Álex López: "Fue complicado pero lo importante es que ahora ya estoy bien"

Álex López ha sido el jugador sportinguista que ha pasado por rueda de prensa tras volver a disputar minutos la pasada jornada ante el Albacete y disfrutar de nuevo del fútbol tras una larga lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego la mayoría de la temporada.

“La verdad que muy feliz, en primer lugar por la victoria, que yo creo que era importante sumar de tres porque ya estamos en una fase de la temporada en la cual cualquier despiste te puede hacer bajar algún puesto. Contento también por entrar en la convocatoria después de tanto tiempo, tener algún minuto y las sensaciones fueron muy buenas, muy positivas y la verdad que muy contento y muy feliz pero bueno, mi mentalidad no cambia. Seguiré de la misma manera; trabajando con la misma mentalidad del día a día y a seguir”, así decía sentirse Álex López tras disfrutar de minutos ante el Albacete tras varios meses apartado de los terrenos de juego y las convocatorias.

“Nunca me había pasado tener una lesión tan importante que me mantuviese tanto tiempo fuera y fue un momento duro no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico porque fue una lesión que requería mucha paciencia y nunca sabías cuando iba a estar bien, cuando iban a desaparecer las molestias y fue duro, pero ya una vez que empiezo a entrenar con el grupo empiezo a tener otra vez buenas sensaciones. Sí que es cierto que al principio todavía tenía molestias y no me encontraba bien pero estos dos últimos meses ya me encontraba bien, estaba a gusto y todas las experiencias te ayudan a aprender e intentas extraer todo lo positivo y mi mentalidad nunca ha cambiado; he intentado trabajar al máximo. Nunca es fácil cuando vienes de una lesión de tanto tiempo y sobre todo la dinámica del equipo, que era muy positiva, entrar en el equipo. Yo creo que todos, en el rol que te toque, somos importantes y nos toca ayudar y empujar”. Así de claro se mostraba el centrocampista cuando le preguntaban sobre si esta lesión podía haber sido el peor momento de su carrera deportiva.

“Se te pueden pasar muchas cosas por la cabeza pero los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que puede cambiar de un momento a otro y siempre hay que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Al final en el fútbol hay cosas que pueden estar bajo tu control y hay cosas que no, lo importante es que lo que puede estar bajo tu control lo hagas de la mejor manera posible. Yo he intentado estar de la mejor manera, trabajar, intentar demostrarle al míster que podía ayudar, aportar desde donde me tocase pero no era fácil porque el equipo estaba en un momento muy bueno. Estamos dando un rendimiento muy positivo y siempre es difícil pero siempre tienes la esperanza de entrar, las ganas de aportar y yo estoy para lo que me pida el míster y para apoyar a mis compañeros porque al final el objetivo común que tenemos todos es el más importante”. Eran las palabras del rojiblanco sobre si esperaba volver a entrar en una convocatoria y disputar minutos tras esa larga lesión y a estas alturas de la temporada.

“Día a día, seguir trabajando de la misma manera. Jugar el otro día sirve para demostrar a la gente que puedo ser una opción. Todos los futbolistas lo que queremos es jugar los 90 minutos, todos los partidos pero a veces hay circunstancias que no puedes controlar pero de aquí al final a seguir de la misma manera. Si tengo la oportunidad de jugar pues intentar dar lo mejor de mí y seguir aportando al grupo y al cuerpo técnico porque al final tenemos por delante cinco partidos muy difíciles, muy complicados y en los cuales tenemos que estar todos preparados”, así encara el gallego los últimos cinco partidos de la temporada que serán, sin duda, muy complicados por los rivales contra los que tendrá que jugar el cuadro gijonés.

“Yo creo que estamos en una dinámica muy positiva pero tenemos que es una categoría muy complicada, que todos los partidos, como el del otro día, hay que disputarlos hasta el último segundo. Veo bien al equipo. Lo más importante es que todo depende de nosotros, creo que estamos haciendo un trabajo enorme en el día a día y eso se ve reflejado el fin de semana pero ahora mismo en nuestra cabeza tiene que estar el Zaragoza, tenemos un partido que va a ser muy duro y tenemos que estar preparados para afrontarlo” era la sensación del rojiblanco sobre el ambiente que se respire en la plantilla y las posibilidades de ascenso que se empiezan a vislumbrar en el vestuario.

