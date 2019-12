El acto de despedida de Andrés Iniesta

Y desde VAVEL te queremos dar las gracias, Andrés. Gracias por tu fútbol y por transmitir los valores que has transmitido. Dejas un legado enorme en Can Barça y en el fútbol español.

??22:48 | Finaliza el acto institucional de la despedida de Andrés Iniesta.

??22:45 | Habla Jordi Évole: "Andrés, yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de presentar la gala. Gracias por habernos hecho la vida más bonita".

??22:44 | Cantan los hermanos Muñoz, que harán un popurrí dedicado al capitán.

????22:44 | Los hermanos Muñoz felicitan a la plantilla y al técnico, Ernesto Valverde, por los triunfos conseguidos durante la temporada.

22:40 | Estopa sube al escenario. Los hermanos Muñoz hablan de cómo conocieron al capitán del conjunto azulgrana.

????22:34 | Se proyecta un vídeo sobre la trayectoria de Andrés Iniesta en La Masia, en el que también hablan sus compañeros con imágenes de sus mejores momentos en el club.

22:32 | Todos los asistentes le aplauden mientras la emoción se palpa en el ambiente con la imagen del Camp Nou de fondo.

??22:32 | Andrés Iniesta finaliza su intervención con un "Visca el Barça!".

??22:29 | Habla Andrés Iniesta: "Gracias a mi mujer, a la persona que me cambió la vida. Gracias por estar a mi lado incondicionalmente, por hacerme el hombre más afortunado del mundo. Contigo entendí lo que es ser feliz. Gracias a mis hijos, porque la vida con vosotros es vivir en otro mundo. Ojalá algún día sientan el mismo orgullo que siento yo como hijo".

??22:28 | Habla Andrés Iniesta: "Gracias a ti papá, que has sido mi referente. Todo lo que me habéis enseñado ha sido clave".

??22:27 | Habla Andrés Iniesta: "Gracias a mis amigos, a mis compañeros y personas de la Selección Española. Gracias al mundo del fútbol por todo el cariño y respeto que me llevo y a todos los culés. Me siento privilegiado por todo el cariño que me habéis dado. Os llevaré siempre en mi corazón".

??22:24 | Habla Andrés Iniesta: "Es un momento especial y distinto. Buenas noches a todos. Me he imaginado muchos momentos, pero este momento nunca lo imaginé. Qué rápido han pasado estos doce años. Únicamente se me ocurre hablar de agradecimiento, que es lo que siento hoy. Toda la gente que me ha acompañado merece mis gracias. Me gustaría empezar por las personas que me trajeron aquí, ya que ellos fueron quienes se fijaron en mí. Quiero dar las gracias a mis compañeros, a La Masia, a todos los que nos cuidaban, a mis compañeros y a todos los presidentes y directivos, ya que todos han sido muy importantes para la entidad. Quiero dar las gracias a todos los entrenadores, a todos los fisioterapeutas, a nuestro delegado y a todos los presentes, por vivir el día de mi despedida así. Os echaré mucho de menos. Han sido más de 650 partidos con esta camiseta, pero por encima de todo, me quedó con el orgullo que siento por haber crecido como persona y jugador de este club".

??22:22 | Sobre el homenaje que el Camp Nou le hará el domingo en el último partido de la competición doméstica: "El domingo todo el mundo querrá venir a ver el hasta pronto de Andrés y esperamos que vuelva muy pronto".

??22:21 | Bartomeu comenta: "Andrés se va pero con un hasta pronto. Volverá al Camp Nou próximamente porque tiene un contrato indefinido y yo le quiero dar las gracias por su legado futbolístico, por su esencia, por sus valores personales y porque él transmite mucho a los aficionados".

??22:20 | Josep María Bartomeu habla sobre la decisión de Andrés: "Lo hemos intentado todo. Le hemos explicado que todavía tenía mucho fútbol para darnos, pero al final hemos respetado su decisión porque él insistía. Le volví a ver después de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla".

?22:20 | Josep María Bartomeu sube al escenario.

?22:19 | Gerard Piqué comenta que se queda con Wembley.

?22:19 | Sergio Busquets elige la final de Wembley.

?22:18 | Samuel Eto'o elige la final de la UEFA Champions League celebrada en París. Xavi comenta: "Él entró y cambió todo. Jugó en la posición en la que juega Sergio ahora y todo el mundo recuerda los goles, pero los que estuvimos dentro del partido, le damos importancia a ciertos detalles y en aquella final fue Andrés quien desatascó al equipo".

?22:18 | Hablan sobre el partido que ha marcado época: "Ha habido muchos. Ha habido muchas finales, muchos partidos contra el Real Madrid, muchas finales de Champions, y no sé si ellos tendrán alguno".

