Fotos e imágenes del acto de despedida de Andrés Iniesta

Diferentes personalidades llegaban al acto de despedida organizado por el club. Andrés Iniesta viviría uno de sus últimos homenajes antes de poner un pie fuera de Can Barça después de haber jugado con la elástica blaugrana durante veintidós años y haber representado como capitán los colores azulgranas en todos y cada uno de los estadios por los que ha pisado y en donde transmitiendo sus valores y regalando espectáculo con la magia que siempre demuestra tener en sus botas, se ha ganado más de una ovación. Asumiendo el rol del vivo ejemplo del fair play, el centrocampista manchego abandona el club en el que se formó como uno de los mejores futbolistas de la época dorada culé, siendo un vivo ejemplo para los jóvenes talentos de La Masia, que al igual que él hizo en su época, luchan por cumplir uno de sus sueños.

Samuel Eto'o en el photocall del evento | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Radomir Antic en el photocall del evento | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Joan Laporta en el photocall del evento | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Estopa en el photocall del evento | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

La gente llegaba al photocall que el club había instalado en la sala con imágenes del capitán para darle las "gracias infinitas". El que fuera jugador del conjunto azulgrana, Samuel Eto'o, llegaba al homenaje de Andrés Iniesta al igual que lo hacían otras personalidades como Joan Laporta, el que fuera presidente del club, Estopa, que llegaba para ponerle música a la despedida más emotiva con el infinito iluminado en la grada del Camp Nou, Radomir Antic, su amigo y quien fuera también su compañero en la medular, Xavi Hernández, Demetrio Albertini, Patrick Kluivert, Andoni Zubizarreta, Pau Gasol o Marc Gasol, que ocuparían la zona VIP y también su familia y sus compañeros de equipo. El acto, contó además, con la presencia de la familia de Johan Cruyff, con la presencia de la familia de Dani Jarque y con la presencia de otras personas como el publicista, Risto Mejide.

El escenario de la despedida | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Las luces del escenario alumbraban los títulos conseguidos por el capitán culé, que a su vez, se veían reflejados en el ocho tumbado que se podía ver en la pantalla del acto, donde pronto se proyectarían vídeos de homenaje en el que futbolistas, entrenadores y otras personalidades, le darían las gracias por la huella que deja en el fútbol español y en el club. Compromiso, dedicación, deportividad, humildad, moderación y perseverancia, tildan la trayectoria profesional de un jugador que se lleva lo mejor de su etapa como profesional: el cariño de todos los aficionados de un deporte tan bonito como lo es el fútbol.

Andrés Iniesta y Jordi Évole en el escenario del acto institucional | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El capitán del conjunto azulgrana elegía a Jordi Évole para presidir el acto de su despedida, quien le llamaba entre aplausos para que subiera al escenario y presenciara todas las muestras de cariño recogidas en un acto en el que la emotividad estuvo presente hasta el final.

Algunos de sus compañeros subían al escenario para comentar los momentos más especiales vividos junto a él en el vestuario y los vídeos y la música pusieron lágrimas de emoción y sonrisas en una despedida más que emotiva con un reconocimiento que le hacía irse por la puerta grande del club por el que lo ha dado todo.

Andrés Iniesta y Samuel Eto'o durante el acto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Samuel Eto'o se subía al escenario y nada más hacerlo, comentaba: "En aquellos tiempos, Ronaldinho era la cara bonita del club, pero en ese momento, todos querían oír de mi boca quién había sido el jugador que más me había impresionado. Yo respondí que era Andrés Iniesta porque todo lo que hacía, lo hacía fácil. Sinceramente, la carrera que has tenido ha sido todo lo que yo deseé para ti".

Las palabras emotivas del delantero camerunés emocionaban a un capitán que por activa y por pasiva repitió sus muestras de agradecimiento comentando: "Como persona y como deportista, esto es lo más bonito que me puedo llevar más allá de estos títulos que he tenido la oportunidad de ganar. Es muy difícil conseguir el respeto y el cariño de la gente".

