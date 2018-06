Alain Eizmendi: "Nos pilló de sopetón, pero estamos muy contentos por ese logro "

Google Plus

Antes de nada, es preciso conocer más a fondo el recorrido de Alain hasta el día de hoy: "Llevo desde pequeñito jugando a fútbol. Empecé en la Real Sociedad, y después de ocho o nueve años me fui al filial del Athletic Club, estuve dos años y fueron dos muy buenas temporadas; fue ahí dónde conseguí firmar por el Eibar, que acababa de subir a Segunda. En el Eibar estuve una temporada y conseguimos el ascenso a Primera División. Fue mi primer ascenso importante. Después de militar en el Eibar estuve dos temporadas en el Leganés, donde volví a conseguir otro ascenso a Primera División. Posteriormente firmé por el Real Unión para estar medio año que me sirvió para luego firmar por el AEL Limassol de Chipre, donde estuve otro media temporada. Después de Chipre donde estuve muy contento vine para aquí, firme por el Racing de Ferrol y ahora en esta última mitad de temporada he estado en el Llagostera”.

Pregunta: Volviendo al ascenso del Eibar a Primera División, ¿cómo lo viviste? ¿qué sensaciones te dejó?

Respuesta: Para mí fue muy ilusionante. Disputé encima bastantes partidos, me sentí muy participativo en el Eibar, y la verdad es que era mi primer año en Segunda y fue una cosa que nadie se lo esperaba al principio. Nos pilló un poco de sopetón y la verdad es que muy contentos de ese logro.

P: ¿Con qué te quedas del Eibar? ¿Qué te ha dado éste club? ¿Qué has aprendido aquí? Porque me imagino que al haber ascendido habrá dado un giro radical tu carrera…

R: Sí, era algo distinto. Yo venía de estar en el filial de la Real Sociedad y del Athletic, y al llegar al primer equipo del Eibar pues te encuentras con jugadores más experimentados; me sirvió para madurar futbolísticamente y también personalmente.

P: Cuando la SD Eibar ascendió por primera vez en su historia a Primera en el año 2014, donde jugaba Alain Eizmendi, ¿se le había pasado por la mente en algún momento a Alain que conseguiría dicho logro y que haría historia en el equipo armero?

R: No, la verdad es que al principio cuando se ponen unos objetivos, el primero era conseguir la permanencia, ya que era el primer año después de que el Eibar hubiera estado años atrás en Segunda B. Se dieron buenos resultados, a mitad de temporada estábamos ahí arriba y a partir de ahí si que empezamos a pensar un poco en poder entrar en play-off o poder subir… pero nosotros fuimos coomo se dice ahora, partido a partido, y la verdad es que encadenamos una buena racha y conseguimos meternos arriba.

P: A medida que iba pasando la temporada veíais que ibais mejor y que las expectativas cada ve eran mayores… ¿crees que el ascenso marcó un antes y un después en tu carrera?

R: Sí; como bien he dicho fue mi primer ascenso importante y para mí fue muy ilusionante; encima la afición estaba muy volcada con nosotros, y para ellos también era algo histórico lo que conseguimos. Al acabar la temporada lo celebramos todos juntos a lo grande, y la verdad es que muy contento de ello.

P: Desde fuera se dice fácil, pero… ascender a Primera es un reto muy complicado por la igualdad que se respira en la División de Plata. ¿Podrías describir en breves palabras tus sentimientos en cuanto el colegiado pitó final en Ipurúa allá por la jornada 40 y sabíais que erais de Primera?

R: La verdad fue algo que no nos lo imaginábamos; pitó el final y nosotros teníamos que estar a la espera del Recreativo de Huelva contra Las Palmas. Iba ganando el Recreativo y tenía que perder. Nosotros nos íbamos para casa, y de repente, en cinco minutos remontó Las Palmas y nos quedamos todos fuera, en Ipurúa a la espera del pitido final del otro partido; fue algo que no pensábamos que iba a suceder, no pensábamos que íbamos a subir ese mismo día; pensamos que igual lo podríamos conseguir la semana siguiente.

P: ¿Cómo festejasteis el ascenso? ¿Acudisteis a algún evento en especial?

R: Sí, se quedó parte de la afición celebrándolo con nosotros, porque nuestro partido ya había terminado, y luego el club organizó un recorrido en bus, como suelen hacer los equipos que ganan algún título; recorrimos toda la ciudad… en el ayuntamiento había un montón de gente; además acudimos a un evento en Donosti.

P: El hecho de haber ascendido a Primera, ¿te dio más prestigio como futbolista? Porque me imagino que al haber ascendido habrías ganado nombre…. ¿Qué cambió en tu vida?

R: Sí… si que coges un poco de nombre en el mundo del fútbol, porque al final un ascenso no lo consigues todos los años; además, me sirvió para firmar por el Leganés, ascender de nuevo y seguir creciendo como futbolista, así que sí que me sirvió de mucho ese año en la vida.

P: ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Porque claro, tu eras un aficionado al fútbol, que ibas creciendo y veían que ibas para arriba, hasta llegar donde hoy día te encuentras…

R: La familia siempre ha estado detrás nuestro, tanto de mi hermano como de mí, apoyándonos… y al final para ellos fue tan ilusionante como para mí; llevaban a su hijo a los partidos desde pequeño, y que consiguiera algo tan importante pues fue gratificante para ellos.