?22:15 | Hablan sobre el grupo de WhatsApp que tiene la plantilla y sobre las curiosidades que hablan.

22:14 | Los compañeros de Andrés Iniesta hablan de sus gustos.

22:11 | Sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro: "Yo me quedo con el Mundial. Ya en lo otro no entro".

22:11 | Andrés Iniesta habla del Mundial de Rusia: "Tenemos un gran grupo, una mezcla muy buena de jugadores y vamos a ir a intentar hacer las cosas muy bien. Primero empezaremos por el grupo y luego a ver qué pasa, pero tenemos la ilusión de hacer un muy buen campeonato".

22:09 | Andrés Iniesta le dijo a Gerard Piqué que si no había debacle en Roma, comunicaría su decisión después del partido.

22:09 | Jordi Évole bromea con el "Se queda" de Piqué y el central comenta: "Tiene la decisión ya meditada. Él considera que es el momento y todos le apoyamos".

22:07 | Jordi Alba rememora la Eurocopa: "Andrés Iniesta me dijo que le íbamos a ganar 4-0 a Italia. Fue adivino, fue así y fuimos campeones".

22:06 | Jordi Alba comenta cómo vivió el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica: "Estaba con la familia y con los amigos y fue un día muy bonito".

22:03 | Suben al escenario Gerard Piqué y Jordi Alba.

22:03 | Andrés Iniesta elige un momento de su carrera: "Siempre me quedo con el momento en el que debuté en Brujas, ya que cumplí mi sueño y seguramente, para acabar, me quedo con el título que conseguimos en el Wanda Metropolitano contra el Sevilla".

22:03 | Andrés Iniesta comenta: "Lo más bonito del fútbol es tener la oportunidad con actuaciones o momentos puntuales de hacer feliz a tu gente. El fútbol es pasión y eso para un futbolista es muy gratificante".

21:58 | Rememoran el gol de Stamford Bridge.

21:55 | Sergio Busquets comenta: "Si tuviera que quedarme con un momento de su carrera, yo creo que a nivel futbolístico, aunque hemos visto bastante, el gol de Stamford Bridge representa el gol perfecto, ya que representa la época en la que yo empezaba".

21:55 | Sube al escenario Sergio Busquets.

21:55 | Pau Gasol habla sobre su marcha y sobre lo que le recomienda a Andrés una vez que esté fuera de Can Barça: "Es una cuestión de disfrutar cada momento, cada etapa. Después de esta gran carrera y después de todo lo que ha dado, tiene que disfrutar cada momento con la familia, con los amigos y con la gente que le envuelve y sobre todo, es momento de recoger todo lo que ha sembrado".

21:55 | Xavi Hernández comenta: "Le recomiendo que disfrute en su próxima etapa. Ha sido extraordinario en todos los sentidos. Ahora se da cuenta de todo lo que la gente le aprecia. Ahora se va a dar cuenta de todo lo que rodeaba a este club, de cómo lo ha gestionado todo y de que es una leyenda".

21:55 | Xavi Hernández comenta: "Él siempre aparece y estamos aquí por esto, para darle las gracias porque ha sido un honor jugar con él, compartir retos y títulos y por su talento".

21:49 | Xavi Hernández comenta: "Desde el primer día en el que hice el primer rondo con él, pensé que lo hacía todo bien, que tenía un talento innato espectacular, que todo lo que le pedían lo hacía a la perfección y que parecía que no le quedaba nada por aprender. Ha sido un ejemplo de valores, de los que todos admiramos y presumimos. Nunca ha tenido una mala cara, un mal gesto y siempre ha pensado en el equipo. Sus condiciones humanas son extraordinarias y como persona es mejor".

21:53 | Sube al escenario Xavi Hernández.

21:52 | Samuel Eto'o comenta: "Lo que me quedó a mí es que nosotros dentro del vestuario siempre nos lo pasábamos bien. A veces hay que decirse cosas a la cara por el bien de todos".

21:51 | Samuel Eto'o comenta: "Lo más bonito es que la historia de este club nunca para. Los que están aquí y los que vendrán, llevarán hacia arriba al club".

21:49 | Samuel Eto'o comenta: "En aquellos tiempos, Ronaldinho era la cara bonita del club, pero en ese momento, todos querían oír de mi boca quién había sido el jugador que más me había impresionado. Yo respondí que era Andrés Iniesta porque todo lo que hacía, lo hacía fácil. Sinceramente, la carrera que has tenido ha sido todo lo que yo deseé para ti".

21:49 | Sube al escenario Samuel Eto'o.

21:48 | Habla el padre de Andrés Iniesta, Jose Antonio Iniesta, que recuerda cómo fue el día en el que el capitán culé llegó a La Masia: "En ese momento tuve un poco de presión y quise volver a por él, pero su madre me convenció".

