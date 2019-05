Andrés Iniesta se irá a final de temporada

Aplausos en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

14:12 | Sobre cómo quiere ser recordado por el barcelonismo: "Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y como una gran persona. El fútbol pasa y lo que nos queda a todos son las personas, el trato que has tenido con la gente, con los compañeros en el día a día y eso es lo que al final quedará. Cada uno tendrá la opinión que crea de mí".

14:11 | Sobre Leo Messi: "Para mí ha sido y sigue siendo un honor y un privilegio compartir tantos momentos mágicos con él, porque entiendo que no hay otro igual y veo muy difícil que lo haya. Siempre he dicho que Leo es una parte fundamental para que este equipo opte a ganar los títulos y para mí, como compañero y futbolista, estar tanto tiempo a su lado ha sido único y mágico".

14:10 | Sobre lo duro que fue separarse de su familia para venirse a La Masia: "Fue duro porque con 12 años no es fácil separarte de tu familia. Pero ha merecido la pena tanto sacrificio y esfuerzo por parte de todos. Cuando alguien quiere algo, no puede estar exento de sacrificio y de trabajo".

14:09 | Sobre los entrenadores que ha tenido: "Han sido varios entrenadores. De todos me llevo un gran recuerdo. Cada uno en su momento, en una etapa de mi vida distinta. Realmente soy un afortunado de los entrenadores, de los compañeros que he tenido y les doy las gracias porque siempre me han tratado muy bien y con todos me he sentido genial. Es un recuerdo bonito y que con el tiempo me ha servido para ser mejor jugador y mejor persona".

14:08 | Sobre lo que espera de la afición: "Nunca he querido que me reciban de una forma u otra. Al final, lo que sí he hecho es agradecer a la gente cómo se ha mostrado, porque me han mostrado un cariño y respeto increíble y es algo que siempre llevaré en mi corazón".

14:07 | Sobre su vuelta al club dentro de unos años: "Es muy pronto para valorarlo. Hoy es un día muy emotivo. Llevo semanas pensando en este momento y lo primero es acabar esta temporada, que no ha acabado, que nos falta un último paso para ganar un título, acabarla con el doblete y después me tocará irme al Mundial. Ojalá en el día de mañana pueda volver y poder seguir transmitiendo todo lo que he aprendido durante todo este tiempo aquí".

14:05 | Sobre el futuro de La Masia: "Cada jugador es distinto. Cada jugador tiene una situación distinta. Los tiempos han cambiado. Yo te puedo hablar de mi caso. Yo vine con 12 años y di un paso muy importante dejando a mi familia y viniéndome aquí y tenía entre ceja y ceja el triunfar aquí. Al principio costó un poco, pero no me importó porque mi deseo era el que era. La cantera del club es un valor muy importante para cuidar y sé que se trabaja para ello".

14:04 | Sobre el futuro del equipo: "Se quedan jugadores que llevan mucho tiempo aquí, jugadores que están capacitados para continuar con este legado y con la exigencia que requiere este club. No tengo duda de que seguirán ganando y yo, desde lejos, me alegraré como si siguiera estando aquí".

14:02 | Sobre el vacío que deja en el barcelonismo: "Son muchos años, muchas vivencias, muchos títulos, muchos momentos únicos los que hemos compartido. Es bonito el oír esas palabras, el sentir el respeto de la gente, pero se han ido muchos jugadores, se irá Iniesta y el Barça seguirá jugando bien, seguirá ganando. El fútbol sigue y la vida también y lo importante es saber decir adiós. Estoy orgulloso de haber estado toda mi vida aquí".

14:00 | Sobre la aventura que va a emprender pronto fuera del club: "Mi momento. En unos días cumpliré 34 años. Yo me conozco, sé cómo estoy, sé cómo es y entiendo que de aquí en adelante, por motivos naturales, todo iba a costar algo más y yo le he dado todo a este club y nunca me sentiría feliz si siento que no le doy lo mejor como he hecho hasta ahora. Se abrirán otras ilusiones, otros retos e intentaré ser igual de feliz como he sido aquí".

