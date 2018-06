Jorge Morcillo en libertad tras ser interrogado en el aeropuerto

Google Plus

Parece que ni habiendo terminado la temporada puede descansar en paz el aficionado almeriense. Esta vez los problemas son extradeportivos y podrían tener graves consecuencias dentro de la entidad almeriense. Jorge Morcillo fue retenido ayer en el aeropuerto antes de salir de vacaciones para ser interrogado en una investigación por supuesto amaño de partidos en la Liga123. El futbolista, que ayer fue noticia por se el primer jugador profesional en ser detenido por amaños fue puesto en libertad tras ser interrogado en el aeropuerto mientras se disponía a partir a Italia para irse de vacaciones con su familia.

No es el primer caso que se investiga en el Almería, pues ya se encendieron las alarmas por el partido Almería-Nástic de la segunda vuelta. El club ha confirmado en sus redes que “no dispone de ninguna comunicación oficial” por lo que va a “esperar a que se levante el secreto de sumario para poder tener información fidedigna al respecto”. No son declaraciones alentadoras, desde luego, pero habrá que esperar a la resolución oficial para ver como transcurre todo.

Esta última hora mantiene en vilo a la parroquia almeriensista por el desconocimiento que se tiene sobre si afectará o no deportivamente a la institución rojiblanca y ya se especula con un posible descenso en caso de confirmarse la trama, algo que para nada es oficial, pues ni se ha demostrado esta información ni se puede confirmar un descenso en los despachos si el Almería es ajeno a esta situación irregular. Se como sea parece que el Almería está condenado a sufrir estas situaciones, que recuerdan a la sucedida en el último descenso, cuando la FIFA le quitó los famosos tres puntos por el 'Caso Jakobsen' a la Unión Deportiva. Algo que no fue decisivo en cuanto a puntos, pero que minó la moral de los futbolistas ante la incertidumbre de la circunstancia.