Borja Lasso demostró su calidad con el disparo para empatar el encuentro

La afición pedía pelea, disfrutar de un buen juego y fútbol, de cambiar la dinámica y ser aspirante al ascenso, pero sobre todo ganar. Los últimos resultados no acompañan al cuadro navarro y la decepción es protagonista entre los rojillos. El Playoff se encuentra a cuatro puntos a falta de siete jornadas y Osasuna aún se tiene que enfrentar a rivales directos. En el partido frente a Córdoba no jugaron en general bien, en las puntuaciones otorgadas por Vavel la media del equipo fue de 4,4. Las mejores puntuaciones se las ganaron Borja Lasso y Arzura, ambos recibieron un seis.

Vida a un equipo muerto y sin ideas

Osasuna iba perdiendo y era dueño del balón, pero no tenía ideas y no disponía de ocasiones buenas para empatar y llevarse el partido. Borja Lasso disputó un buen partido, y cuando el sevillano está bien es muy importante para el equipo. En el encuentro de la jornada anterior contra el Granada, Lasso estuvo ausente y sin ideas. No apareció en todo el partido, no recuperó balones como solía hacerlo. El domingo, en cambio, fue uno de los que más demostró y aportó. Robó balones importantes del rival, un punto importante teniendo en cuenta que el Córdoba estaba jugando muy cómodo con la ventaja sobre el marcador.

En el fútbol es muy importantes ser dueño del balón y controlar el partido, pero lo que sentencia el partido son los goles. Esto último parecía imposible que Osasuna lograría. Para ello jugadores como Lasso son muy importantes, el sevillano tiene buena visión de juego y muchas veces esto crea ocasiones peligrosas o goles. Es decir, tiene mucha calidad a la hora de romper el juego, hacer un pase donde parece imposible. El domingo Kike Barja recibió un gran pase de Borja Lasso, el navarro no marcó, pero sin duda fue una de las ocasiones más claras. Además de ello, no se puede olvidar el increíble gol que metió para igual el encuentro, uno de los mejores tantos rojillos desde hacía tiempo. Estos son los pequeños detalles que marcan la diferencia, a pesar de que el equipo no dispute un buen partido, tener un jugador con esta calidad aumenta las posibilidades de sumar. Solamente le falta más intensidad y garra para ser titular indiscutible, aunque cuenta con la confianza plena de Diego Martínez.