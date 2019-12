Previa Real Sociedad VS Athletic Club de Bilbao: retomar la nave en el derbi vasco

Sólo vale ganar para aspirar al séptimo puesto y jugar tres previas europeas antes de entrar en la fase de grupos. La segunda competición continental está en juego en Anoeta entre dos equipos que han completado una temporada irregular en Liga y en Europa League han pasado de la fase de grupos, pero no han llegado hasta la fase final. La Real parte con ventaja en el derbi por el factor campo y mejorar sus carencias defensivas con Alguacil (dos goles en contra en cinco partidos), a pesar de que en La Rosaleda volvieron a cometer los errores de un mes atrás cuando estaba Eusebio en el banquillo. Sin embargo, el partido contra el Atlético de Madrid debe ser el espejo para conseguir los tres puntos y vencer al eterno rival, un Athletic que con Ziganda en el banquillo está por debajo de las expectativas y es un equipo menos sólido que en temporadas anteriores.

El equipo de Imanol Alguacil perdió frente al Málaga la racha de tres victorias seguidas con el técnico oriotarra y sin encajar goles en cuatro partidos. Los realistas fallaron en La Rosaleda y volvieron al pasado, siendo muy planos en el juego, poco efectivos en ataque y cometiendo errores puntuales defensivos que podían verse en la anterior etapa con Eusebio. Por su parte, el Athletic tras perder contra el Levante en San Mamés quiere sumar en Anoeta, olvidar la temporada irregular en Liga y salvar el curso peleando por puestos en la mitad de tabla. Ambos clubes están lejos de sus objetivos, se encuentran a cinco y ocho puntos respectivamente de las posiciones europeas, y quieren llegar hasta la última jornada con opciones reales para disputar el séptimo puesto que ocupa el Sevilla.

Tercera victoria seguida en Anoeta

La derrota en Málaga fue un paso atrás, y en el derbi en Anoeta buscarán los tres puntos para resarcirse de la decepción a domicilio y conseguir escalar posiciones en la clasificación. Desde la llegada de Alguacil Anoeta se ha convertido en un fortín y la Real sólo conoce la victoria, ganando al Girona y Atlético de Madrid sin encajar goles y marcando un total de ocho goles en los dos encuentros (5-0 y 3-0).

Perder en La Rosaleda cortó la racha de puntos. | Foto: La Liga

Vencer al Athletic en el derbi vasco supondría ser el mejor equipo de la comunidad autónoma vasca en la clasificación, y encarar la recta final con posibilidades de llegar al séptimo puesto. El objetivo de los realistas es conseguir los máximos puntos posibles y tratar de acabar la temporada en competiciones europeas, arrebatándole ese puesto al Sevilla.

Conseguir la tercera victoria consecutiva en casa sería convertir Aanoeta en un fortín. De los últimos tres partidos ganar en los tres, y sumar nueve puntos en total, la máxima puntuación daría a la Real unas posibilidades altas de competir por entrar en Europa la temporada que viene, y a expensas del resultado del Sevilla en el Ciudad de Valencia meterse de lleno en la pelea por la séptima plaza, situándose a dos puntos si pierden los hispalenses.

Recuperar la faceta más solvente y eficaz

El Athletic visitará San Sebastián en un mar de dudas, sin encontrar enderezar el camino en Liga. “Cuco” Ziganda no ha sabido gestionar las rotaciones en la plantilla y esta temporada se ha visto cómo no ha cumplido con las expectativas. Eliminados de Europa en octavos de final contra el Marsella y lejos de Europa en Liga, los vizcaínos no están rindiendo y tienen mínimas probabilidades de quedar entre los siete primeros.

Un equipo sólido y que su punto fuerte es el juego aéreo en las jugadas ensayadas, ha fallado en defensa más de la cuenta esta temporada y ha concedido muchas facilidades a los rivales durante este año. Las lesiones de Aduriz y la marcha de Laporte al City, a pesar de la llegada de Iñigo Martínez, han pesado en el juego del Athletic. En Anoeta quieren volver a una versión solvente, metiendo intensidad desde los primeros minutos y llegando al área rival a través de centros laterales y jugadas a balón parado su punto fuerte.