Andrés Iniesta y Xavi Hernández durante el acto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El que fuera su compañero en la medular y capitán culé, valoraba a Andrés como una de las mejores personas que había conocido. Xavi Hernández rememoraba su primer día con el centrocampista manchego y comentaba: "Desde el primer día en el que hice el primer rondo con él, pensé que lo hacía todo bien, que tenía un talento innato espectacular, que todo lo que le pedían lo hacía a la perfección y que parecía que no le quedaba nada por aprender. Ha sido un ejemplo de valores, de los que todos admiramos y presumimos. Nunca ha tenido una mala cara, un mal gesto y siempre ha pensado en el equipo. Sus condiciones humanas son extraordinarias y como persona es mejor".

Sobre su próxima etapa, el jugador de Tarrasa le recomendaba que disfrutara del fútbol y de su familia: "Le recomiendo que disfrute en su próxima etapa. Ha sido extraordinario en todos los sentidos. Ahora se da cuenta de todo lo que la gente le aprecia. Ahora se va a dar cuenta de todo lo que rodeaba a este club, de cómo lo ha gestionado todo y de que es una leyenda".

Andrés Iniesta y Sergio Busquets durante el acto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Sergio Busquets fue otro de los que subieron al escenario. El de Sabadell rememoraba uno de sus goles más recordados y más emotivos: "Si tuviera que quedarme con un momento de su carrera, yo creo que a nivel futbolístico, aunque hemos visto bastante, el gol de Stamford Bridge representa el gol perfecto".

Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Jordi Alba durante el acto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El capitán azulgrana también recibía las muestras de cariño de Gerard Piqué y Jordi Alba, que subían al escenario para acompañarle en su homenaje y recordar algunos de los momentos más especiales de su carrera como jugador culé e integrante de La Masia.

Andrés Iniesta y Josep María Bartomeu durante el acto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Una de las últimas personalidades en subir al escenario era Josep María Bartomeu, que encabezando la representación de la directiva en el acto, elogiaba al capitán culé, dejando claro que lo suyo era un "hasta pronto" y no un adiós definitivo: "Andrés se va pero con un hasta pronto. Volverá al Camp Nou próximamente porque tiene un contrato indefinido y yo le quiero dar las gracias por su legado futbolístico, por su esencia, por sus valores personales y porque él transmite mucho a los aficionados".

Andrés Iniesta durante el acto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El domingo, el capitán se despedirá de la afición y los culés lo harán también de él con un tifo que se desplegará de las gradas del Camp Nou en el último partido que el equipo jugará en el contexto de la competición liguera contra la Real Sociedad.

Andrés Iniesta tenía la palabra y así comenzó su intervención: "Es un momento especial y distinto. Buenas noches a todos. Me he imaginado muchos momentos, pero este momento nunca lo imaginé. Qué rápido han pasado estos doce años. Únicamente se me ocurre hablar de agradecimiento, que es lo que siento hoy. Toda la gente que me ha acompañado merece mis gracias. Me gustaría empezar por las personas que me trajeron aquí, ya que ellos fueron quienes se fijaron en mí. Quiero dar las gracias a mis compañeros, a La Masia, a todos los que nos cuidaban, a mis compañeros y a todos los presidentes y directivos, ya que todos han sido muy importantes para la entidad. Quiero dar las gracias a todos los entrenadores, a todos los fisioterapeutas, a nuestro delegado y a todos los presentes, por vivir el día de mi despedida así. Os echaré mucho de menos. Han sido más de 650 partidos con esta camiseta, pero por encima de todo, me quedó con el orgullo que siento por haber crecido como persona y jugador de este club".

Estopa durante el acto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El capitán culé se marchaba emocionado y homenajeado. No le faltó de nada a la celebración y hasta Estopa se animó a dedicarle un popurrí que terminaba con el público aplaudiendo y un "Yo me voy, Don Andrés, y me quito el sombrero".

La Masia en una foto | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Andrés Iniesta se despedía del club y dos niños de La Masia le hacían entrega de un marco con los colores blaugrana de la camiseta del equipo en el que se podían ver los títulos ganados y alzados como capitán. El centrocampista manchego es un ejemplo para las categorías inferiores y para todos los aficionados del fútbol.