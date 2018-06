España contra Portugal: Iniesta contra Cristiano

España debuta frente a Portugal en uno de los partidos más atractivos del Mundial, no solo por lo que estas selecciones históricamente representan, si no porque enfrentará a dos de las grandes plantillas del torneo.

Un comandante en el campo

Cuando se trata de Portugal, siempre se viene el mismo nombre a la cabeza y es normal siendo el mejor jugador de la historia de su selección y del mundo, según la FIFA.

Cristiano Ronaldo, el capitán portugués representa más que goles para su país, es su estandarte, su imagen, es sin lugar a dudas el futbolista por el que esta selección puede ser capaz de dar la sorpresa como ya hizo en la Eurocopa pero esta vez contando con una plantilla mejor, el protagonista portugués no puede ser otro que Cristiano Ronaldo.

Cristiano con Portugal. | Foto: UEFA

Fernando Santos ha sido uno de los artífices de su nuevo rol en el campo, con el 4-4-2 el portugués, como ya hace en el Real Madrid, está más cerca de cumplir su misión, que es ni más ni menos que el gol, que puede resultar lo más complicado o lo más fácil del fútbol pero en definitiva lo de mayor importancia, con esto Santos ha podido incluir más centro campistas, además, ha dotado a Cristiano de un acompañante como André Silva quien le proporciona aún más espacios siendo el delantero de referencia y dejando mayor libertad al del Real Madrid.

Además, desde su cambio de posición se ha visto incrementada su cifra goleadora, algo de lo que Portugal venía adoleciendo, esto sin duda ha sido beneficioso para ambos. Con una selección que intenta aposentarse en campo rival y que puede hacer mucho daño por las bandas tener dentro del área al que posiblemente sea el mejor rematador de la historia le viene de perlas.

Portugal no se basa solo en Cristiano. La selección lusa puede armar contras peligrosísimas si además, encuentra compañeros como Quaresma o Guedes, este último por lo visto este año, posiblemente sea uno de los mejores conductores de contras que podamos ver en el Mundial y sin duda uno de los aspirantes a revelación, ambos pueden apoyar en contras letales para al final poder encontrar a Cristiano lo que hará que cada situación con espacios para correr sea una opción de peligro.

Es bien sabido que Cristiano puede ser el hombre más competitivo del planeta, lo que otorga a Portugal un estado anímico para salir con "el cuchillo entre los dientes" siendo su capitán, seguro que no dejará que nadie baje los brazos. Portugal cuenta con uno de los hombres más decisivos del mundo y eso la hace muy peligrosa.

Iniesta, el timonel de 'La Roja'

Por otra parte en la selección española costaría más decidirse por una estrella en concreto pues si en Portugal hay varias estrellas hay mayor distancia de nivel entre ellas. En España no hay uno solo que brille por encima de todos ya que la selección posee una de las mejores plantillas de este torneo, si no la mejor en cuanto a posibilidades tácticas y fondo de armario se refiere. Quizás el más especial en lo que a la historia de la selección se refiere, Andrés Iniesta, el de Fuentealbilla es sin duda uno de los futbolistas que ha marcado el destino y la historia de esta selección, si es el mejor de la historia española o no, ya entra en la elección de cada uno.

Foto: UEFA

Pero no solo por esto se considera a Iniesta el más relevante; hay que tener en cuenta que el ex del Barcelona es sin duda uno de los pilares fundamentales en los que se apoya esta selección, líder dentro del terreno de juego, no por que vocifere, no por ser el que más gesticula, líder porque sin él no se entendería el juego de España, sin su presencia, a España le costaría hacer frente a su propio juego, sí que es cierto que hay jugadores que pueden ir tomando el relevo, pero que hasta la fecha no se han visto tan decisivos en el juego de la selección como Iniesta lo ha sido.

Cabe destacar que Iniesta con una conducción es capaz de atravesar las líneas rivales por su propia cuenta, también que su visión de juego proporciona una gran ventaja a la hora de crear y la hora de encontrar la mejor oportunidad de hacer daño. Iniesta es sin lugar a dudas el timón que en el campo dirige la selección, marca el tiempo, el espacio, el cuando y el cómo, pero se debe destacar otra cualidad que tras todo lo conseguido se le suma todo el talento y la de símbolo, figura y bandera de esta selección y es que desde 2010 y pese al batacazo de 2014 España puede permitir considerarse candidata firme a ganar el Mundial, Iniesta puso en los ibéricos en 2010 la estrella de favoritos para los años venideros.

Los partidos son de 11 contra 11, sin embargo, teniendo a estos dos jugadores, además de todas estas cualidades contando también con la experiencia que ambos poseen, la balanza puede desequilibrarse para un lado u otro. Ambos son ejemplos de lo que pueden aspirar los futbolistas a base de trabajo esfuerzo, humildad y competitividad.