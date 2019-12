Resultado Real Sociedad vs Athletic Club en LaLiga 2018 (3-1)

Hasta aquí el partido de esta tarde. Un saludo.

Final del partido. Merecida victoria de la Real Sociedad.

90+1'. Tres de descuento en Anoeta.

90'. Agota los cambios Imanol, se retira Januzaj, y entra Zubeldia.

89'. ¡Qué parada de Moyá! Buen centro de Mikel San José desde la derecha, remata de volea el navarro, despeja el portero a saque de esquina. Sin consecuencias.

85'. Expulsado Rubén Pardo, por una entrada muy fea sobre Mikel Rico. Amarillas para Willian José y Muniain por la tangana posterior.

84'. Amarilla para Susaeta.

83'. Segundo cambio en la Real Sociedad, se marcha Aritz Elustondo y entra Alvaro Odriozola.

81'. Amarilla para Iñaki Williams, que llegó tarde sobre un rival.

79'. Primer cambio en la Real Sociedad, se marcha Canales y entra Pardo.

76'. ¡Qué paradón de Kepa! Vaya disparo a la escuadra que se ha sacado Januzaj, vaya respuesta en forma de parada del portero de Ondarroa.

73'. Agota los cambios Ziganda, se marcha Iturraspe y entra Mikel Rico.

72'. Disparo de Canales que golpea en Balenziaga, saque de esquina sin consecuencias.

68'. Segundo cambio en el Athletic, se marcha Iñigo Córdoba y entra Iker Muniain.

67'. ¡Paradón de Moyá a Raúl García! Cabeceó en el segundo palo abajo, muy buena mano del portero.

63'. ¡Al palo Williams! Falta botada por Iturraspe que cabeceó de espaldas el delantero contra la madera. Lo intenta el Athletic.

60'. ¡Gol de Raúl García! Engañó a Moyá, recorta distancias el Athletic.

59'. ¡Penalti a favor del Athletic!, remate de San José que pega en la mano de Diego Llorente, que vio la amarilla.

54'. ¡Gol de San José en propia puerta! Centro lateral de Canales, remata el central contra su portería, sentencia la Real Sociedad.

52'. Primer cambio en el Athletic, se mracha Lekue y entra Susaeta.

49'. Falta botada por Canales que remata Diego Llorente a las manos de Kepa.

47'. No llega Willian Jose al pase largo, recuperan los leones.

Comienza la segunda mitad, mueve la pelota el Athletic.

Saltan los jugadores al terreno de juego, va a comenzar la segunda mitad.

Descanso en Anoeta, la Real pasando por encima del Athletic.

42'. ¡Al palo Willian José! Botó una falta lateral Canales, penio Diego Llorente, remató el brasileño a la madera, y en el rechace, Raúl Navas remata fuera.

37'. ¡Golazo de la Real Sociedad, que golazo de Oyarzábal! Jugadón de Adnan Januzaj, que tiene la paciencia para ver al joven extremo txuri-urdin, que remata de primeras a las redes. Pone tierra de por medio la Real.

35'. ¡Paradón de Kepa a cabezazo de Aritz Elustondo! Tocó el guardameta y el balón se marchó al travesaño.

34'. Disparo de Canales que despeja Kepa. Saque de esquina.

27'. ¡A punto del segundo Zurutuza! Buena contra generada por Januzaj, que el centrocampista de la Real Sociedad cruzó en exceso. Saque de puerta.

25'. Amarilla para Illarramendi, que agarró a San José.

24'. Nueva amarilla, esta vez para De Marcos, que golpeó a Zurutuza.

23'. Remate de Íñigo Martínez por encima de la portería. Saque de puerta.

22'. Despeja la defensa de la Real el centro de Íñigo Martínez a saque de esquina sin consecuencias.

21'. Intenta reaccionar el Athletic, sin demasiado juego.

15'. ¡Gol de San José en propia puerta! Saque de esquina botado por Canales, se equivoca el navarro al despejar, y adelanta a la Real Sociedad.

13'. Amarilla para Raúl García, que llegó muy tarde sobre De la Bella.

12'. Remate de Diego Llorente desviado. Saque de puerta.

6'. Mete el pie Íñigo Martínez a un disparo de Januzaj, ha comenzado fuerte la Real Sociedad.

4'. Silbada monumental a Íñigo Martínez cada vez que toca la pelota.

2'. Demasiado largo el envío hacia Raúl García, recupera la Real.

Comienza el partido en Anoeta. Mueve la pelota la Real Sociedad.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, todo preparado para el arranque del partido.

Repite once Ziganda con respecto al empate en el Santiago Bernabéu, por lo que vuelve el doble lateral derecho en los rojiblancos.

Vuelve Moyá en la Real, y Zurutuza se gana la titularidad en el derbi, esas son las principales novedades del once de Imanol Alguacil.

