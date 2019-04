Caparrós: “Todos saben mi sentimiento, pero ahora hay un entrenador y hay que respetarlo”

Tras el debacle de la final de la Copa del Rey, el puesto de entrenador de Vincenzo Montella ha quedado en entredicho y llegan los rumores del técnico que sentó las bases del mejor Sevilla de la historia.

El utrerano echaba balones fuera en un primer momento: “No tengo ni idea, estoy en un acto del CEDIFA, en una charla con Luci (Luciano Martín, su habitual segundo entrenador) y la verdad es que no tengo nada. Además, hay un entrenador y un director deportivo y hay que estar centrados, el Sevilla tiene que estar centrado en el siguiente partido”.

Ante la insistencia de la prensa, se sinceró, pero pidiendo respeto a la entidad: “Es verdad que se está hablando, que lo están diciendo los medios, pero yo digo la verdad y es que no sé absolutamente nada. ¿Me haría ilusión? Hablar de supuestos… yo siempre he dicho que soy sevillista. Ser sevillista no es decirlo, es demostrarlo, y yo creo que he demostrado el sentimiento por este club. Todo el mundo lo sabe. Desde el presidente a los otros presidentes con los que he trabajado, como José María y Roberto Alés. Todos saben mi sentimiento. Pero ahora hay un entrenador, un cuerpo técnico y un director deportivo a los que hay que respetar. No quiero profundizar porque no es ético por mi parte. Hay un entrenador y hay que respetarlo. Pero sí es verdad que he sentido el cariño de los aficionados. Pero no es de ahora, sino de cuando voy por la calle. Es una realidad. Yo le agradezco mucho al Sevilla. ¿En qué puesto? Es que no sé nada. Y si supiera algo, quizás tampoco diría nada. No soy el que tiene que decir si hace falta un cambio. Yo vi el partido y lo comenté en la televisión. No fue su partido y ahora tiene que meterse en Europa. No tengo los datos suficientes para tomar una decisión. Hay que estar dentro para contestar a esa pregunta".

Yo le agradezco mucho al Sevilla "Ahora hay que apretar. Tenemos que estar unidos y el sentimiento sevillista debe estar por encima de todo. Luego terminará LaLiga y ya cada uno hará su reflexión. Pero ahora tenemos que ayudar, no desviarnos. Los contrarios quieren desunión. Cada uno en su puesto, yo como socio, tiene que apretar”.

También tuvo palabras para el otro equipo de la ciudad y sobre la tradición entre ambos clubes: “Es la historia del Sevilla y el Betis y del Betis y el Sevilla. El que no se pique no conoce la historia de nuestra ciudad. Creo que ese pique es normal. Ya era hora de que ese pique, después de mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, siga de otra forma”.