21:47 | Sobre sus inicios en La Masia: "Para mí el primer día fue muy difícil porque sabía que me iba a separar de mi familia. No fue fácil, pero tenía que hacer el camino y eso hice".

21:45 | "Gracias infinitas" para Andrés Iniesta, que se muestra emotivo y comenta: "Como persona y como deportista, esto es lo más bonito que me puedo llevar más allá de estos títulos que he tenido la oportunidad de ganar. Es muy difícil conseguir el respeto y el cariño de la gente".

21:41 | En el acto institucional se proyecta un vídeo en el que distintos jugadores y distintas personalidades que le elogian por sus valores, su juego, su deportividad y su compañerismo. Entrenadores como Jupp Heynckes le dedica las siguientes palabras: "Eres el vivo ejemplo del fair play".

21:40 | Andrés Iniesta comenta: "Estas últimas horas no están siendo fáciles. Es difícil asumir que llega el momento después de tanto tiempo. Intentaré disfrutar al máximo este momento y sobre todo el domingo, que será mi último partido".

21:38 | Aplauso emotivo en memoria de Dani Jarque, Johan Cruyff y Tito Vilanova.

21:34 | Jordi Évole es el encargado de dirigir la gala de despedida del capitán blaugrana, que sube al escenario entre aplausos.

21:33 | Se proyecta en la pantalla del acto institucional un vídeo del jugador que transmite todos los valores del capitán.

Andrés Iniesta será el protagonista principal del acto de despedida institucional que le ha preparado el club blaugrana en presencia de 300 invitados.

21:30 | Ya llegan los jugadores del primer equipo, con Ernesto Valverde a la cabeza.

En la zona VIP estarán algunas personalidades como Xavi Hernández, Demetrio Albertini, Patrick Kluivert, Andoni Zubizarreta, Pau Gasol o Marc Gasol. Además, Andrés Iniesta podrá contar con la presencia de su familia y de sus compañeros, con la presencia de la familia de Johan Cruyff, con la presencia de la familia de Dani Jarque y con la presencia de otras personas como el publicista, Risto Mejide.

Diferentes personalidades han ido pasando por el photocall del acto institucional.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del acto de despedida de Andrés Iniesta en vivo.

Y los actos de homenaje han llegado. Antes de que el capitán juegue su último partido con la elástica blaugrana, tendrá la despedida que se merece.

El 27 de abril, el centrocampista manchego anunciaba su marcha del club en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Así lo anunciaba: "Esta rueda de prensa es para anunciar que esta temporada es la última aquí. Es una decisión muy meditada. Entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí, es el mejor equipo del mundo. Sé lo que significa jugar aquí y la exigencia que hay. Sé lo que significa ser el capitán de este club. Por lo tanto, y siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece todo lo mejor de mí, tal y como he hecho hasta ahora".

Andrés Iniesta confesaba: "Termino sintiéndome útil, sintiéndome titular, ganando títulos y con las mismas sensaciones positivas que he tenido durante este año. Es un día muy difícil para mí porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado. Entiendo por naturaleza y por ley de vida que lo que viene de aquí en adelante cada vez es más complicado y más difícil. No me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. Más adelante habrá actos de homenaje o lo que tenga que ser. Me gustaría agradecer al club y a La Masia porque lo que soy hoy como jugador y persona, ha sido en gran parte por ellos, a mis compañeros, a toda la gente que estamos en el día a día durante todos estos años, durante toda esta temporada. Ellos son los que me han hecho ser mejor cada día. También a toda la gente, a todos los aficionados que me han mostrado su cariño en un campo de fútbol y fuera de él. A mis padres, a mi hermana. Hace 22 años vinimos en un coche y hoy, están aquí conmigo".

Con elegancia, humildad y moderación, el capitán azulgrana ha sido, es y será siempre un ejemplo para todos aquellos canteranos que, procedentes de La Masia, esperan encontrar un hueco en el primer equipo. Albert Benaiges fue testigo de los inicios del centrocampista de Fuentealbilla y vivió en primera persona cómo la magia personificada comenzaba a brotar en Can Barça, superando la dificultad de vivir lejos de su familia. En el año 1996, cuando tomaba las riendas del Alevín A, el conjunto azulgrana disputó el Torneo de Brunete, donde en el equipo rival deslumbró por su fútbol sencillo. Fue en ese momento cuando llegaría a las categorías inferiores blaugranas para revolucionarlo todo y dar la mejor representación a los colores del club.

Repasamos la trayectoria del capitán del conjunto azulgrana, alguien que ha sido, es y será un referente para las futuras generaciones de España.

