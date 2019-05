Chichizola y David García: "La actitud no se puede reprochar"

Tras la derrota ante la Real Sociedad varios jugadores amarillos pasaron por los micrófonos de la prensa. El primero de ellos fue Leandro Chichizola, uno de los más destacados en este partido, que atendió a la televisión a pie de campo. El portero argentino analizó brevemente el partido diciendo que "en el primer tiempo nos costó adaptarnos al partido y tuvimos muchas llegadas en contra, pero en el segundo tiempo y la mitad del primero mejoramos pero no alcanzó. Tuvimos una al final del partido y no la pudimos meter y otra derrota más". Sin embargo, pese al resultado también afirma: "Hay que seguir, el sacrificio y las ganas que ponemos en los entrenamientos y en los partidos no nos lo puede reprochar nadie. Los chicos se matan acá adentro, lo hagamos bien o mal, pero se matan. A pensar ahora en el partido del jueves".

También atendió a la prense el capitán David García, ovacionado hoy por la afición y que tiene una premisa clara ante la situación actual: "Hay que estar todos juntos para terminar dignamente". La situación no es buena y el capitán amarillo sabe que es momento de estar unido. Siguiendo la línea de su compañero Chichizola dijo: "La actitud no se puede reprochar porque el equipo lo da todo", pero también entona el mea culpa como voz del equipo y pide perdón porque "somos conscientes de que no lo hemos hecho bien. Hemos llegado a una situación límite que era hoy. Teníamos que ganar para tener una opción mínima, pero no ha sido así. Pido perdón a la afición, por respeto a ellos y al club". Afición a la que también agradeció el apoyo recibido durante el partido.

Preguntado por su futuro el jugador de Maspalomas afirma estar "orgulloso de pertenecer a la UD Las Palmas. Me gustaría quedarme, porque es el club de mis amores. He estado toda mi vida, compartí todo tipo de cosas. Me gustaría terminar dignamente, como me merezco. Si cree que debo seguir, así lo haré".