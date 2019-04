Entrevista Juan Antonio Cabrero: "Salga quien salga de presidente, seguiré defendiendo la inviabilidad de esta propuesta”

La polémica no tardó en desatarse tanto por el fondo (desconocimiento en su concreción por la mayor parte de los 440 clubes afectados), como por la forma en que se produjo su precipitada aprobación, difundida en vídeo a través del streaming de la propia RFEF. Un problema de calado al que VAVEL intenta dar luz de la mano de Juan Antonio Cabrero, presidente del club que adelantó la noticia a través de las redes y que se ha convertido en adalid espontáneo de la oposición del fútbol modesto a dicha medida. Los cimientos del fútbol aficionado en España amenazan con derrumbarse tras la controvertida reestructuración de Segunda División B y Tercera División surgida hace escasos días en el IV Congreso de Fútbol Aficionado.

Desde que por estas fechas, hace un año, disputara con éxito la fase de ascenso a 2B, el nombre de la Peña Sport FC no ha dejado de ganar simpatizantes más allá de Tafalla y la Zona Media de Navarra. Primero fue su pronta y desinteresada ayuda para con la afición del Castellón, accidentada en su desplazamiento a tierras navarras. Luego, como abanderado de una propuesta de distribución de grupos más equitativa que pusiera fin al aislamiento territorial de los representantes navarros en Segunda B. Recientemente, defendiendo la dignidad de los equipos humildes ante las burlas de una conocida emisora de radio hacia la letra de sus himnos.

Fuente: Peña Sport

Ahora, la Peña Sport vuelve a ser “mediática” gracias al hombre que plantó cara a Marcelino Maté en el transcurso del Congreso celebrado los pasados 10 y 11 de mayo en San Sebastián. Juan Antonio Cabrero, un jubilado de 62 años que preside desde hace 5 años el club más humilde de la categoría de bronce, no dudó en dar réplica a la propuesta impulsada por la persona que lleva desde hace lustros las riendas de la Segunda B y eventualmente la gestora de la RFEF tras la Operación Soule.

Aunque ni la preocupación por la inviabilidad económica de la nueva distribución territorial de los clubes de Segunda B y Tercera, cuyo gasto extraordinario fue expresamente reconocido por la mesa, ni las quejas en vano por una pseudo votación aprobada de manera precipitada hallaron eco en la sala del Kursaal; al menos despertaron la inmediata empatía en las redes sociales, donde, nada más filtrarse la situación, la cuenta de Twitter de la Peña Sport encauzaba las dudas y discrepancias de seguidores y aficionados del “otro fútbol”.

PREGUNTA: Usted y su club se han convertido en los últimos días en protagonista involuntario de la polémica suscitada alrededor de la propuesta de reestructuración del fútbol aficionado. Es de suponer que habría preferido ser foco de atención mediática por asuntos meramente deportivos…

RESPUESTA: Lógicamente me habría gustado hablar ahora de la permanencia de la Peña Sport en Segunda B, pero además de presidente de un club me considero defensor del fútbol aficionado, y como conocedor en primera persona de la situación lo que quiero es que se haga una reestructuración adecuada a la realidad de los clubes.

P: Para situar al lector en un contexto adecuado, ¿Podría resumir brevemente la historia de la Peña Sport, su situación actual y la vinculación que le une a este club?

R: La Peña Sport FC se fundó en 1925 y puede decirse que es el club deportivo de referencia de la localidad de Tafalla y lo que aquí denominamos “zona media” de Navarra. Desde el año 2000 nos movemos entre la Segunda B y la Tercera División con 10 ascensos y descensos hasta la fecha. En el club llevo formando parte de la directiva desde hace 12 años, los últimos cinco como presidente. Este año hemos jugado en el Grupo 2 de Segunda B y hemos quedado en la 17ª posición con 35 puntos.

Fuente: Peña Sport

P: Rafael Del Amo, presidente de la Territorial de Navarra, y que jugará un papel decisivo el verano pasado en la defensa de una propuesta de grupos que sacará a su comunidad del aislamiento geográfico, también fue presidente de la Peña Sport. No sabemos si el carácter combativo de sus dirigentes también refleja la idiosincrasia del club en el terreno de juego.

R: Sí. La Peña es un club humilde, con un presupuesto total de 270.000 €, de los que apenas destina 100.000 al primer equipo. Funcionamos como un club muy familiar, desde la directiva a los jugadores, pasando por el cuerpo técnico. Somos muy transparentes en nuestro funcionamiento y conscientes de dónde nos movemos, pero no por ello dejamos de ser competitivos en cualquier categoría.

