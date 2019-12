Previa Levante UD - Málaga CF: morir luchando

Levante y Málaga se enfrentaran este jueves en una jornada intersemanal donde el Málaga puede certificar matemáticamente su descenso a Segunda División. Por otra parte, una victoria del Levante puede darle a los granotas la permanencia “virtual”, después de que el Deportivo empatara en un difícil encuentro contra el Sevilla. Tras empatar el Deportivo y a falta de jugar el Levante, la distancia entre ambos es de cuatro puntos. De conseguir la victoria, el equipo levantinista aumentaría el margen de puntos a siete, cuando solo quedarían doce puntos por disputar. Muchos medios catalogan el partido como “final” para el Levante.

Antecedentes

En los últimos duelos disputados entre ambos equipos en LaLiga el balance es claro: diez victorias para el Málaga, dos empates y cinco victorias para el conjunto levantinista. Aunque los registros sean favorables para el Málaga, las tendencias de ambos equipos no invitan al optimismo para el equipo blanquiazul. En el partido de ida de esta temporada el resultado fue 0-0, gracias a una gran actuación de Roberto. El Málaga, inmerso en plena planificación para el año que viene en Segunda y con los ánimos por los suelos, tiene como única motivación darle un final digno al equipo y afición. Tanto equipo, como dirección deportiva y presidencia no han estado a la altura de esta Primera División y han condenado al club al descenso.

La llegada de Paco López (que entrenaba al filial antes de llegar al primer equipo) ha revolucionado al Levante. Desde su debut, el equipo ha conseguido diez de quince puntos posibles y tan solo contabiliza una derrota, que fue la del pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid. Trayectoria muy diferente a la del Málaga, que aunque ha mejorado en su juego, solo ha conseguido cuatro puntos en las mismas jornadas.

Declaraciones de los entrenadores

El preparador del Levante UD atendió a los medios y dejó claro que no quiere que sus futbolistas se dejen influir por lo que diga el entorno y, sobre todo, por lo que haga o deje de hacer el Deportivo de La Coruña. Solo centrarse en ganar sus partidos, empezando por el Málaga. Así pues, cuando le preguntaron si este duelo era una gran final, el técnico dijo: "Igual que cuando fuimos a Getafe, lo dije también contra Las Palmas y cuando terminamos recuerdo perfectamente que dije que estábamos muy contentos y había que celebrar la victoria por lo que nos había costado pero no era una celebración de conseguir absolutamente nada. Tan solo tenemos que seguir creyendo en nuestro trabajo, con la misma ilusión, compromiso y actitud porque pase lo que pase no habrá nada definitivo", aclaró.

Además, Paco López no da por muerto al Málaga: "Ahora mismo la realidad dice eso pero las matemáticas lógicamente todavía están ahí, hasta que las matemáticas no dicen lo contrario, mientras haya posibilidad, me espero a un Málaga que va a competir. Las matemáticas dicen que lo tiene difícil pero seguro que van a querer competir pero como cualquier deportista".

En cuanto al técnico blanquiazul, José González habló sobre la situación del equipo y la suya propia: "¿Qué si alguien me ha fallado? Yo me he fallado el primero, a partir de ahí el resto. Desde arriba hasta abajado ha fallado mucha gente, hay que ser responsable. A veces las cosas no se dan y hay mil motivos". Sobre su futuro, José no se andó con rodeos: "Mi futuro es el partido del Levante, no me ayuda de nada pensar en otras historias. Tengo que disfrutar de mi trabajo, que me gusta, pero cuando pierdes es difícil"

Sobre el posible descenso González afirmó: "No me cuestiono si es más doloroso descender ante el Levante o el domingo en casa. Tengo que tener ánimos y transmitirlo a la plantilla. Hay que competir, nos debemos a un club y a un escudo". Sobre el once que plantará mañana, el técnico malaguista aseguró que "estoy sopesando incluir variantes. Hemos tenido cuatro días para recuperar y el domingo tenemos menos tiempo para preparar el partido". Además, añadió que "tengo que preparar mentalmente a mis jugadores para un ambiente hostil y de presión". "El Levante ha tenido viento a favor que es necesario. Supieron ganar al Getafe, el partido del Eibar. El trabajo del técnico ha dado otros ánimos y cuando las cosas soplan a favor son mas sencillas. Eso es el fútbol."

Parte médico

El Levante podrá contar con Coke, (vuelve de sanción) Boateng y Luna, que estaban lesionados y podrían llegar a tiempo. En el apartado de bajas, continúan lesionados Toño García, Iván López y Doukouré, mientras que Rochina está sancionado y Pazzini es duda. Por su parte, el Málaga tendrá como baja segura a Ricca, recientemente operado del hombro, además de Gönen, Juankar, Juanpi y Peñaranda. Mientras tanto, Ignasi Miquel será duda por un proceso gastrointestinal y Diego González parece totalmente recuperado.

Convocatorias

La lista de 18 jugadores por parte del Málaga es la siguiente: Roberto, Andrés Prieto, Ignasi Miquel, Diego González, Luis Hernández, Iturra, Adrián, Borja Bastón, Chory Castro, Ideye, Rosales, Alberto Bueno, Keko, Lestienne, Miguel Torres, Diego Rolan, Lacen y En-Nesyri.

El club levantinista todavía no ha facilitado su convocatoria.

Posibles alineaciones