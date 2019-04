Rubi: "Este es el mejor momento de mi carrera"

Anteayer se oficializaba lo que era ya un secreto a voces en el Espanyol: Rubi será el entrenador del primer equipo tras su gran año en Huesca. Así, volvía un entrenador formado en la casa blanquiazul para devolver al Espanyol a la zona alta de la tabla. Y, ayer mismo, el técnico de Vilassar fue presentado en el RCDE Stadium y, además de la pertinente rueda de prensa, también realizó declaraciones para el canal de Youtube del equipo perico: Espanyol TV.

En la primera pregunta respondió a cómo estaba viviendo sus primeras horas como entrenador del Espanyol: "Desde la alegría, desde la felicidad, compartiendo momentos de gratitud y poco a poco iremos responsabilizándonos cada vez más para no defraudar".

En cuanto al juego que realizará su Espanyol ha afirmado: "Formamos parte del espectáculo. Nuestra mentalidad siempre será ir en busca del rival, pero también habrá momentos en los que el rival te obliga a estar atrás. Yo creo que el fútbol hoy en día es hacerlo lo más completo posible en muchas facetas y la gran dificultad es saber que faceta toca en cada momento".

En sus inicios como entrenador, tras su buena temporada en el Benidorm CF, hubo un momento en el que no le llegaban ofertas de otros clubes e incluso si se vio fuera del mundo del fútbol: "Un poco sí. Yo creo que hicimos una temporada muy buena, casi nos metemos en los playoffs, pero también es cierto que no hubo ofertas aquel año. Llevaba trabajando en la empresa de mi padre desde el 97, compaginando ambas cosas, pero hay un momento en el que dices pues si no hay ninguna llamada, pues tiraremos por otro camino, y cuando me hubiera llegado la oportunidad de entrenar, por ejemplo, un juvenil, pues no lo habría descartado nunca".

Volviendo al negocio familiar, el cual es una empresa de viajes, al técnico le tocó responder sobre la cultura del viaje: "Viajar es uno de los placeres de la vida. Yo lo he visto en casa desde siempre y la cultura de viajar la tengo. Y ya no es solo bonito preparar y disfrutar del viaje, si no también cuando vuelves a casa, porque siempre tienes ganas de volver a casa".

También se le preguntó sobre su trayectoria como futbolista: "Yo venía de muy abajo, de jugar en el Vilassar, donde las categorías eran bajas. Fui subiendo categorías y cuando estuve más cerca de jugar en Primera fue aquí. Yo estaba en el filial, y Camacho era el entrenador del primer equipo. Entonces surge la posibilidad de que viajara con el primer equipo debido a varias sanciones, pero como ya había cumplido los 25 años, después no podría haber vuelto al filial y por eso no fue posible".

Además, habló sobre la diferencia ente el Rubi jugador y el Rubi entrenador: "Cuando casi viajo con el primer equipo del Espanyol, dudaba sobre si estaría a la altura de aquellos jugadores tan buenos. Y me sirvió para aprender que, si me quería dedicar a ser entrenador, tenía que saber hasta donde quería llegar. Y cuando empecé, sabía que quería llegar como mínimo hasta aquí. Por lo que las dudas que tenía como jugador no las quise tener como entrenador".

Rubi explicó también que hace en su tiempo libre: "Intento buscar el equilibrio entre la exigencia de ser entrenador y el descanso de poder desconectar un poco. Me libera estar con mi familia, con mis tres hijos y con los amigos que tenemos todos".

El nuevo entrenador perico también dio a conocer cómo comenzó su amor por el fútbol: "Yo espero que esto no se haya perdido, pero es verdad que los tiempos han cambiado un montón. Antes no había ni plays, ni xboxs y pasabas el día en la calle con la pelota. Los que pasábamos el día en la calle con la pelota, nos impregnábamos de fútbol. Aunque ahora me dedicara a la empresa familiar, de una forma u otra, seguiría siendo un apasionado del fútbol. Cuando quieres ser algo desde pequeño, ya sea escritor, músico, sea lo que sea, lo llevas de por vida en la sangre".

Asimismo, confirmó que ya ha tenido sus primeros contactos con la plantilla: "Ayer hablé un poco con todos y me presente personalmente". También ha descrito al capitán de esa plantilla, Javi López, a quien ya entrenó en el filial perico: "Javi es una persona espectacular y se ha ganado a pulso el poder estar aquí. Es una persona que no para de sumar y estoy muy contento de volver a coincidir con él".

Además, "Después del gran año con el Huesca, es el momento perfecto para volver a casa". también ha querido mandar un mensaje a la afición blanquiazul: "Veo a la gente que cree en mí, que puedo ayudar y quiero intentar que la gente esté orgullosa de su equipo. La responsabilidad es muy grande, pero no me asusta. Un entrenador está todo el rato tomando decisiones, y no siempre son todas correctas, pero siempre se harán desde la voluntad máxima de ayudar al club".

Desde Espanyol TV, quisieron conocer los gustos del nuevo míster, comenzando por su entrenador favorito: "Yo soy de entrenadores que he tenido, porque he aprendido de ellos a veces a hacer cosas y a veces a no hacerlas. Y entrenadores que no he tenido no me gusta hablar porque no he trabajado con ellos. Pero si tengo que decir alguno, me quedo con dos que han estado aquí: Pochettino y Valverde". Igualmente, también le preguntaron por el mejor jugador que ha tenido: Yo creo que el mejor jugador que he tenido está por venir y que será alguno de aquí de este año".

También le hicieron escoger su partido favorito en toda su carrera: "En la temporada 2005-2006, en el filial del Espanyol, el 3-1 al Villarreal B. Era un equipo que había hecho más de 100 puntos en Tercera División. Todo el mundo les daba como favoritos en aquella eliminatoria, y ese partido fue apasionante".

Por último, un compañero de vestuario: "Me sabe mal porque me dejaré gente, pero sobre todo Jaume Torres, Antonio Uceda, David Gallego... forman parte de esa gente con la que siempre mantienes el contacto".

Pasando al lado más personal de Rubi, le preguntaron sobre si tenía alguna superstición: "De joven tenía muchas. Y un día me dije a mi mismo, pero donde vas tío. Deje de ser supersticioso de la noche a la mañana. Lo era, pero lo deje de ser, por lo que no tengo ninguna".

Siguiendo por el lado más personal de la entrevista, le interrogaron sobre algún lugar donde perderse: "Ahora mismo, en mi piso de Vilassar, que lo acabo de estrenar y no lo he podido disfrutar porque he estado todo el año en Huesca, y le tengo ganas".

Le cuestionaron además sobre sus gustos musicales: "Te voy a decir tres y muy diferentes: Elvis Presley, Rolling Stones y Van Morrison".

Siguiendo por esa línea, también habló sobre los libros y la lectura: "Los libros son mi asignatura pendiente. Me gusta mucho leer, pero le dedico poquísimo tiempo porque a veces entre leer o ver un partido, siempre acabo viendo el partido". Asimismo, señaló cuál era su película favorita: "El Pianista de Roman Polanski".

Por último, Rubi explicó cuál era su sueño para su primer año al mando del banquillo del Espanyol: "Que la gente esté orgullosa de nuestro equipo, que la gente se lo pase bien, darle juego a la cantera, porque así se reactivan todos los equipos del fútbol base. No te hablo de clasificaciones porque se de la dificultad en el mundo en el que vivimos, pero también digo que mi ambición será siempre máxima".