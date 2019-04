Borja Fernández: "Hemos tenido el infortunio de casa"

El Real Valladolid se ha llevado los tres puntos del partido gracias al tanto de Borja Fernández en el minuto 77 de partido.

Un gol importante para el Real Valladolid. "Bastante importante, muy bueno para el equipo", decía el jugador. "Hasta el día de hoy, no quiero ser gafe, los pocos goles que suelo meter siempre acabamos ganando o empatando, así que siga esa estadística y he llegado de una manera que no suele ser, pero bueno, todos contentos".

La semana pasada, el conjunto blanquivioleta perdió dos puntos a balón parado y esta semana, el balón parado ha dado tres puntos. "El otro día desgraciadamente tenemos dos puntos menos por el balón parado y hoy tenemos tres más por un balón parado. Es muy importante", comentaba el goleador. "No se descubre nada nuevo. Hoy en día, en el mundo del fútbol es muy importante el balón parado y tres puntos y a por el siguiente partido".

Ya van varios partidos con la dinámica mejor, pero la victoria de hoy dan mucho animo al equipo. "Hemos hecho cuatro partidos muy buenos desde que está Sergio González, por comparar con Luis César Sampedro. Ahora con Sergio hemos hecho cuatro partidos muy buenos", celebraba. "Hemos tenido el infortunio de casa, justamente al contrario de lo que venía siendo habitual, pero bueno, son tres puntos. Los de fuera suman igual que los de casa y el rival era directo. La pena del otro día que era otro rival directo, pero bueno, el equipo está en buena línea y es una pena los puntos que hemos perdido haciendo buenos partidos también".

La jugada del gol ya la habían puesto en práctica en otros partidos. "Lo hemos hecho en más partidos, pero no ha salido tan bien. O hemos chocado o no me han dejado pasar", finalizaba. "No sé si fue el día del Sporting o uno anterior con Michel, un balón muy parecido va un pelín por arriba y me supera y este ha salido muy bien".