13:59 | Sobre si el no haber ganado un Balón de Oro es una espina que se le ha quedado clavado dentro: "No tengo nada que comentar al respecto. No es ninguna espina para mí ganar o no un Balón de Oro. Como dije en su día, estar presente en el momento en el que estuvimos Xavi, Leo y yo para ganarlo fue algo mágico y mi percepción del fútbol y de mi felicidad no varía respecto a si tengo un Balón de Oro o no. Me quedo con el respeto de mis compañeros y de la gente más cercana".

13:58 | Sobre el destino que elige: "No competiría nunca contra mi club. Todos los escenarios que no sean de Europa, pueden ser los elegidos".

13:57 | Sobre lo que ha tardado en tomar la decisión: "Es un proceso largo. Hay días en los que tienes más dudas y días en los que menos. Decir adiós no es nada fácil. El día en el que renové dije unas palabras muy significativas. Agradecer al club la oportunidad de cada temporada, en la que me han permitido decidir si quería seguir o no. El club entiende que soy un jugador honesto y yo, si no estoy para dar lo mejor de mí, no sería feliz. Entiendo que el momento de finalizar llega aquí".

13:56 | Sobre su decisión: "He hablado con mucha gente. No hace falta que me digan lo que me quieren o que quieren que esté aquí porque entiendo que es un deseo, pero siempre he intentado transmitirles, durante los últimos meses, yo quería llevar los tiempos de lo que es mi vida, intentar ser lo más honesto posible conmigo mismo y con el club. Mi etapa acaba aquí porque entiendo que este año me lo he tomado como si fuera el último. Gracias a Dios todo ha ido bien, tanto a nivel individual como colectivo".

Andrés Iniesta en rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

13:54 | Sobre cuál ha sido su momento más especial en Can Barça: "He tenido la oportunidad de vivir momentos mágicos, pero siempre me quedaré con el momento en el que debuté con el primer equipo en Brujas. A partir de ese día, todo se convirtió en una realidad".

13:52 | Sobre lo que le ha dado el club y lo que el club le ha dado: "El club y yo nos hemos dado todo mutuamente. Estoy muy feliz por haber estado, durante toda mi vida, en el fútbol de élite en un único club. 22 años después estoy aquí y me siento orgulloso, me siento en paz conmigo mismo porque mi único objetivo era triunfar en este club y lo he conseguido y no hay algo que me haga más feliz que eso. He dado todo lo mejor que he tenido, en todos los sentidos: a nivel futbolístico, a nivel humano, a nivel de intentar representar lo que significa este maravilloso club y eso es muy bonito".

13:47 | Andrés Iniesta: "Gracias a los culés, que me han acompañado en las buenas y en las malas. Ese cariño siempre lo llevaré en mi corazón. Muchas gracias a todos, porque entiendo que un poquito de cada uno de vosotros me hace mejor a nivel deportivo y profesional".

13:46 | Andrés Iniesta: "Termino sintiéndome útil, sintiéndome titular, ganando títulos y con las mismas sensaciones positivas que he tenido durante este año. Es un día muy difícil para mí porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado. Entiendo por naturaleza y por ley de vida que lo que viene de aquí en adelante cada vez es más complicado y más difícil. No me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. Más adelante habrá actos de homenaje o lo que tenga que ser. Me gustaría agradecer al club y a La Masia porque lo que soy hoy como jugador y persona, ha sido en gran parte por ellos, a mis compañeros, a toda la gente que estamos en el día a día durante todos estos años, durante toda esta temporada. Ellos son los que me han hecho ser mejor cada día. También a toda la gente, a todos los aficionados que me han mostrado su cariño en un campo de fútbol y fuera de él. A mis padres, a mi hermana. Hace 22 años vinimos en un coche y hoy, están aquí conmigo".