P: Intentando seguir un orden cronológico de los acontecimientos, nos remontamos al pasado jueves 10 de mayo cuando un tweet de la Peña Sport adelanta las líneas maestras de la propuesta de reestructuración de Segunda B y Tercera surgida en el marco del Cuarto Congreso de fútbol Aficionado Da la impresión de que a pesar de la trascendencia del asunto, con 440 clubes implicados entre ambas categorías, el asunto había pasado casi desapercibido para la opinión pública deportiva en general y el entorno del fútbol no profesiona en particular.

R: Había un plazo establecido entre el 15 de febrero y 15 de marzo para que cada Territorial se reunirse para elegir los delegados que le representarían en el Congreso y trabajar las diferentes propuestas "La propuesta surgió de la nada, si nos atenemos al reglamento, puede estar fuera de plazo" y cuestiones, no solo sobre reestructuración, que se irían a tratar. En nuestro caso, sin embargo, no salieron a relucir ninguna de las propuestas remitidas, no sabemos por qué. Desde mi punto de vista faltó remitir las diferentes propuestas enviadas antes del 15 de marzo a cada territorio para estudiarlas con tiempo y llegar al Congreso con una idea clara. Y no solo no se hizo esto, pues ni siquiera se trató allí. La propuesta surgió de repente, como de la nada, por lo que si nos atenemos al reglamento, se trataría de una propuesta efectuada fuera de plazo.

Marcelino Maté (fuente VAVEL)

P: Usted fue el único votante en contra de la propuesta. ¿No es partidario de una reestructuración de las competiciones?

R Entiendo que hay que hacer modificaciones en el actual sistema de competición. Por poner un ejemplo, no se comentó nada del sistema de ascensos entre categorías, dónde yo apostaría por volver a los antiguos play-offs por proximidad geográfica. Así se evitaría el caos de cada verano a la hora de distribuir los equipos de 2B, por la imposibilidad de prever cuántos equipos que asciende de cadas territorial.

P: Su réplica a la propuesta defendida por Marcelino Maté se basaba en criterios económicos . ¿Puede desglosarla?

R: Es una reestructuración que supone un incremento directo de los costes para los clubes, algo que no podemos ni entender ni asumir. Por poner algunos datos, la actual "En Segunda División reciben nueve millones de euros en derechos de TV, los 20 equipos de Segunda B Grupo 1 recibirían solamente 70000 euros" Segunda División recibe nueve millones de euros en derechos de televisión, mientras los 20 equipos que tendrían que recorrer España de norte a sur y este a oeste, apenas recibirían 70000 € de subvención por la RFEF. Luego la reducción de cuatro a tres grupos en la segunda serie de Segunda B implicaba lógicamente un aumento de las distancias, traducidos en gastos de desplazamiento y en taquillas, por la imposibilidad de los aficionados de acompañar a sus equipos. La situación se repetiría en Tercera, ya que la nueva serie 1 te obliga a compartir grupo con otras dos comunidades.

La controvertida propuesta (fuente Juanan Delgado)

P: Aunque la situación afectará a los equipos de todo el Estado, ¿podría ilustrarla con el ejemplo del fútbol navarro?

R: En Navarra pasaríamos de competir con Euskadi, La Rioja, Cantabria y Asturias a hacerlo con Aragón, Cataluña, Baleares. Comunidad Valenciana y Murcia con el perjuicio recíproco para todos los equipos que también nos visiten De igual forma en Tercera tendríamos que salir de la Comunidad Foral hasta Aragón y Cataluña. Imaginad lo que esto supone en desplazamientos para equipos cuyas plantillas están formadas por jugadores que tienen que trabajar el lunes y que en muchos casos llegarían a casa a las cuatro de la madrugada.

P: ¿No se presentó en la sala ninguna alternativa a la propuesta de Marcelino Maté?

R; Se presentó anteriormente la propuesta de la Federación Gallega, que contemplaba la reducción a dos grupos, Norte y Sur, de la Segunda B, y ocho en Tercera, siguiendo un. criterio geográfico similar. Pero se descartó rápidamente por significar el descenso virtual de 40 equipos en Segunda B, y 200 en Tercera.

P: Esta versión de los hechos contrasta con la argumentación utilizada por Marcelino Maté para defender la aprobación unánime de una propuesta fruto del consenso y el estudio “de los que saben de esto”. ¿ Se sabe cuál es su autoría o qué Territorial podría haber salido?