El capitán del primer equipo es uno de los jugadores que más partidos ha disputado con la elástica blaugrana a lo largo de su historia. Humilde y elegante, es también de los mejores futbolistas del planeta. Su paso por el club ha marcado a todos y cada uno de los aficionados que le han visto triunfar y dar algunos de los pases magistrales con los que todavía deleita en los estadios que visita. Cualquier aficionado reconoce su estilo de juego y lo califica como una persona humana. Y es verdad. Andrés siempre ha representado a todo el barcelonismo. Andrés ha sido la viva voz de la afición, el que ha estado ahí cuando peor iban las cosas, el que ha levantado el ánimo cuando más se necesitaba y el que ha dejado huella con la palabra compromiso en el Camp Nou. Andrés es un ejemplo en lo personal y en lo profesional.

El futbolista manchego ingresó en la disciplina culé en 1996, donde con 12 años, comenzó a desarrollar su progresión convirtiéndose en el cerebro del equipo y subiendo de las categorías juveniles al filial que por esos años, entrenaba Josep Maria Gonzalvo.

El sueño de Andrés se hacía realidad en el año 2002, cuando debutó con Louis Van Gaal. Ya como jugador de la primera plantilla, el ahora capitán blaugrana se convirtió en una de las piezas claves a base de trabajo y calidad y fue uno de los protagonistas en la conquista del alirón en la temporada 2004/05.

El 14 de abril de 2012, en el partido disputado entre el Levante y el Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta llegó a los 400 partidos oficiales con el primer equipo, convirtiéndose en el décimo jugador de la historia del club que alcanzaba esa cifra.

Andrés Iniesta debutó oficialmente con la camiseta azulgrana el 29 de octubre de 2002, en un partido de la Liga de Campeones, en el campo del Brujas.

Andrés Iniesta ha sido, es y será un referente para las futuras generaciones de España. Jugando el Mundial de 2006, el de Fuentealbilla alcanzó en el año 2010 la gloria con la rojigualda en tierras sudafricanas, cuando ante Holanda, los de Vicente del Bosque se alzaban con la primera Copa del Mundo. Aquella celebración conmocionó a todos los aficionados mundialistas; con la camiseta en su mano izquierda y la leyenda en recuerdo de Dani Jarque, el capitán del Espanyol, el centrocampista azulgrana celebraba el triunfo pensando en su amigo.

Ocho años después, las piernas de la magia se apagan y aunque siga siendo un jugador importante y vital para Lopetegui, él mismo sabe que por momento y por naturaleza, posiblemente el Mundial de Rusia será su última aparición como internacional.

Andrés Iniesta ha dado lecciones en el fútbol. Siendo intuitivo, vertical, rápido e inteligente, el centrocampista azulgrana, que comenzó jugando de '4' en el filial y en las categorías inferiores, fue avanzando su posición a medida que ganaba experiencia en el primer equipo.

Poco a poco, se fue convirtiendo en un jugador total, capaz de ocupar cualquier posición del centro del campo mostrando polivalencia, profesionalidad, humildad y talento. El de Fuentealbilla ha convertido su estilo en una referencia para cualquier interior y siendo práctico y elegante, tiene una visión de juego que hace de él una amenaza constante para cualquier rival. Con grandes asistencias, el capitán ha mejorado con los años y hasta día de hoy, no hay nadie que no le haya dedicado una ovación.

Con el tiempo, Andrés ha dejado huella en los partidos más especiales. En Stamford Bridge, fue partícipe de un momento en el que el conjunto azulgrana se preparaba para subir hasta la cima del fútbol europeo.

En la final de la Copa del Rey, el talento fue reconocido en el Wanda Metropolitano. En el minuto 87, Ernesto Valverde decidía darle salida del terreno de juego al capitán por un motivo que se escuchaba a gritos: la ovación. Andrés Iniesta salía con los sentimientos a flor de piel y siendo ovacionado por todos y cada uno de los aficionados a los que, en los minutos previos, había deleitado con su estilo de juego. Con el Wanda Metropolitano entregado al máximo, Iniesta ocupaba todos los focos de atención y la emoción le hacía soltar alguna que otra lágrima en el banquillo, minutos antes de que levantara la 30ª Copa del Rey al cielo de Madrid. Era su última final y el fútbol le daba las gracias.

Andrés Iniesta ha sido, es y será un símbolo del barcelonismo y del fútbol español. El centrocampista, que se ha ido ganando el cariño de todo aficionado en todos y cada uno de los estadios que ha pisado, siempre ha sido ovacionado y aclamado y una vez más, volverá a pasar en un ambiente en el que se palpe la emoción. El centrocampista y capitán de la plantilla blaugrana será despedido por el club en el que lleva veintidós años en un acto institucional en el que los jugadores del primer equipo, sus familiares, algunos invitados y una amplia representación de la directiva, encabezada por Josep María Bartomeu, le acompañarán un día antes de jugar su último partido con la elástica blaugrana.