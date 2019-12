Previa FC Barcelona - Real Sociedad: Se cierra el telón de La Liga en el Camp Nou

Se acaba la temporada 2017-2018 para el Barcelona y la Real Sociedad. Los dos equipos cierran esta Liga el domingo a las 20:45 horas en el Camp Nou, en el último partido de este año. Los blaugranas han conquistado el título nacional al ser el equipo más regular y liderados por un Messi que actualmente es el Bota de Oro 2018 con 34 goles dos por delante del jugador egipcio del Liverpool Salah. Sin embargo, los realistas disputan un encuentro complicado en el Camp Nou, y se despedirán definitivamente de Carlos Martínez y Xabi Prieto, que no continuarán la próxima temporada.

El equipo de Imanol Alguacil ha enderezado su trayectoria pero no le basta para competir por un puesto europeo, y el siguiente año de competición no jugará en Europa. Los txuri urdin pierden fuelle en casa, tras perder contra el Málaga en la única derrota de la etapa del técnico oriotarra y lleva sin puntuar en Barcelona desde el 9 de abril de 1995.

Ganar en casa homenajeando a Iniesta

En la semana de los homenajes a jugadores que han hecho historia y dejarán huella en sus clubes como Andrés Iniesta en el Barcelona y Xabi Prieto que se retira del fútbol y Carlos Martínez que deja la Real pero seguirá jugando, el Barcelona buscará los tres puntos en casa para despedirse de la afición con una victoria y celebrar los éxitos del centrocampista manchego al final del encuentro.

Andrés Iniesta jugará su último partido como blaugrana en su estadio. | Foto: La Liga

Ernesto Valverde dispondrá de todo su arsenal ofensivo, incluido Messi, Suárez y Coutinho las tres referencias ofensivas de los blaugranas. Además, Iniesta disputará su último partido vestido de azulgrana y en el Camp Nou, con una afición volcada y coreando su nombre al unísono. La derrota en el Ciudad de Valencia por 5-4 dejó al Barca sin imbatibilidad y esta Liga no será recordada por el juego tan apático del Barcelona pero práctico, trabajado y solidario de la mano del entrenador de Viandar de la Vera. Para ello, es fundamental ganar y terminar el campeonato con buenas sensaciones y no defraudar a los aficionados que irán al estadio.

Romper la dinámica negativa en Barcelona

La Real visitará el Camp Nou con la idea de puntuar. Lleva perdiendo en casa del FC Barcelona 23 años y el último resultado positivo fue el 9 de abril de 1995 con un empate a 1 y gol de Andoni Imaz en el último minuto del partido. Los realistas no se juegan una plaza europea, pero sí el orgullo y honor de despedir la temporada con victoria o al menos un punto y despidiendo a Carlos Martínez, Xabi Prieto y Imanol Alguacil como entrenador ofreciéndoles ese premio.

Xabi Prieto podrá jugar en el Camp Nou, pero Carlos Martínez no. | Foto: La Liga

Jokin Aperribay el presidente de la Real y Roberto Olabe nuevo director deportivo están planificando la siguiente temporada, pero una victoria en el Camp Nou significa empezar de otra manera la siguiente temporada y deben reforzarse con varios jugadores para volver a Europa.

Es probable que el oriotarra de entrada a algunos futbolistas que se tiene dudas de si deben continuar en San Sebastián por su irregularidad y no demostrar todo su potencial. El primero de ellos es el guardameta argentino Rulli, portero titular desde que llegó en el verano del 2014 pero ha perdido su titularidad en detrimento de Moyá llegado en el mercado invernal. Jugará de inicio el argentino, pero no está asegurada su continuidad por su bajo rendimiento y no descartar volver a Argentina.

Otros jugadores con futuro incierto de blanquiazul son los nombres de Kevin Rodrigues, Rubén Pardo, Bautista y Sergio Canales no se sabe si seguirán la temporada 2018-2019. El caso del cántabro es diferente al resto porque la Real cuenta con él, pero el jugador habría pasado reconocimiento médico con el Betis al no sentirse titular y imprescindible en el esquema táctico.

