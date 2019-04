Nano Mesa: "Estoy muy contento en Gijón"

Nano Mesa, actualmente delantero del Sporting, ha hablado para Radio Marca Asturias sobre su cómo está siendo su paso por el club gijonés y la adaptación al equipo y la ciudad, además del momento tan dulce que está viviendo a tantos kilómetros de su ciudad natal.

Ha hablado sobre su paso por el Eibar y las dificultades que allí tuvo para despuntar, llegando a afirmar que “no me pesó que el Eibar invirtiera 3,5 millones, me fastidió venir al norte; lo que más sufrí fue el tiempo. Llegar allí, salir de casa, estar solo con la mujer. Antes, cada vez que no jugaba lo pasaba mal. Cuando vas creciendo vas madurando. He tenido que sufrir y llorar para estar donde estoy”, eran las duras declaraciones del atacante canario sobre su pasado en el conjunto armero y la difícil adaptación al club por el clima y la falta de oportunidades.

También tuvo buenas palabras para su actual equipo, el Sporting, y las oportunidades de las que está gozando en el conjunto asturiano de la mano de su técnico, Rubén Baraja, que confía plenamente en él para la punta de ataque; “ahora estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera en el aspecto de madurez. Cuando llegué aquí y no tenía los minutos suficientes no me comí la cabeza. Intento que me den confianza. Cuando me dan confianza soy otra cosa” declaraba el jugador tinerfeño.

Además, habló de cómo se cuajó su pase al cuadro rojiblanco; “lo del Tenerife y Eibar no se hizo por cosas entre clubs, pero desde el momento en que me llama el Sporting dije que no podía desaprovechar la oferta. Aquí me he sentido como en casa. Hace tiempo que no me encuentro así de bien, estoy supercontento en Gijón. Creo que la opción de compra es obligatoria si ascendemos”, esas eran las palabras de agradecimiento hacia el Sporting por confiar en él.

Esas eran las sinceras y duras declaraciones de Nano Mesa en relación a sus sentimientos en el pasado y en el presente, diciendo la verdad y lo que ha sentido en cada momento desde su paso por el Eibar hasta la llegada a tierras asturianas.