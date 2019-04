Eloy Jiménez: "Tenemos que dejarnos el alma en el campo"

El conjunto azulón recibe al líder de su grupo, a falta de solo tres partidos para que termine la liga regular, y sin haber certificado aún su presencia en los playoffs de ascenso a Segunda División: “En casa tenemos que ser fuertes y es un partido donde tenemos que dejarnos el alma en el campo. Va a haber muchos aficionados que nos van a apoyar, por lo tanto no nos podemos dejar nada. Hay que hacer un partido completo y conseguir los tres puntos. En un partido de fútbol pueden pasar mil cosas, pero no que no nos dejemos todo. Con eso y con el apoyo de nuestra afición, estoy convencido de que haremos un buen partido y que lo vamos a sacar hacia adelante”.

Si el Fuenlabrada no ganase, diría adiós prácticamente al primer puesto del grupo, ya que se colocaría a siete puntos del Majadahonda, en caso de derrota, o a cuatro en caso de empate: “Desde que he llegado estamos obligados a ganar todos los partidos. Lo más importante es ganar para consolidar el playoff. A partir de ahí, quedan dos jornadas y podríamos tener la posibilidad, pero yo no pienso en ese primer puesto, pienso en que es clave para consolidar los playoffs y, a partir de ahí, a ver dónde podemos llegar”.

Caballero no pudo terminar el último partido del equipo azulón, en el Alfredo Di Stéfano: “Carlos Caballero seguramente no esté hasta final de temporada. Tiene la lesión del quinto metatarsiano y seguramente tenga que pasar por el quirófano. Es una baja importante para nosotros, es un jugador importante. Marcos tiene un pequeño problema y no sabemos cómo va a llegar. Los demás están todos disponibles, con muchas ganas de que llegue el partido. Tengo que preparar un partido que compita, que seguro que con la plantilla que tenemos lo hará bien”.

El Fuenlabrada intentará, este domingo, ganar al Majadahonda para acercarse a la lucha por el liderato: “Mañana decidiremos qué a quiénes vamos a sacar y el equipo que salga competirá contra el Rayo Majadahonda, que está haciendo una gran temporada. Es un equipo que te va a exigir, tiene buen trato de balón y juega bien, pero lo importante somos nosotros, tenemos que contrarrestarlo siendo el Fuenlabrada. No hay que dejar que se sientan cómodos y hay que hacerles correr con el balón. Ante nuestra afición tenemos que salir a ganar desde el primer minuto, como siempre hacemos. Va a ser un partido abierto y de poder a poder”.