habló sobre el CD Badajoz: “Es un equipo que en casa es muy complicado y fuera, en principio, pierden un poco con respecto a casa. Es un equipo peligroso y con capacidad de hacer daño. Tienen fútbol y me parece un buen equipo”.

Por su parte Juan Marrero comentó que van ''con la idea de ganar, es una oportunidad que tenemos para conseguir el objetivo y no vamos a desperdiciar ninguna porque seríamos muy torpes. Siempre que salimos fuera hemos ido con la misma mentalidad. Conocemos el potencial del Cartagena, su posición, su estadio, su gente, pero por eso no vamos a ir a verlas venir, al contrario, creo que hay tanta igualdad en la categoría que cualquiera puede ganar a cualquiera y estoy seguro de que vamos a tener opciones.” También tuvo buenas palabras sobre el Cartagena “Ellos tienen muy buen nivel de asociación, son muy verticales, están muy bien trabajados, tienen muy buena plantilla, si van líderes es por algo… pero nosotros tenemos que tener la mentalidad de que podemos. Podemos ganar. No podemos ir con la mentalidad de que es el líder, que económicamente sean los más poderosos, que el campo sea grande… eso tiene que suponer motivación. Cada uno tiene su objetivo, ellos el de quedar campeón y nosotros de lograr la permanencia. Sumar 3 puntos sería casi alcanzarla, a un 90-95% y con esa mentalidad vamos.”

En el conjunto local tienen las dudas de Aketxe, Hugo y Cordero por molestias, mientras que en el conjunto visitante no viajan Juanma García, Fran Morante (lesión muscular), Sergio Martín (golpe en el pie), Pol Ballesté (no tiene el alta médica) y Ruano por acumulación de amarillas.

