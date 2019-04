Previa Extremadura vs Villanovense: último billete para el playoffs

Se acerca el final de temporada y ya queda poco para que llegue lo realmente bonito de la Segunda B: el playoffs. Extremadura y Villanovense tendrán una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en la lucha por quedar entre los cuatro primeros del grupo.

¿Quién llega mejor?

Sobre el guión, el Extremadura parte como favorito para alzarse con la victoria. Los de Martín Vázquez querrán salir victoriosos en el derbi para demostrar que se han olvidado del varapalo sufrido en Nueva Condomina ante el Real Murcia la semana pasada. Para ello, los locales deberán de hacer frente a sus problema en la parcela defensiva que tantos disgustos han dado durante la segunda vuelta repitiendo la buena imagen ofrecida en sus dos últimas victorias en casa.

El partido no será ni mucho menos fácil ya que en el otro bando estará el Villanovense. Los de Iván Ania llegan con la moral por las nubes tras su gran exhibición en el último partido ante el UCAM. Los de Villanueva de la Serena están cosechando una temporada basada en pequeños impulsos ya que va dando subidas y bajadas. En su visita a Melilla hace dos semanas no fue capaz de hacer nada y tan solo siete días después le dió un baño a un rival directo como lo es el UCAM Murcia. El Villanovense no ha terminado de conseguir esa regularidad que exige entrar en zona de playoffs, cosa que si ha sabido mantener un Extremadura que, desde que consiguió entrar en esa zona privilegiada en la décima jornada no ha vuelto a salir.

En la ida el Villanovense venció 1-0 en un partido marcado por la polémica entre clubes por el presunto mal trato que sufrió la afición azulgrana en su visita al Romero Cuerda

El balón, el mejor amigo.

Este fin de semana se verán las caras dos equipos cuyo sistema de juego se centra en la posesión de balón. Dos entrenadores que han introducido en sus jugadores la clave de que el mejor arma en este deporte es el tener el control del esférico. Extremadura y Villanovense son dos conjuntos que son más peligrosos cuando tienen el balón en su dominio que cuando tienen que estar en busca de él. Esto nos lleva a que el partido del domingo pueda ser una auténtica batalla en el centro del campo donde el dominador del balón será quien tenga más papeletas de llevarse los tres puntos.

Roles cambiados.

Ni Extremadura ni Villanovense están transmitiendo la imagen mostrada durante el curso pasado. Los de Villanueva de la Serena fueron una de las sorpresas de la temporada al acabar terceros y disputando la fase de ascenso realizando una gran campaña a base de regularidad y buen juego. Mientras, el Extremadura, vivió una temporada complicada y al borde del descenso debido a la mala dinámica que arrastró el equipo.

Ahora es el Extremadura quien, con un proyecto ambicioso en verano, ha sabido darse un lavado de imagen para pelar por el ascenso. En cambio, el Villanovense ha vivido una temporada tranquila en mitad de la tabla pero le ha faltado la intensidad del curso pasado para haber repetido la gesta.

¿Quién estará y quien no?

Ninguno de los dos técnicos tendrá a su disposición a todos sus jugadores en su totalidad pues habrá numerosas bajas en ambos conjuntos.

Martín Vázquez no podrá contar ni con los sancionados Manu García y José García. Aitor y Zarfino se perderán el choque por lesión. Y Borja García, quién no viajó a Murcia la semana pasada, es seria duda debido a que ha arrastrado molestias durante la semana. No todo es amargo para el técnico madrileño ya que la buena noticia es la posible vuelta a la convocatoria del central Pardo, que no juega desde el pasado 28 de enero tras superar una fascitis. Además habrá la posibilidad de ver al debutante Curro. El portero, que firmó en el pasado mercado invernal, sustituirá bajo palos a Manu García



En el Villanovense estarán las bajas de Deguito y Annunziata, goleador en el partido de ida, por ser de gravedad. Tapia es la seria duda en el equipo de Iván Ania, ya que llevaba unas jornadas lesionado y estaba apunto de volver



Posibles onces iniciales