R: Para nuestra sorpresa, la propuesta apareció “como sacada de la manga”, parecía que solo la conocía una persona. Desconozco si corresponde a alguna Federación en concreto, pues Marcelino la presentó como un estudio sin más en el marco de la ponencia. Lo que ocurre sin embargo al día siguiente, cuando vamos al plenario, es que se nos anuncia que se van a votar los temas debatidos el jueves, y nos encontramos con que la propuesta de Maté es el primero. Es entonces cuando, basándome en el artículo 13.1 del reglamento, solicito la votación por separado de cada uno de los aspectos de la propuesta. Ya conocéis por el vídeo la respuesta de Maté, indicando que tenía que ser aprobado sin votación, para “transmitir sensación de unidad”. Yo replico que un congreso está para votar y en principio solo me dan la opción de abstenerme "En principio solo me dan la opción de abstenerme, aunque se acabó registrando mi voto en contra tras algún murmullo" . Finalmente, tras el murmullo de algún congresista más, se acabo registrando mi voto en contra junto a dos abstenciones Tenían prisa en dar por aprobada la propuesta, y yo seguí replicando (todo esto sin micro) que había que hacer un recuento de votos a favor, en contra y abstenciones; les insistí en que pidieran explícitamente el voto a favor (que igual no se encontraban ninguno) pero la mesa ya había dado por zanjado todo debate.

P: ¿Tuvo oportunidad de contrastar opiniones con otros asistentes?

R: Nada más aprobar se pasó sin dilación a otros puntos. Luego tienen un descanso de 45 minutos en el que se me fueron acercando otros representantes que venían a darme la razón y a asentir que esto no podía hacerse así. Decían que no se les había dado la oportunidad de intervenir en su momento, a lo que yo les contesté que fueran a tomarle a Maté las quejas y no a mí.

P: Teniendo en cuenta que la intención parece ser que la propuesta entre en vigor para la temporada 2019/20 ¿cuál es la “hoja de ruta” prevista a partir de ahora?

R: En principio todos los acuerdos aprobados serán editados y enviados a cada una de las federaciones y los clubes, para ser llevado a la Asamblea General de la RFEF. Confío que en este intervalo de tiempo los clubes actúan con sentido común, tal y como me han hecho llegar algunos representantes en estos días mostrando su rechazo a esta propuesta. Por otra parte el próximo jueves tenemos elecciones y puede ser decisivo para la suerte de esta propuesta conocer qué candidato resulta ganador "Maté apoya a Larrea, la propuesta iría adelante y Rubiales prefiere más calma y un debate sosegado" . Las referencias que manejo son que Marcelino Maté apoyaría a Larrea, con lo que la propuesta iría adelante, mientras que de Rubiales ya hemos conocido su opinión de que antes de cualquier reestructuración hay que hacer un debate sereno con los clubes para alcanzar un verdadero consenso sobre el modelo a elegir. Lo cierto es que si quieren hacerlo ya pienso que "tienen que acelerar para que en la misma asamblea para la distribución de grupos para esta temporada, los equipos sepan antes de comenzar la competición a qué sistema de ascensos y descensos se van a atener.

P: Esa actitud reivindicativa le ha granjeado una enorme simpatía, sobre todo en las redes sociales. ¿Su pasado sindicalista ha dejado un poso en su nueva faceta de representante federativo?

R: Sí, la experiencia y los años me ha enseñado que hay que tener serenidad para debatir. Soy una persona que lo que creo lo defiendo, a la que le gusta explicar, argumentar en todas las situaciones. Creo que a través del sentido común la gente se puede hacerme entender. Yo por mi parte voy a seguir igual, e independientemente del presidente que salga, defenderé que ésta es una propuesta inviable de realizar. De toda la gente que me ha llamado solicitando nuevamente afirmación, tras explicarle la situación, nadie me ha intentado convencer de lo contrario, de los beneficios que pudiera conllevar. Al contrario, confirmaron que era una barbaridad que no podía llevarse a cabo. Yo estoy dispuesto a explicarlo aquí y dónde haga falta, con datos y números reales. Cada desplazamiento como muy poco 3000 €. Sí en un grupo de 19 desplazamientos tienes 17 fuera solo tienes que multiplicar para obtener lo que se te va solo en viajes. Es algo que estoy dispuesto a explicar a quien quiera y dónde quiera.