Kevin ha perdido el puesto en el once con De la Bella, y ha mostrado sus carencias defensivas durante este curso perdiendo la posición en varias acciones de los partidos, es posible que se busque una cesión. Por otra parte, Bautista tiene por delante a Willian José y Juanmi, el delantero centro nacido en Mahon lo poco que ha jugado ha estado a la altura y tiene dotes de delantero rematador y nivel, pero en la Real no ha tenido las suficientes oportunidades y el club le busca equipo para contar con minutos. El centrocampista riojano Rubén Pardo es el más dudoso, el jugador ha tenido más minutos con Alguacil y las bajas de Prieto y Canales le abren las puertas, al no ser que suban a dos jugadores del filial.

Antecedentes en el Camp Nou

Los precedentes de la Real en Barcelona frente al equipo azulgrana son totalmente desfavorables hacia los intereses txuri urdin. Han perdido 19 partidos seguidos en Liga y los jugadores llegarán a Barcelona con la intención de romper esta racha negativa. En total los datos son muy favorables en la historia entre ambos clubes para el equipo de Ernesto Valverde: La Real sólo ha ganado en tres ocasiones de 69 partidos jugados en el Camp Nou, ha empatado siete partidos y ha perdido 59 veces. Se ha convertido en uno de los estadios que peores resultados obtiene el cuadro guipuzcoano en todo el campeonato.

queEstadísticas entre el Barcelona y la Real en el Campo Nou | Foto: Real Sociedad

La última victoria blanquiazul no se da desde la temporada 1990-1991 tras doblegar al Barcelona por 1-3. Julio Salinas adelantó a los azulgranas y un doblete de Aldridge más el empate de Atkinson dieron la victoria a la Real. Para ello, será necesario salir concentrados desde los primeros minutos, no conceder ninguna mínima concesión al Barcelona porque Messi y Suárez no perdonan esas ocasiones. Además, marcar primero y no encajar goles serán dos de las claves para acabar la temporada puntuando.

Declaraciones de los entrenadores

Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa previa al partido frente a la Real. El técnico de Viandar de la Vera ha subrayado la importancia del choque en el ultimo partido de la temporada: "Queremos cerrar bien el año ante un buen rival. Es un partido importante para todo el barcelonismo por lo que significa Andrés Iniesta y queremos terminar con una victoria", ha valorado Valverde. Sobre el rendimiento en esta Liga el entrenador cacereño puntúa con una "nota alta al equipo porque ha sido un año duro y complicado. Hemos competido basta el final y hemos ganado dos títulos", resalta.

Por su parte, Imanol Alguacil el entrenador txuri urdin quiere volver a repetir la victoria de la Real en tierras barcelonesas del año 95: " Llevamos 23 años sin puntuar contra el Barca en su estadio, este año no han perdido, sabemos que es complicado pero iremos con el objetivo de ganar y sino empatar", ha subrayado el técnico oriotarra.

Acerca del FC Barcelona ha aclarado su fortaleza defensiva y la eficacia en la delantera, destacando a Messi y Suárez:"Es un gran rival y un campo impresionante, es un club poderoso en lo deportivo y lo económico. Además, tiene dos jugadores arriba determinantes y especiales que marcan las diferencias en los partidos”, ha señalado.

Convocatorias

Xabi Prieto ha entrado en la lista de convocados para visitar el Camp Nou mañana a las 20:45 horas. Un partido en el que el capitán realista se despedirá definitivamente y jugara su encuentro número 532 como realista, el que no podrá hacerlo será Carlos Martínez que jugó su último partido en Anoeta la pasada jornada, y causa baja médica el lateral navarro como Guridi, Agirretxe y Moreno.

Aparte de estas cuatro ausencias, la Real no podrá contar con Toño y Kevin bajas por decisión técnica

La convocatoria de 18 futbolistas ofrecida por Alguacil es la siguiente: Rulli, Moyá, Odriozola, Aritz, Llorente, Navas, De la Bella, Illarra, Zurutuza, Prieto, Pardo, Zubeldia, Canales, Oyarzabal, Juanmi, Januzaj, Willian José y Bautista.

Convocatoria de la Real Sociedad para visitar el Camp Nou. | Foto: Real Sociedad

Ernesto Valverde ha convocado a la plantilla al completo excepto a Paulinho, que disfruta del permiso obtenido por el cuerpo técnico: Ter Stegen, Cillessen, N. Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi,Dembélé, Coutinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti y Yerry Mina.

Sergi Roberto está sancionado y no podrá estar en el último partido en el Campo Nou, y Vermaelen no tiene aún el alta médica por parte de los servicios médicos.

Convocatoria del FC Barcelona. | Foto: FC Barcelona

Posibles alineaciones