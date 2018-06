Oh capitán, mi capitán!

Google Plus

Corría el 30 de Junio de 2014 y se anunciaba la llegada de un delantero al Real Oviedo, podía parecer un fichaje más, uno que se sumaba a la lista de cada verano, quién iba a pensar que dejaría un sello en el Real Oviedo, y un recuerdo imborrable en la afición.

Pronto se hizo Linares con la afición azul, su entrega, valentía y pundonor, le hicieron ser uno de los favoritos rapidamente

En innumerables ocasiones se repitió el gesto mas característico del delantero, su muñequera negra, al fin había llegado al Carlos Tartiere un icono, un referente.

Portó orgulloso durante 4 años la elástica azul, unas veces con más suerte que otras, pero siempre entregando su mejor cualidad, la actitud.

No es Miguel Linares un delantero virtuoso del balón, ni dechado de virtudes balompédicas, pero algo le hizo ganarse un hueco en la afición, sentía al Real Oviedo como el aficionado más fiel, lo hizo su casa desde que llegó, ganándose un sitio para siempre en el corazón de los aficionados.

Son días de sentimientos encontrados para los aficionados, muchos de ellos no comprenden que no se cuente con el pistolero de Fuentes de Ebro, viendo lo visto durante la temporada, en la que, a pesar de sus esfuerzos, no ha sido la más afortunada de cara al gol.

Se despide Linares con una emotiva carta al oviedismo, haciendo un guiño a la paciencia que ha de tenerse con el proyecto, y sellando su lealtad a un escudo, cosa poco valorada en el fútbol actual, que le hará ser historia pasada y presente del Oviedismo.

Solo queda desearle toda la suerte posible a un jugador que recordará orgulloso como pocos su presencia en Astorga, y que como bien reconoce, le hizo sentir más orgulloso que a jugadores del panorama mundial actual

La muñequera negra se alzó por última vez en el Tartiere para poner el colofón a una despedida que jamás debió darse.

Mucha suerte allá donde vayas, capitán.