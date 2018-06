Velázquez: "Podríamos haber ascendido jornadas antes, pero no encaramos bien los partidos"

Google Plus

Emiliano Velázquez, el defensa central del Rayo Vallecano, atendió a Marca y repasa su presente y futuro de cara a la campaña que viene. Ha sido una pieza importante en el esquema de Míchel a lo largo de esta temporada en el equipo franjirrojo. Llegó a Vallecas tras anunciarse su cesión con el Getafe CF, para tener minutos ya que con los azulones no debutó.

Esta temporada Emiliano cuenta con unos 25 partidos jugados con dos goles, y el ascenso a la máxima categoría en tan solo un año con la camiseta franjirroja.

Empezaron la entrevista hablándole del ascenso vivido apenas dos semanas en Vallecas y la celebración de la vuelta a Primera División, el propio jugador dijo que "ahora parece fácil, pero nos costó y gracias a Dios lo conseguimos". Recordó el partido contra el Lugo diciendo que cuando el árbitro pita se te pasan todos los momentos malos que vivió el equipo, cuando perdimos puntos en campo difíciles y a la vez, fue una satisfacción de estar haciendo historia.

Para seguir con el mismo tema, siguió añadiendo a la pregunta haciendo autocrítica de tramo final de temporada: "Podíamos haberlo hecho varias jornadas antes pero no encaramos los partidos como se debería, aunque el rival también juega.”

Confesó haber sentido la satisfacción de consumar ese ascenso en casa, con la afición: "En casa la satisfacción es mayor. Ya conocía a la hinchada, pero me sorprendió todo lo que disfrutaron.” Habló del penúltimo partido fuera de Vallecas contra el Alcorcón, que allá se vio como la afición les dio mucho apoyo a pesar que el resultado no fue bueno, pero en casa con toda la gente nadie te va a decir nada porque estas con los tuyos.

“No hablé con nadie, lo que tenga que ser, será. Ahora a disfrutar de ver el Mundial"

Habló de las dos temporadas que estuvo en Getafe, que poco a poco ha recuperado gran parte de su afición. Dijo que "Getafe tiene su gente, el ascenso le sirvió para que se identificaran con ellos. Cuanta más gente vaya, mejor".

Siguió con el mismo tema porque fue una campaña criticada por muchos sectores que han afirmado que el Getafe ha sido un equipo que perdía tiempo o que ha ido demasiado agresivo, y quiso dejar claro que "el Getafe no ha estado ahí por casualidad. Quien critica es porque es un necio y no entiende de fútbol. Sinceramente, yo veía sus partidos, pueden decir que pierden tiempo o lo que quieran. Juegan al fútbol y lo que hacen está permitido. Quedaron octavos, no es casualidad".

Habló de uno de sus compatriotas en el vestuario azulón, que también ha sido foco de críticas como Damián Suárez que ha sido insustituible, dijo unas palabras sabias: “Cada año está mejor, de Uruguay se fue sin hacer ruido, pasó momentos duros, ahora lo ha disfrutado todo el fútbol español y uruguayo.”

Velázquez celebrando un gol suyo ante el Huesca. Fotografía: La Liga

El central Emiliano llegó al Getafe el pasado verano como pieza clave e ilusionante pero apenas unas semanas puso rumbo a Vallecas para ver si tenía más minutos ya que no jugó ningún partido oficial.

Cuando fichó por el Getafe, el entrenador le comentó que no contaba con él, y el propio jugador decidió que la mejor opción era el Rayo Vallecano y la aprovechó. Explicó además que, “hay un tema de burocracia para poder hacer todo legal. Me compró el Getafe por ese año, es muy complicado de explicar. Tengo que volver al Atlético.”

Terminaron hablando de su futuro, y el jugador dice que no lo tiene claro para la próxima temporada: “Yo por ahora no tengo nada decidido, ninguna oferta. Soy jugador del Atlético de Madrid". Para terminar, quiso decir que él es jugador de los colchoneros y jugará donde le toque estar.