Andrés Iniesta en rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

13:45 | Andrés Iniesta: "Esta rueda de prensa es para anunciar que esta temporada es la última aquí. Es una decisión muy meditada. Entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí, es el mejor equipo del mundo. Sé lo que significa jugar aquí y la exigencia que hay. Sé lo que significa ser el capitán de este club. Por lo tanto, y siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece todo lo mejor de mí, tal y como he hecho hasta ahora".

13:43 | Aparece Andrés Iniesta en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Comienza el acto.

Saludos entre el staff y la familia de Andrés Iniesta en la sala de rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

13:41 | Entran los familiares del centrocampista azulgrana. A punto de entrar Andrés Iniesta.

13:38 | Entra todo el staff técnico azulgrana en la sala de rueda de prensa. También lo hacen los jugadores del primer equipo. Todos, expectantes y esperando al capitán.

Andrés Iniesta estará arropado por todos sus compañeros, que todavía no han aparecido por la sala de la rueda de prensa.

El de Fuentealbilla ha comunicado a sus compañeros que siente que ha terminado una etapa en el club y que cambiará de aires después de 22 años.

Todo preparado para que el capitán entre en la sala de rueda de prensa. Guillermo Amor y Pep Segura ya han llegado a la Ciutat Esportiva y los medios de comunicación están pendientes de que el capitán blaugrana entre para comunicar su anuncio.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la rueda de prensa de Andrés Iniesta. El centrocampista manchego desvelará su futuro en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a partir de las 13:30 horas.

Con elegancia, humildad y moderación, el capitán azulgrana ha sido, es y será siempre un ejemplo para todos aquellos canteranos que, procedentes de La Masia, esperan encontrar un hueco en el primer equipo. Albert Benaiges fue testigo de los inicios del centrocampista de Fuentealbilla y vivió en primera persona cómo la magia personificada comenzaba a brotar en Can Barça, superando la dificultad de vivir lejos de su familia. En el año 1996, cuando tomaba las riendas del Alevín A, el conjunto azulgrana disputó el Torneo de Brunete, donde en el equipo rival deslumbró por su fútbol sencillo. Fue en ese momento cuando llegaría a las categorías inferiores blaugranas para revolucionarlo todo y dar la mejor representación a los colores del club.

Andrés Iniesta en La Masia | Foto de Andrés Iniesta

El capitán del primer equipo es uno de los jugadores que más partidos ha disputado con la elástica blaugrana a lo largo de su historia. Humilde y elegante, es también de los mejores futbolistas del planeta. Su paso por el club ha marcado a todos y cada uno de los aficionados que le han visto triunfar y dar algunos de los pases magistrales con los que todavía deleita en los estadios que visita. Cualquier aficionado reconoce su estilo de juego y lo califica como una persona humana. Y es verdad. Andrés siempre ha representado a todo el barcelonismo. Andrés ha sido la viva voz de la afición, el que ha estado ahí cuando peor iban las cosas, el que ha levantado el ánimo cuando más se necesitaba y el que ha dejado huella con la palabra compromiso en el Camp Nou. Andrés es un ejemplo en lo personal y en lo profesional.

El futbolista manchego ingresó en la disciplina culé en 1996, donde con 12 años, comenzó a desarrollar su progresión convirtiéndose en el cerebro del equipo y subiendo de las categorías juveniles al filial que por esos años, entrenaba Josep Maria Gonzalvo.

Andrés Iniesta con Guardiola | Foto de El País

El sueño de Andrés se hacía realidad en el año 2002, cuando debutó con Louis Van Gaal. Ya como jugador de la primera plantilla, el ahora capitán blaugrana se convirtió en una de las piezas claves a base de trabajo y calidad y fue uno de los protagonistas en la conquista del alirón en la temporada 2004/05.

