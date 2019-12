Previa Osasuna - Lorca: sin margen de error, solo vale ganar

Osasuna recibirá este domingo a un descendido Lorca, en un partido en el que no vale perder. El equipo navarro empató la jornada pasada en Soria, resultado que no dejó contenta a la afición rojilla ya que el iban por delante en el marcador. Con este punto, Osasuna es noveno con 61 puntos a dos puntos del sexto Cádiz. El Lorca cayó derrotado con goleada incluida contra al Valladolid (1-5). Es penúltimo con 30 puntos.

El empate de la jornada pasada fue duro para Osasuna, que iba ganando frente a un rival directo y se colocaba en puestos de Playoff. Ahora no depende de sí mismo, por lo que tiene la obligación de ganar y luego esperar. El Lorca, en cambió, llegará a Pamplona después de una dura y goleada derrota en casa. El Valladolid le metió cinco goles, a pesar, de ir al descanso empatando a uno. Aun así los murcianos han dado la vuelta y han cambiado de imagen en los últimos encuentros. El once indiscutible da la cara y ha conseguido mejores resultados: en los últimos seis encuentros dos victorias (2-1 contra el Numancia y 1-0 frente al Nàstic) y dos empates (Alcorcón y Lugo). El once de Fabri ha conseguido mantener el control del balón y crear peligro por las bandas de Noguera y Ojeda. Ahora el objetivo del Lorca es mantenerse por encima del Sevilla Atlético, que la jornada que viene ambos se enfrentarán.

En toda temporada se ha visto a un mal Osasuna como local. Motivo por el que el cuadro navarro no está en puestos de promoción, ya que objetivo del inicio de temporada era el ascenso. Los rojillos han sido muy buenos visitantes, pero en casa no han cumplido. A pesar de esto, en el último encuentro en Pamplona Osasuna consiguió volverse a encontrar con la victoria: ganó 2-1 al Oviedo (rival directo). Antes de el último partido en el Sadar, los navarros han conseguido ganar siete partidos y nueve empates (30 puntos); la parte buena de esto es que solo han perdido cuatro encuentros. Recibirán a un Lorca ya descendido y muy flojo como visitante, ha sido el peor visitante de toda temporada. Los murcianos solo han ganado un partido lejos de casas y tres empates, es decir, seis puntos. Frente a un muy mal dato de 16 derrotas. Osasuna le dobla al Lorca en puntos, los rojillos han sumado los mismos puntos en casa que los murcianos en toda temporada, 30 puntos.

El ya descenso de los rivales no aumenta las posibilidades de los navarros, que tendrán que demostrar que merecen un puesto en el Playoff. El Lorca ha puntuado ante rivales fuertes que están peleando junto con Osasuna por un puesto entre los seis primeros: ganó al Numancia 2-1, Granada 3-2 y empató a cero frente al Cádiz y Sporting.

Diego Martínez no podrá contar con el guardameta Sergio Herrera, baja muy importante para el equipo. El portero es el segundo menos goleado y ha disputado muy buena temporada, pero no podrá jugar por su grave lesión frente al Numancia. El técnico recuperará a Aridane que no saldrá de titular, ya que Miguel Flaño y Unai García están haciendo muy bien su trabajo en las últimas jornadas. Por lo demás el técnico contará con todos. En el once del Lorca no se esperan cambios, saldrán los onces que están dando la cara pese al descenso. En la convocatoria ha sorprendido la presencia de Villalibre y Albisua, pero no saldrán de titulares.

Árbitro

Oliver de la Fuente Ramos (Comité de Árbitros de Castilla y León) dirigirá el encuentro entre Osasuna y Lorca. El encargado amonesta de promedio con cinco tarjetas amarillas de promedio y solo ha sacado dos rojas directas. Este árbitro ha señalado cinco penaltis esta temporada, uno de ellos al Tenerife frente al Lorca. Fue encargado de dirigir los encuentros de Osasuna frente al Sporting (2-0 en el Sadar) y Córdoba (1-1), en este último de la Fuente amonestó con diez amarillas, una roja directa al rival y a Xisco con doble amarilla.

Enfrentamientos entre sí

Osasuna y Lorca solo se han enfrentado en una ocasión, ya que este último se creó en 2003. En el único encuentro los navarros se llevaron la victoria, ganando por la mínima. Sebas Coris fue el autor del gol, él mismo hizo la jugada y tras irse de la defensa anotó.

Convocatoria

Osasuna no ha anunciado cual es su convocatoria.

Once posible