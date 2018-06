Resumen de la temporada 2017/2018: SD Huesca, una delantera inolvidable

Google Plus

Todo equipo se caracteriza por tener buenos jugadores por línea, teniendo todas mucha importancia. Pero si hay algún equipo que puede presumir de haber tenido una de las mejores delanteras de toda la categoría, es equipo es la SD Huesca.

Parece fácil montar una buena delantera con un tope salarial alto, y poder presumir de delantero. La SD Huesca ha demostrado que tan solo con confianza y esfuerzo se puede sacar un delantero sin tener, ni mucho menos, un alto presupuesto salarial. Ahí entra en escena Cucho Hernández, acompañado de Chimy Ávila, jugando este último más retrasado.

Cucho Hernández y Ezequiel Ávila, una pareja letal, con una nota de 10

Qué dos jugadores en la delantera ha tenido el Huesca. Cómo se compenetraban, cómo se apoyaban mutuamente, cómo sabían lo que a cada uno le iba bien jugada tras jugada. Un auténtico espectáculo sin duda entre la conexión sudamericana. Dos perlas con las que, afortunadamente, podrá contar el club en su aventura en primera división.

Sin duda, no pueden merecerse otra nota. Sobresaliente alto para dos jugadores que, junto a Melero, han dado mucho al Huesca. Con sus goles han puesto en lo más alto al club, en primera división. Un 10 por hacer soñar a 5.000 almas cada domingo. Un 10, por hacer creer que esto era posible. Un 10 por dejarse el alma en cada partido y vestir la azulgrana con orgullo y tesón.

Individualmente hablando, los dos jugadores comparten nota.

Cucho Hernández: 10

Nadie esperaba que un chaval de dieciocho años a su espalda pudiera llamar tanto la atención y pudiera marcar tanto la diferencia. Cuando corría aquel verano de julio y Juan Camilo Hernández estampaba su firma en el casillero de la SD Huesca, nadie pensaba que podía llegar a ser tan decisivo.

Vino como un desconocido, siendo un melón por abrir. Y un melón de mucha calidad. Juan Camilo ha anotado dieciseis tantos con la elástica altoaragonesa, dejando el listón muy alto en la posición de '9' del club oscense.

Sin duda, la gran sorpresa de la temporada. Junto a Chimy y Melero, lo mejor del ataque azulgrana.

Chimy Ávila: 10

No menos se merece el mejor aliado del colombiano en la delantera. El rosarino ha gozado de celebrar sus goles hasta en siete ocasiones con la camiseta de la cruz de San Jorge.

Ha dado asistencias a su compañero y a muchos más, ha sido determinante en el ataque y ha marcado goles. Pero lo que realmente ha enamorado a la grada oscense ha sido sus ganas de jugar siempre, sus ganas en el campo, las agallas que echaba siempre el argentino y su compromiso con el club.

Los goles son algo material, pero el sentimiento de lucha que tiene Chimy grabado en su mente es algo superior a los tantos que pueda marcar un jugador de esas características.

Edison Rescaldani: 5

Efímera temporada de un jugador como Rescaldani que ha pasado por la capital altoaragonesa sin pena ni gloria, y que no ha tenido nada de protagonismo en el equipo azulgrana. Las pocas veces que Rubi confió en él no ha dado nunca el máximo, y aunque es un delantero de muy buenas características, no ha cuajado en Huesca.

Rescaldani roza así, el aprobado en su temporada en Huesca.