Manolo Jiménez: "No vamos a ganar por la camiseta, sino porque demostremos que nuestra intención es hacerlo"

Manolo Jiménez ya está en Gran Canaria. El técnico sevillano aterriza en la isla después de ganar la Superliga Griega con el AEK de Atenas, lo que pondría al equipo de la capital griega con serias posibilidades de disputar competiciones europeas la próxima campaña. Equipo al que quiso recordar y agradecer al comienzo de la rueda de prensa, y posteriormente argumentar su salida del club heleno: “Abusando un poco de vuestra hospitalidad, me gustaría empezar con la despedida de mi club anterior. Ellos nunca dejarán de tener un hueco en mi corazón. Ha sido muy difícil la decisión de salir del AEK y solo mis ganas de volver a España me hizo aceptar la propuesta que me ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas. He sido muy feliz en Atenas. He trabajado muy duro durante un año y medio. He aprendido que por presupuesto siempre ha habido equipos mandando en la Superliga griega, pero con trabajo y la unión de todos los estamentos de un club se pueden conseguir grandes logros. Guardaré siempre al AEK en mi corazón. Acepto el reto de la UD a pesar de su descenso porque es un reto personal. Esto lo han entendido en el AEK. Tenía la necesidad imperiosa de volver a España. La situación y el clima de las islas son muy similares a lo que no he tenido durante estas dos últimas temporadas. Se unía un reto ambicioso y una forma de vida similar a la que yo tengo en mi casa; todo eso ha sumado. En la reunión que tuve con personas de la Unión Deportiva Las Palmas me convencieron. Por mucho que me digan que soy tonto, mi etapa en el AEK de Atenas necesitaba un paréntesis. Intentar devolver a la Unión Deportiva donde merece estar es un reto muy importante”.

El ex entrenador del Sevilla y Real Zaragoza entre otros, se adentra en un proyecto cuyo objetivo es volver a la élite del fútbol español, aunque la segunda categoría sea una de las más competidas del mundo y bien que lo sabe el técnico andaluz. “Mi obligación es hacer los cimientos para conseguir ese objetivo. Lo mismo que quiere Las Palmas lo querrán 6 o 7 equipos como mínimo. De conseguirlo será gracias al trabajo, a la exigencia y a la ilusión que le pongamos todos. De partida no estamos en Primera División. Nuestro primer rival será nuestro primer pasito de cara a la posibilidad de poder volver. Marcar reto, vender humo y lanzar flores antes de conseguir los objetivos queda muy bien, pero con intenciones no basta. A parte de las intenciones, tiene que haber mucho trabajo y paciencia. La Segunda División es tremendamente larga, competitiva y dura”.

"Tiene que haber mucho trabajo y paciencia. La Segunda División es tremendamente dura" Y es que devolver a Las Palmas es todo un reto ambicioso. Un equipo que, tras una nefasta temporada, intentará recomponerse: “Ese reto solo lo podemos conseguir todos juntos, partido a partido. Sumando uno más uno continuamente, podemos llegar a la excelencia de devolver a este equipo a donde queremos que esté. Pero no con la camiseta, no porque creamos que tenemos que hacerlo, sino porque queramos hacerlo y demostremos dentro del campo y de la faceta profesional de cada uno la intención de hacerlo. Tenéis delante a una persona que lo va a dejar todo en cada entrenamiento porque es mi vocación y mi pasión. Soy un entrenador de retos. Llevé ocho años al filial del Sevilla: desde la Tercera División hasta la Segunda División. Me gustan los retos valientes. Soy un entrenador ambicioso, no por ello me considero mejor ni peor que nadie, simplemente me gustan los retos valientes y la propuesta de la Unión Deportiva lo es. Para salir del AEK tenía que haber un equipo con las ideas claras. Fueron los primeros y me convencieron. Me dicen cuál es el proyecto y si hay opciones. Les dije que mi primera negociación iba a ser con el AEK y, si no llegaba a buen puerto, volveríamos a hablar. Y así fue: se rompe la negociación con el AEK y la UD me convenció. Es un reto personal para mí. Creo que también lo ha entendido el AEK.”.

Manolo Jiménez también fue cuestionado por las posibles llegadas de Nauzet Pérez y Deivid, entre otros: “La UD Las Palmas tiene que estar abierta y ser un club ambicioso. Dentro de lo que pueda venir, buscar lo mejor y lo que acompañe al equipo. Se darán muchos nombres, unos ciertos y otros menos ciertos. Nombres que querrán venir y otros que no. Lo más importante de todo es que desde el trabajo y desde la implicación busquemos lo mejor para el equipo".