El Congreso, celebrado en Donosti (fuente RFEF

P: Estrechamente relacionado con lo que estamos explicando se encuentra otro aspecto de la ponencia que también voy adelantado por la cuenta de la Peña Sport: el requisito de una cantidad económica (600.000 € para Segunda B y 200.000 € en Tercera). Un requisito que, para hacernos una idea, solo en los grupos de Tercera norteños alcanzaría a día de hoy apenas un 10% de equipos sin contar filiales).

R: En efecto, fue algo que también se propuso y ante lo que reaccioné de inmediato recalcando si éramos conscientes de que estábamos hablando de fútbol aficionado y no de profesional. Nosotros hemos competido este año en Segunda B con un presupuesto de 98.000 euro "Con un presupuesto de 98.000 €, estaríamos obligados a ir a Primera Autonómica" , y con esa exigencia nos obligarían a renunciar hasta a salir en Tercera. Sí no nos dejan nos tendremos que ir a jugar a Primera Autonómica, y a ver qué equipo quieren que juegue en nuestra plaza. En cualquier caso el run run en la sala fue generalizado y este apartado se ha rechazado de inmediato.

P: Entre otras muchas carencias se evidencia un problema de representatividad real de los clubes en este tipo de asambleas.

R: Es que una de las cosas que echo en falta y así, y así lo manifestó en el Congreso, es que si se quiere debatir algo nos lleven allí y nos digan “esto es lo que hay”. Los temas y propuestas se debe enviar 15 días antes a los clubes y las territoriales para que se reúnan, debatan y elijan o descarten. Esto no se hace, y cuando llegas a las reuniones te dan tres minutos para decidir entre A y B, sin apenas conocer los detalles de cada una, pero con la obligación de tomar una decisión inmediata sobre cuestiones de gran trascendencia.

P: Aunque las imágenes lo corroboran, no deja de ser extraño. Por su experiencia anterior en otro tipo de asambleas como por ejemplo las de de grupos de la 2B, ¿este es el modus operandi habitual en la RFEF?

R: Lamentablemente sí. Si desde la mesa se propone “A” la asamblea dice “SÍ”; si la mesa propone “Z” la asamblea dice “SÍ”. Esto es así, y si queréis comprobarlo, solo hay que echar un vistazo a las actas de las Asambleas Generales y comprobar qué tipo de debate hay…Ya te lo adelanto: ninguno. Las propuestas que se llevan allí siempre salen adelante cuando se someten a votación. Esperemos que si hay cambio de presidente, también cambio en los procedimientos y la forma de operar en estos casos.

P: Ha llamado la atención que, hablando de reformas en la categoría, nada se haya comentado sobre el recurrente tema del papel de los filiales. Comparte la idea de que su presencia desestabiliza la competición tanto a nivel deportivo como institucional, por la falta de empatía de los grandes clubes con las inquietudes reales del resto del fútbol aficionado?

R: Hay que poner los pies en el sueltos y reconocer que solo los equipos filiales junto con los clubes representativos de grandes capitales pueden acometer la nueva situación sin preocupación. Estaríamos hablando "grosso modo" de menos del 20% "Menos del 20% de los equipos podrían aceptar la nueva situación sin preocupación. Hay propuestas para una liga de filiales" de los 440 equipos implicados en el fútbol aficionado real. En este sentido hay quienes sugieren crear una liga de filiales, pero para ello, como ya he venido comentando hace falta proponer, crear una mesa de diálogo en la que se conozca el punto de vista de esos equipos y hasta qué punto les interesaría seguir con nosotros o separarse. Lo que no se puede hacer en ningún caso a los demás equipos el pagar por jugar; obligarme a gastas lo que no tienes en desplazamientos o renunciar a competir. Creemos en el fútbol. Disfrutamos y queremos jugar por nuestros méritos deportivos en la categoría que nos toque, ya sea Tercera División o Segunda B.

P: ¿Es una quimera esa “unidad” en la que tanto insiste el presidente entre los clubes y federaciones territoriales?

R: A ver, yo comparto totalmente con Marcelino la importancia de la unidad, pero en.absoluto puede venir como una imposición “desde arriba”, muy bonita sobre el el papel pero insostenible en la realidad. Más bien esa unidad debe ser “desde abajo”, fruto del diálogo y el acuerdo.

P: Para concluir, ¿le ha quedado algo por comentar que esta entrevista no haya recogido?

R: Simplemente querría hacer un llamamiento desde este medio a todos los clubes, animándoles a expresar lo que sienten y quieren sin miedo, y en ese caso estoy convencido de que esta propuesta no saldrá adelante. Que no se callen, y si tienen alguna duda estoy a su entera disposición para explicarles nuestro punto de vista sobre este gran problema.