El 14 de abril de 2012, en el partido disputado entre el Levante y el Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta llegó a los 400 partidos oficiales con el primer equipo, convirtiéndose en el décimo jugador de la historia del club que alcanzaba esa cifra.

Andrés Iniesta debutó oficialmente con la camiseta azulgrana el 29 de octubre de 2002, en un partido de la Liga de Campeones, en el campo del Brujas.

Andrés Iniesta con la blaugrana | Foto del Fútbol Club Barcelona

Andrés Iniesta ha sido, es y será un referente para las futuras generaciones de España. Jugando el Mundial de 2006, el de Fuentealbilla alcanzó en el año 2010 la gloria con la rojigualda en tierras sudafricanas, cuando ante Holanda, los de Vicente del Bosque se alzaban con la primera Copa del Mundo. Aquella celebración conmocionó a todos los aficionados mundialistas; con la camiseta en su mano izquierda y la leyenda en recuerdo de Dani Jarque, el capitán del Espanyol, el centrocampista azulgrana celebraba el triunfo pensando en su amigo.

Andrés Iniesta celebrando su gol en el Mundial de Sudáfrica | Foto del Fútbol Club Barcelona

Ocho años después, las piernas de la magia se apagan y aunque siga siendo un jugador importante y vital para Lopetegui, él mismo sabe que por momento y por naturaleza, posiblemente el Mundial de Rusia será su última aparición como internacional.

Andrés Iniesta ha dado lecciones en el fútbol. Siendo intuitivo, vertical, rápido e inteligente, el centrocampista azulgrana, que comenzó jugando de '4' en el filial y en las categorías inferiores, fue avanzando su posición a medida que ganaba experiencia en el primer equipo.

Poco a poco, se fue convirtiendo en un jugador total, capaz de ocupar cualquier posición del centro del campo mostrando polivalencia, profesionalidad, humildad y talento. El de Fuentealbilla ha convertido su estilo en una referencia para cualquier interior y siendo práctico y elegante, tiene una visión de juego que hace de él una amenaza constante para cualquier rival. Con grandes asistencias, el capitán ha mejorado con los años y hasta día de hoy, no hay nadie que no le haya dedicado una ovación.

Con el tiempo, Andrés ha dejado huella en los partidos más especiales. En Stamford Bridge, fue partícipe de un momento en el que el conjunto azulgrana se preparaba para subir hasta la cima del fútbol europeo.

Andrés Iniesta en Stamford Bridge | Foto del Fútbol Club Barcelona

Andrés Iniesta en Stamford Bridge | Foto del Fútbol Club Barcelona

En la final de la Copa del Rey, el talento fue reconocido en el Wanda Metropolitano. En el minuto 87, Ernesto Valverde decidía darle salida del terreno de juego al capitán por un motivo que se escuchaba a gritos: la ovación. Andrés Iniesta salía con los sentimientos a flor de piel y siendo ovacionado por todos y cada uno de los aficionados a los que, en los minutos previos, había deleitado con su estilo de juego. Con el Wanda Metropolitano entregado al máximo, Iniesta ocupaba todos los focos de atención y la emoción le hacía soltar alguna que otra lágrima en el banquillo, minutos antes de que levantara la 30ª Copa del Rey al cielo de Madrid. Era su última final y el fútbol le daba las gracias.

Andrés Iniesta, ovacionado en el Metropolitano | Foto de Daniel Nieto, VAVEL

Andrés Iniesta ha sido, es y será un símbolo del barcelonismo y del fútbol español. El centrocampista, que se ha ido ganando el cariño de todo aficionado en todos y cada uno de los estadios que ha pisado, fue ovacionado, una vez más, en un ambiente en el que se palpaba la emoción y en el que la humildad y deportividad que desprendía con cada gesto en el terreno de juego, traspasaba cualquier ambiente de frustración y deleitaba, con buenas jugadas y pases magistrales, a toda una afición que enloquecía con el juego de su equipo.