Ya se conocen los onces de ambos equipos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la trigésimo quinta jornada de la Liga, Real Sociedad vs Athletic Club en vivo, que se disputará en Anoeta. El encuentro arrancará en el territorio donostiarra partir de las 16:15 horas.

El estadio del encuentro Real Sociedad – Athletic Club será Anoeta con capacidad para 26000 espectadores a causa de la reforma que se está haciendo en el estadio. Se espera una gran entrada, ya que un derbi es un partido especial.

El anterior Real Sociedad vs Athletic Club disputado en Anoeta acabó con un 0-2 para los bilbaínos, con un gol de Raúl García de penalti y un segundo tanto de Iñaki Williams en la segunda mitad.

Atentos en el partido Real Sociedad vs Athletic Club en vivo a Iñigo Martínez: El central del Athletic es de los pocos que ha dado la talla en esta segunda vuelta complicada para los rojiblancos. Desde que llegó a Bilbao, siempre ha sido de los más destacados para el Athletic, incluso cuando el equipo ha caído derrotado.

Iñigo Martínez defiende en el anterior choque de los leones. I UGS Vision.

Atentos en el partido Real Sociedad vs Athletic Club en vivo a Adnan Januzaj: El exjugador del Manchester United está siendo el futbolista que más cosas distintas está haciendo para el conjunto de Imanol Alguacil, siendo el jugador más destacado en las últimas dos victorias de la Real Sociedad, frente a Girona y Atlético de Madrid.

Januzaj vuelve de celebrar su gol al Girona. | Foto: La Liga.

El técnico del Athletic, por su parte, sabe lo que se va a encontrar en Anoeta: “Sabemos el ambiente que nos encontramos, la motivación del rival en este tipo de partidos, sabemos que es un derbi de vecinos y esperamos dar esta alegría en un año sin muchas. A por ello vamos a ir”. Además, añade analizando a su rival: “Venían de un año espectacular, es un tío majo que merece la pena y me alegro que le vaya bien, aunque mañana no. Es un equipo más alegre, más armado, más sólido, defensivamente ha mejorado respetando su gran último año".

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó en primer lugar, el principal tema de la semana, el regreso de Iñigo Martínez a Anoeta: “Su regreso es una circunstancia especial. Ha estado con nosotros, pero ahora ya no. Es difícil valorar la decisión que tomó Iñigo porque no es el único caso, pero me quedo con lo que yo le he visto aquí y me han dicho, y es que cuando estuvo aquí dio todo por este escudo y defendió la camiseta a muerte cuando le tocó". Además valoró la temporada de su rival, el Athletic: "Es verdad que están diciendo que este año no tienen juego, y ahora está tres puntos por debajo nuestro. Todos los equipos vascos estamos a nada de puntos. Entiendo que tienen potencial para jugar, y de hecho les he visto partidos en los que han sido capaces de jugar bien y competir. Su año no ha sido bueno, como el nuestro".

Será la septuagésimo primera vez que Real Sociedad y Athletic se miden en la Liga en territorio donostiarra, y lo cierto es que los resultados están bastante repartidos. El conjunto local ha obtenido la victoria en 33 ocasiones de los 70 encuentros disputados, con 17 empates y 20 victorias del Athletic, por lo que a priori los locales parten con ventaja.

Los bilbaínos, por su parte, dieron otra decepción a su afición en el choque del pasado lunes frente al Levante. De poco sirvió que los rojiblancos se adelantaran en el marcador con un golazo de Raúl García al poco de comenzar, pues Enis Bardhi, con dos goles de falta directa, le dio la vuelta al marcador antes del descanso. Morales sentenció en la segunda mitad y puso el definitivo 1-3 que hizo estallar a la afición rojiblanca.

En la última jornada los dos equipos sufrieron un descalabro inesperado. La Real Sociedad cayó derrotado ante el ya descendido Málaga por 2-0, un encuentro en el que se dio algo poco común en un encuentro de Primera División, el conjunto txuri-urdin no cometió ninguna falta en el encuentro. El partido se resolvió con la victoria del conjunto andaluz merced a los goles de Adrián González y En-Nesiry, poco después de la media hora de juego.

El conjunto bilbaíno, por su parte, necesita un milagro para llegar a posiciones europeas, y ojo, porque aún no está matemáticamente salvado. Podría estarlo si el Barcelona puntúa en Riazor, o consiguiendo un punto en el derbi vasco. Los leones están en decimocuarta posición con 40 puntos, 12 por encima del descenso, y a ocho puntos de la séptima plaza.

El encuentro que medirá a donostiarras y bilbaínos es un choque en el que a priori parece haber poco en juego. Para la Real Sociedad, el derbi es el último tren a Europa, pues los de Imanol Alguacil se sitúan en undécima posición con 43 puntos, cinco por debajo de Sevilla, con un partido menos, y de Getafe, ambos en séptima y octava posición con 48 puntos, la séptima posición será la última posición que otorgue plaza europea.