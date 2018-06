Resumen de la temporada 2017/2018: SD Huesca, toca confeccionar la plantilla

Comienza el movimiento típico de jugadores en el siempre largo e intenso mercado veraniego, en el que muchos jugadores hacen las maletas para buscar aposento en otra plaza, e incluso mucho de ellos lo hacen cruzando el océano y marchan al extranjero.

Gran e ilusionante trabajo el que tienen el máximo responsable del área deportiva oscense, Emilio Vega, y el nuevo míster, Leo Franco, en este mercado de verano.

Primeros movimientos

Tras cerrar la continuidad de Cucho Hernández por una temporada más, el club oscense anunció la incorporación de Jorge Miramón. El ya ex jugador del CF Reus Deportiu se mostró muy ilusionado por contar para el club oscense en el que será su primer año en la élite.

El zaragozano firmó su contrato por un año, con fecha de conclusión en junio de 2019. Jugará así, como el club, por primera vez en la élite. Estuvo en el filial del Real Zaragoza, pero su temporada en el club aragonés no cuajó.

A partir de ahí, se ha abierto un abanico de nombres y posibles futuribles para el club oscense, siendo una plaza apetecible ya que el club oscense, saneado y sin deuda alguna, es un conjunto serio que quiere crear una familia para poder mantenerse en la categoría de oro.

La delantera, una posición a reforzar

Ahora mismo, la prioridad del club azulgrana es encontrar un delantero de buen nivel para que, junto a Cucho Hernández, dé nombre a los goles. El club oscense está a un paso de cerrar la continuidad de Chimy Ávila, pero no es el único objetivo.

Jorge Molina y Sergi Guardiola suenan con fuerza en los despachos de Emilio Vega para reforzar la delantera. El primero, propiedad del Getafe y al que aún le restan años de contrato con el club azulón, no está seguro de si va a tener sitio el año que viene, pues llegará al Coliseum un gran delantero como Jaime Mata. Pese a ello, mantiene una relación fenómena con el míster azulon, Bordalás, y no será fácil convencer al ex del Betis. Difícil, no imposible.

Otro nombre que vuela en las oficinas es el de Sergi Guardiola, delantero del Córdoba CF, que gracias a sus goles ha guiado a la salvación al conjunto califal, y que ha destacado. Y no ha pasado desapercibido por El Alcoraz.

También es complicado, aunque más factible que el veterano delantero del Getafe. La fórmula sería negociar una cesión con el Córdoba CF, cargando los azulgranas con el salario total del delantero. Opciones factibles que, pese al interés de varios clubes que complican la operación, pasan por la voluntad del ex del Real Murcia, que elegirá su destino en las próximas fechas.

Borja Iglesias, casi una utopía

En las últimas horas también se ha dado la posibilidad de que pudiera llegar a Huesca uno de los mejores delanteros que tiene la categoría de plata. El aún jugador, hasta el 30 de junio del Real Zaragoza, equipo en el que está cedido por el Celta de Vigo, no pudo consumar el ascenso con el club blanquillo, y jugará en primera división de la mano de otro club.

El gallego tiene ofertas de clubes muy importantes de la primera división y es muy factible que, o bien renueve con el RC Celta, o acepte alguna de esas ofertas. Por eso la SD Huesca centrará sus esfuerzos en otro delantero, siempre teniendo en la retina a el ''panda''.

Otras posiciones por reforzar

Intentando aún la vuelta de Remiro, y negociando la continuidad de Roberto Santamaría para la portería, la SD Huesca no pierde de vista a una de las revelaciones en segunda: También del Real Zaragoza, Daniel Lasure es objeto de deseo de Emilio Vega. Eso sí, será una operación complicada ya que el canterano zaragocista, a parte de tener ofertas de equipos como Espanyol, Eibar o Girona, cuenta con una oferta de renovación del club de su vida, del Real Zaragoza.

Negociando por jugadores como Mikel Rico, y algún otro mediocentro de perfil más ofensivo, la SD Huesca buscará reforzarse pronto para que el nuevo técnico tenga cuantos más jugadores mejor en su primer entrenamiento al frente del conjunto azulgrana.