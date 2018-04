Previa UD Las Palmas - Real Sociedad: toca luchar hasta que los números den

Google Plus

Después de la dolorosa derrota en Valencia que deja a los amarillos con casi un pie en segunda, a los de Paco Jémez solo les vale levantarse. Ante la Real Sociedad tendrán una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria y si se puede, seguir soñando con que es posible.

Por su parte, la Real aterrizará en la isla tras golear al Girona en Anoeta. Imanol Alguacil consiguió su primera victoria en casa. Además, superaron la mala racha que llevaban de tres partidos sin ganar.

Último partido entre ambos

Para llegar al último encuentro entre los dos clubes hay que remontarse a la jornada trece, a noviembre del año pasado. Por aquel entonces Las Palmas ya iba cuesta abajo, sumaba ocho derrotas consecutivas. Hasta el día del partido, donde volvió a sumar.

El conjunto de Ayestarán, entrenador amarillo en esos momentos, logró un empate en Anoeta. Los donostiarras controlaron más el encuentro. A pesar de ello, la UD fue la primera en abrir el marcador. Tana de rechace anotó el 0-1 de cabeza.

Nueve minutos después, Willian José hizo justicia marcando el empate tras un pase de Januzaj. El belga hizo el 2-1 después de que Lemos fallara en el despeje del centro de Odriozola. Viera evitó la novena derrota consecutiva marcando desde lejos. Aprovechó la salida de Rulli para poner el 2-2 definitivo.

En la recta final del encuentro Rémy tuvo dos ocasiones claras para llevarse los tres puntos. Sin embargo, el internacional francés se topó con un gran Rulli. Finalmente, hubo reparto de puntos.

Willian José vuelve al Gran Canaria

La jornada 32 traerá con ella un reencuentro, el de Willian José con la afición canaria. El delantero brasileño militó en las filas del conjunto amarillo en la temporada 2015/2016. La que fue su primera campaña en La Liga.

Tras su cesión en Las Palmas, el club decidió no comprar al futbolista, algo que le dolió: "Me hubiese gustado seguir muchos años en la UD Las Palmas, porque tanto mi familia como yo estábamos felices en la Isla, pero los directivos que estaban no hicieron mucho esfuerzo para que siguiese."

Después de su salida, la Real Sociedad decidió pagar seis millones de euros al Maldonado para hacerse con sus derechos. Desde su llegada al País Vasco ha disputado dos encuentros ante su exequipo y en ambos anotó. Pero, hasta ahora no había podido jugar los partidos en la isla. "Para mí volver a Gran Canaria es especial, el año pasado no pude jugar en la isla por una lesión y siempre fue afición que me trató muy bien", confesó .

El delantero será uno de los grandes peligros para los de Jémez. Suma trece tantos esta temporada y es el máximo goleador de su equipo. Tras superar la lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante numerosas semanas, quiere seguir sumando goles. Su nombre estuvo presente en la última convocatoria de Brasil y hará todo lo posible para estar en Rusia.

Calleri hace un llamamiento a la afición

Jonathan Calleri quiso mandar un mensaje a la hinchada amarilla en estos momentos difíciles. El delantero argentino les animó para que sigan yendo al estadio, aunque no sea por ellos sino porque "se identifiquen con el escudo".

"Estoy acostumbrado a que cuando el equipo va mal, la gente viene más a la cancha y canta más. Aquí puede ser distinto. Vienen y ya están enojados sin o con razón, molestos por si las entradas son caras o baratas. (...) Uno escucha. Respeto a la afición, sabemos que en parte tiene mucha razón", afirmó. De esta manera comparó la diferencia entre lo que vivió en Argentina y lo que está viviendo ahora en España.

Además, añadió que todavía hay posibilidades de no descender, aunque sea complicado. "Se puede, la ilusión está, aunque sabemos que es muy, muy difícil. Trataremos de seguir peleando", comentó.

Por el momento, la primera parada para alcanzar el milagro pasa por ganar a la Real Sociedad.