Incógnitas también son las renovaciones de Momo, Javi Castellano y David García, tres veteranos de la primera plantilla y sobre lo que carece actualmente el equipo amarillo: “No hemos hablado específicamente de este tipo de cuestiones. Tenemos una idea global de lo que queremos. En la Unión Deportiva tendrán cabida los canteranos, los jóvenes y los menos jóvenes. Lo que tengo claro es que no voy a mirar el DNI para decidir si este jugador merece jugar en la Unión Deportiva. Creo en el fútbol de cantera, al que considero tan profesional como cualquiera. Esos nombres importantes que los trataré con muchísimo mimo y cuidado con la dirección deportiva. Será una decisión para el bien común de la Unión Deportiva Las Palmas. Me dan igual los años que tenga un jugador o que tenga que debutar uno con 18 años. Hemos visto los jugadores que quedan de la temporada pasada: los que pueden quedarse y los que tienen que venir. Hay puestos muy concretos donde necesitamos apuntalar al equipo y otros puesto que necesitamos reforzarlos. Quien mejor conoce el mercado es Toni Otero. Él sabe que demarcaciones son las que más necesitamos reforzar. A partir de ahí debemos marcar un plan de actuación y encontrar para cada posición a ese jugador que cumpla los requisitos que a mí me gustaría tener”.

Al ser cuestionado por el número de jugadores en la plantilla, Manolo Jiménez no se ha mojado: "Prefiero una buena plantilla de profesionales, competitiva, que sea difícil en los entrenamientos saber quien va a jugar, y que sean capaces de cumplir con los objetivos que nos marquemos partido a partido. Tengo muy claro que cada partido tiene que ser una final".

Otro de los puntos fuertes que ha tenido a lo largo de su historia la UD Las Palmas es la cantera, desde donde han salido grandes futbolistas que han triunfado tanto en el primer equipo amarillo, como en otros equipos alrededor del planeta. “Quiero tener a la cantera muy cerca porque vamos a necesitar a algún chico que esté destacando cuando por lesiones o sanciones tengamos que dejar a algún jugador. Tener detrás a un equipo de chavales con ilusión por llegar al primer equipo sería el plus que daría esa mejora. Debemos intentar que los chicos lleguen a ser futbolistas profesionales. Voy a intentar no ser un tapón para esos chavales: aquel que merezca más que jugar en el filial, tendrá via libre si demuestran estar a la altura”.

Marko Livaja será uno de los jugadores con los que no podrá contar el entrenador andaluz tras activarse la opción de compra con la que llegó el croata al AEK. Ambos coincidieron en Atenas, siendo el delantero junto a Sergio Araujo dos de los jugadores imprescindibles de Manolo en el césped del Olímpico de Atenas. “Marko Livaja ha hecho un magnífico trabajo en el AEK. Cuando lo contrató el AEK, decían que podía ser un problema por las sanciones que recibía, pero no ha sido expulsado y ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha hecho un fútbol impresionante, pero tenía una opción de compra y el AEK la ejerció, quizás por mi culpa también se quedó en el AEK. Ojalá perteneciese a Las Palmas”.

​"Marko Livaja ha hecho un magnífico trabajo en el AEK" Sobre su ahora ex-compañero Sergio Araujo también habló el entrenador andaluz: "Araujo siempre me ha hablado fenomenal de la Unión Deportiva. Admitió los errores que tuvo en el pasado cuando llegó a Atenas. Ha hecho un año y medio fantástico, no en cuanto a goles solo, sino en involucración, en trabajo y honestidad. Sergio es un jugador que me agrada y tendrá que ganarse la camiseta esta pretemporada".

A Manolo siempre le ha gustado jugar con el 4-4-2. Lo demostró en Zaragoza, Sevilla y Atenas. En Gran Canaria no va a ser menos: “Mi sistema por excelencia es el 4-4-2. Dentro se pueden hacer muchísimas variantes: desde jugar con tres en el centro del campo hasta con tres centrales. Creo que un entrenador debe tener la flexibilidad para saber entender y saber respetar qué tiene en su plantilla y qué es lo mejor para su plantilla. En todas mis charlas siempre digo que para mí solo existen dos clases de entrenadores: los que llegan a un club, piden lo que quieren y pueden traérselo; y los entrenadores que llegamos a un lugar y nos tenemos que adaptar a los jugadores que haya o los que se puedan contratar. Lo importante es buscar los jugadores más idóneos y que con la suma de todos ellos hagamos un buen equipo”.

Se le presenta un ambicioso proyecto en la islas al técnico sevillano. Y peligroso. La Segunda División es traicionera y se ha demostrado durante estas últimas campañas que ningún equipo tiene asegurada la victoria. Tendrá que trabajar el técnico andaluz junto a la Unión Deportiva para no verse anquilosados durante esta nueva etapa en la categoría de plata.