Iñigo Martínez volverá a Anoeta vistiendo la rojiblanca. | Foto: La Liga

Una de las bazas en este tipo de acciones sera Iñigo Martínez, el ex central realista visitará la casa de la Real, pero esta vez con la camiseta rival y no la elástica txuri urdin. Durante el mercado invernal decidió marcharse a Bilbao para empezar una nueva etapa, por el proyecto deportivo y la oferta económica del equipo más laureado en títulos del País Vasco y al ser vizcaíno recibir la llamada del Athletic no la pudo rechazar. Muchos aficionados le critican por su falta de respeto hacia la Real, y no cumplir su palabra de seguir en la Real, cuando en declaraciones públicas indicó que él se sentía parte del club y no se veía parte de otro club.

Precedentes del derbi vasco en Anoeta

Los enfrentamientos entre la Real y el Athletic en Anoeta en las tres últimas temporadas no son satisfactorias para el equipo txuri urdin. La pasada temporada los realistas perdieron 0-2 con goles de Raúl García y Williams, en un partido donde los vizcaínos fueron superiores y dominaron durante los 90 minutos. En las temporadas 2015-2016 y 2014-2015 no pasaron del empate a cero y a uno respectivamente.

Estadísticas del Real Sociedad - Athletic en Anoeta. | Foto: Real Sociedad

La última victoria realista fue el 5 de enero del 2014, hace cuatro años y tres temporadas cuando los goles de Griezmann y Rubén Pardo dejaron los tres puntos en casa. Sin embargo, en los derbis vascos jugados, un total de 70 partidos, la Real tiene un balance global positivo con 33 victorias, 17 empates por las 20 victorias del Athletic.

Declaraciones técnicas

Imanol Alguacil sabe de la importancia de ganar mañana en el derbi vasco en Anoeta. El técnico oriotarra es consciente lo especial de este tipo de partidos. "No tengo dudas. La gente dice que son tres puntos más, pero no son tres puntos más. Es ganarle al Athletic. Lo he sentido así como jugador, lo siento como entrenador y lo sentiré como aficionado”, ha recalcado Alguacil.

Además, un derbi es lo más grande para el equipo y la afición, algo quereconoce el propio entrenador que ya jugó varios duelos contra el Athletic. "No hay nada más grande que ganarlo. Con esa intención vamos a salir", ha manifestado el entrenador de la Real. Para no cometer los errores en Málaga, Imanol resalta la constancia del equipo en todos los partidos de Liga. "Nos hemos puesto al nivel de compromiso y competitividad del equipo rival y luego realizar buen fútbol", ha señalado.

José Ángel "Cuco" Ziganda ha reconocido la dificultad de sumar en Anoeta, a pesar de haber pasado una crisis futbolística como el Athletic. "Sabemos la complicación que va a tener el partido, ellos vienen de una buena racha en Liga desde la llegada del nuevo entrenador", ha declarado el técnico navarro. Ziganda explica la relevancia que tiene la implicación de la grada en estos encuentros: "He disputado derbis de todos los colores, el ambiente es el que es independientemente de las redes sociales".

Por último, el entrenador del Athletic ha señalado su punto de vista respecto a la trayectoria de ambos equipos en Liga. "Siempre que hay un partido de estos la clasificación no importa. Intentaremos darnos una alegría mañana", ha finalizado la rueda de prensa.

Convocatorias

Imanol Alguacil ha dado a conocer la lista de convocados para el derbi de mañana a las 16:15 horas en Anoeta. El técnico oriotarra ha decidido formar una convocatoria con 19 jugadores y contar con todos los jugadores disponibles, menos el portero riojano Toño Ramírez. El entrenador realista ha dejado fuera por obligación al estar en la enfermería de Zubieta a Carlos Martínez, Xabi Prieto, Guridi y Agirretxe. El resto de la plantilla estará citada, y horas antes del comienzo del partido realizará un descarte.



Los 19 convocados son:

Moyá, Rulli; Odriozola, Aritz, Navas, Llorente, Moreno, De la Bella, Kevin; Illarramendi, Zubeldia, Pardo, Canales,Zurutuza; Januzaj, Oyarzabal, Juanmi, Willian José y Bautista.

Convocatoria de la Real en el derbi. | Foto: Real Sociedad

El entrenador del Athletic José Ángel "Cuco" Ziganda ha facilitado la convocatoria para viajar a San Sebastián en horario vespertino. Los 19 jugadores convocados son los siguientes: Arrizabalaga, Herrerín,I.Martínez, Yeray, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Núñez, Susaeta, I.Lekue, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Raúl García, Balenziaga, Córdoba. Un jugador sera descartado horas previas al encuentro.

Posibles alineaciones