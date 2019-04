Iturra: "Tenemos que tratar de terminar el año lo mejor posible"

Algunos jugadores del Málaga analizaron la derrota de este domingo en La Rosaleda ante el Real Madrid. Uno de ellos fue Iturra, que alabó al equipo blanco y pide compromiso en lo que resta de temporada: “Se han puesto por delante con un golazo de falta de Isco. Son el Real Madrid, los mejores jugadores del mundo. Por más que quisimos, no pudimos. Hemos perdido frente a un gran rival”.

“Justo se me vino un flash de la jugada que marqué en el Camp Nou contra el FC Barcelona, una jugada calcada. Traté de definir igual, pero se me quedó el balón muy pegado al pie. No le he pegado de lleno al balón. Esa jugada me va dar vueltas mucho tiempo. Marcarle al Real Madrid hubiese sido un golpe de inyección, era justo ante del descanso y nos hubiéramos ido empate al entretiempo”, comentaba el chileno por la ocasión fallida durante la primera mitad.

Por último, el jugador chileno afirmó que la plantilla trabajará y se esforzará en lo que queda de temporada, pese a que el descenso es casi matemático: “Es lo mínimo que le podemos dar a la afición y lo mínimo que nos toca. Hay mucha gente que deja de lado muchas cosas por venir al estadio, por ser socio del Málaga. Lo mínimo que podemos ofrecer y entregar es trabajo, dignidad y profesionalismo. Tenemos que tratar de terminar el año lo mejor posible. Ahora tenemos un partido ante el equipo que marca la permanencia. Vamos a ir a intentar ganar el partido”.

Otro de los protagonistas al finalizar el partido fue Rolan, que atendió a los micrófonos de Bein Sports y comentó lo siguiente: "Sabíamos que ellos venían en buena racha. Es una lástima no haber podido sacar un buen resultado, pero como siempre intentamos hacer las cosas bien. ¿Demasiada diferencia? Empezamos con cinco en el medio para tratar de cerrar las líneas de pase, pero ellos tienen jugadores como Isco que aprovechan bien los espacios aunque no los haya y hacen la diferencia".

"El tramo final de temporada sin duda, va a ser muy complicado y muy difícil por la situación en la que estamos. Pero como siempre digo, intentamos hacer lo mejor y vamos a seguir trabajando en los entrenamientos para ver si en estos últimos partidos podemos sacar buenos resultados". Sobre su gol casi al final del partido, el uruguayo comenta lo siguiente: "Vallejo erra, me queda y le pego. Yo estaba atento a la pelota, no sé en qué situación estaba, sin estaba adelantado o no...", finalizó.