“Tenemos que estar pendientes de lo nuestro, seguir haciendo nuestro trabajo como lo estamos haciendo porque si te pones a pensar en otras cosas te puedes distraer. La clasificación a día de hoy dice que hay tres equipos pero como te despistes puede meterse cualquiera en la pelea, tanto por abajo como por arriba está todo muy disputado, nunca sabes lo que puede pasar. Estamos muy cerca de asegurar el play off y luego ya tendremos tiempo para pensar en otros objetivos mayores” respondía sobre la marcha de otros equipos que pelean por el mismo objetivo y la concentración que deben mantener para no echar por tierra la buena racha que llevan los rojiblancos.

“Coincidimos cuando yo estaba en el primer equipo, él estaba entre el filial y juvenil y es un futbolista con un talento enorme que en las últimas temporadas sus cifras goleadoras hablan muy bien de él, el Zaragoza en este 2018 está teniendo una dinámica muy positiva en cuanto a resultados, no va a ser nada sencillo. Tienen a Borja, que es un futbolista diferencial en esta categoría pero nosotros a nivel defensivo estamos muy sólidos, estamos muy bien. Ya nos hemos enfrentado a delanteros que están haciendo muy buena temporada y es importante que sigamos igual, siendo sólidos todo el equipo y no permitir que el rival se sienta cómodo en ningún momento” eran las palabras de Álex López a su ex compañero en el Celta Borja Iglesias. Los dos canteranos del equipo vigués se verán las caras el próximo fin de semana en La Romareda.

“Lo más importante es lo colectivo pero hablando un poco a nivel individual mi temporada ya empieza de forma atípica porque mi pretemporada no fue una pretemporada en condiciones, yo creo que eso me ha perjudicado, luego me llega la lesión, hay un cambio de entrenador, no tengo la oportunidad de empezar a entrenar en plenas condiciones desde el primer día… En el equipo hubo momentos complicados; con un cese de entrenador… Esto habla un poco de lo que es la categoría, se está viendo que hay muchos equipos que se han gastado mucho dinero y les está costando meterse ahí arriba y acercarse a su objetivo. Ahora estamos llegando a la fase de la temporada donde se juega todo y estamos muy bien situados y eso habla bien de lo que estamos haciendo”. De esta manera ha visto el gallego los altibajos de la temporada dentro del cuadro asturiano como el cambio de entrenador y las soluciones que se han tomado para intentar remediar la situación lo antes posible.

“A mí ya e habían dicho que era una lesión muy complicada, que tenía que tener paciencia. El problema no es que haya sido una lumbalgia sino que me arrastró el nervio ciático. Fue complicado pero lo importante es que ahora ya estoy bien, estoy en plenas condiciones y ahora mi cabeza está centrada en lo que tiene que estar” afirmaba ante la insistencia de los periodistas sobre su lesión y su estado físico actual para poder entrar en los planes del míster en los partidos que quedan.

“Nunca sabes lo que puede pasar. Va a haber enfrentamientos muy complicados pero la clasificación a día de hoy dice que depende de nosotros entonces tenemos que estar centrados en nuestro trabajo y en seguir de la misma manera. Yo creo que estamos preparados para afrontar todo lo que venga”. Así de contundente se mostraba cuando era preguntado sobre si el Sporting sería capaz de hacer 15 puntos de 15 posibles si fuese necesario.

“Siempre es bonito cuando ves los estadios llenos aunque sea fuera de casa. Ese ambiente aunque lo tengas en contra siempre gusta, motiva. Lo importante es que estamos preparados para afrontar ese tipo de partidos” afirmaba sobre el ambiente que se vive en cada partido en El Molinón y el que se vivirá este fin de semana en La Romareda al jugar ante tantos aficionados.

“Igual prefieres jugar primero porque eso también puede meter un poco de presión a los rivales pero tampoco influye mucho porque ya estás preparado para lo que pueda venir” era la opinión del medio rojiblanco sobre si prefiere jugar antes o después que los rivales más directos y que pelean por lo mismo que los gijoneses.

De esta manera ponía punto y final a la rueda de prensa del jugador sportinguista que espera seguir contando para el míster en este tramo final de la campaña y poder aportar todo lo que esté en su mano para lograr el objetivo del ascenso.