Fotos e imágenes de la rueda de prensa de Andrés Iniesta

Se hacía oficial. El club convocaba una rueda de prensa en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a partir de las 13:30 horas de la mañana. Guillermo Amor y Robert Fernández eran los primeros en aparecer en un lugar en el que los medios de comunicación estaban expectantes por escuchar el anuncio con el que el centrocampista manchego cerraría una puerta para abrir otra lejos del Camp Nou.

Guillermo Amor y Robert Fernández, de los primeros en llegar a la rueda de prensa de Andrés Iniesta | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Los directivos llegaban a la sala para arropar al capitán del conjunto azulgrana en su decisión. Al igual que el staff técnico, el presidente, Bartomeu, estuvo presente en el acto de Andrés Iniesta, donde la emoción estuvo en todo momento presente. Después de 22 años, el centrocampista manchego cerraba una etapa en la que deja atrás un legado con 32 títulos en total, contando el alirón que conseguirá el conjunto azulgrana en esta temporada, habiendo levantado la 30ª Copa del Rey al cielo de Madrid y siendo un ejemplo para todos los canteranos de La Masia, donde él entró con 12 años dejando atrás a su familia.

Bartomeu en la rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El staff técnico entrando en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

La familia de Andrés Iniesta llegaba a la rueda de prensa con la decisión ya meditada. La emoción tildaba el acto en el que tarde o temprano, el capitán del conjunto azulgrana pondría punto y final a su etapa como jugador del Fútbol Club Barcelona. Para ellos también hubo palabras en la rueda de prensa. El centrocampista manchego dedicó algunos de los elogios a sus padres, a su hermana, a su mujer y a sus hijos, con quienes emprenderá la nueva aventura en la que cuando finalice esta presente temporada, se adentrará.

Anna Ortiz, la mujer de Iniesta, entrando en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Sus compañeros de equipo le arropaban en su firme decisión. Todos, a excepción de Leo Messi y Luis Suárez, se sentaban en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para aplaudir al capitán que tanto ha dado por el club.

Los jugadores del primer equipo entrando en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El centrocampista manchego y capitán del barco azulgrana entraba en la sala de rueda de prensa siendo el foco de expectación de todos los medios de comunicación para comunicar lo que todos ya sabían: su marcha del club a final de temporada. En un acto emotivo, Andrés optó por dar las gracias a todas las personas que le han visto crecer a nivel personal y profesional durante su paso por el club. El de Fuentealbilla, emotivo y después de haber regateado con calidad en su fútbol a su adiós culé, comenzaba su intervención diciendo: "Esta rueda de prensa es para anunciar que esta temporada es la última aquí. Es una decisión muy meditada. Entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí, es el mejor equipo del mundo. Sé lo que significa jugar aquí y la exigencia que hay. Sé lo que significa ser el capitán de este club. Por lo tanto, y siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece todo lo mejor de mí, tal y como he hecho hasta ahora".

Andrés Iniesta en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El capitán azulgrana se va con la cabeza bien alta y por la puerta grande y así lo ha hecho saber en su rueda de prensa: "Termino sintiéndome útil, sintiéndome titular, ganando títulos y con las mismas sensaciones positivas que he tenido durante este año. Es un día muy difícil para mí porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado. Entiendo por naturaleza y por ley de vida que lo que viene de aquí en adelante cada vez es más complicado y más difícil. No me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. Gracias a los culés, que me han acompañado en las buenas y en las malas. Ese cariño siempre lo llevaré en mi corazón. Muchas gracias a todos, porque entiendo que un poquito de cada uno de vosotros me hace mejor a nivel deportivo y profesional".

Andrés Iniesta emocionado en su rueda de prensa de despedida como culé | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Después de su intervención, Andrés Iniesta recibía los aplausos de todos los miembros partícipes de la rueda de prensa. Emocionado y con los sentimientos a flor de piel, el capitán del conjunto azulgrana recibía el agradecimiento de todos sus compañeros e incluso de la prensa, con la que tan buen trato ha mantenido siempre. Con algunos momentos de humor y alguna que otra lágrima, el de Fuentealbilla dejaba huella con sus palabras. La honestidad y la humildad personificada se despedían del club por el que tanto ha dado con la elástica blaugrana.

El primer equipo aplaudiendo al capitán del conjunto azulgrana | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Andrés Iniesta se despedía de sus compañeros agradeciendo el cariño que ha recibido durante tanto tiempo. Ya en la final de la Copa del Rey, el talento fue reconocido en medio de todo el Wanda Metropolitano. En el minuto 87, Ernesto Valverde decidía darle salida del terreno de juego al capitán por un motivo que se escuchaba a gritos: la ovación. Andrés Iniesta salía con los sentimientos a flor de piel y siendo ovacionado por todos y cada uno de los aficionados a los que, en los minutos previos, había deleitado con su estilo de juego. Con el Wanda Metropolitano entregado al máximo, Iniesta ocupaba todos los focos de atención y la emoción le hacía soltar alguna que otra lágrima en el banquillo, minutos antes de que levantara la 30ª Copa del Rey al cielo de Madrid. Era su última final y el fútbol le daba las gracias.

Andrés Iniesta terminando su rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Andrés se irá, pero su fútbol siempre dejará huella porque ha sido un símbolo para todos aquellos aficionados que le han visto crecer a nivel personal y profesional. La historia de un chico sencillo de Fuentealbilla ha calado entre la humildad de este deporte y su deportividad no ha pasado desapercibida. Con ovaciones y el respeto de todos los aficionados futboleros, el manchego ponía fin a una etapa llena de triunfos.