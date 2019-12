Clerc dice adiós a la temporada

Fue en el estadio Nuevo Los Cármenes cuando Clerc sufrió una lesión en el peroné de la pierna derecha. No abandonó el terreno de juego y disputó el partido entero, en el que Osasuna sumó un punto. Desde entonces, el catalán ha estado de baja y no se sabía si tendría que enfrentarse a una operación. Aun así se esperaba su recuperación para el partido contra el Alcorcón e inició el entrenamiento individual. Pero no fue así, Clerc no mejoró y le pusieron muletas afirmando que tenía rotura. El martes pasado se sometió a pruebas y después se valoró si debería enfrentarse a una operación o no. Él mismo ha anunciado hoy por redes sociales que no pasará por quirófano, pero tendrá que someterse a un tratamiento preventivo. El lateral ha mostrado todo su apoyo a sus compañeros y su plena confianza.

Su ausencia

La baja de Clerc ha sido dura para el equipo, Diego ha buscado soluciones de varias maneras pero ninguna parece funcionar. El técnico probó con Javier Flaño y no salió bien, el navarro no está al nivel que estaba el lesionado. Clerc era muy ofensivo y tenía mucha presencia por el lateral, creaba buenas jugadas y centros que acaban el ocasiones de peligro. Incluso ha conseguido tres asistencias. Flaño, en cambio, no ha cubierto bien su puesto, ya que no tiene tanta presencia en ataque y defensivamente no es tan fuerte (ha contado con pocos minutos). Diego también lo intentó con una defensa de tres centrales: Oier, Aridane y Unai García. Esto tampoco funcionó para conseguir la victoria.

Clerc en Osasuna

Llegó a Pamplona en agosto de 2016, a un recién ascendido Osasuna. Desde entonces ha sido una pieza fundamental para el equipo, tanto en defensa como en el ataque. Es un defensa muy completo, ya que sube a menudo a crear peligro. En total ha defendido en 56 encuentros la camiseta rojilla consiguiendo un gol. Un gol para no olvidar en el Sadar frente al Valencia, él mismo crea la jugada se va de defensas valencianos y anota gol en el descuento para empatar el partido (3-3). Esta temporada Clerc ha sido el quinto jugador que más minutos ha disputado con un total de 2718 minutos. Además de eso, es el cuarto jugador que mejor porcentaje de puntos conseguido por partido tiene exactamente 52, 69%.

Vavel le desea una rápida recuperación y espera volver a disfrutar de su juego pronto.