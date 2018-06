Estela: "La clave es que hemos estado muy unidas"

Google Plus

Estela ha sido una de las piezas claves de Miguel Ángel Quejigo, en una campaña que no ha ido cómo las rayistas esperaban. Consiguieron la permanencia en la máxima categoría del fútbol femenino pronto, pero quedaron en unos puestos que no daban opción a disputar la Copa de la Reina, un bagaje bastante pobre para un equipo que aspiraba a más. Entre otros nombres propios, el de la centrocampista ha destacado, con 22 partidos en sus botas y dos goles en su cuenta particular. Ahora, tras tres años en el conjunto de la franja, pone rumbo a otro destino.

Sensaciones de Estela

El premio recibido al ser considerada la Jugadora Cinco Estrellas de la temporada por la afición, será el último que reciba enfundándose la elástica franjirroja, probablemente el próximo lo reciba en las filas del Madrid CFF, pues todo apunta que será su próximo destino. La futbolista se mostraba de la siguiente forma al recibir el premio: "Sobre todo muy agradecida, y muy orgullosa de haber recibido este premio de la afición, estoy encantada."

En una campaña que no ha sido especialmente la soñada para el barrio de Vallecas, Estela quiso destacar sobre todas las cosas, la unión existente entre todos los componentes del equipo: "La clave es que hemos estado muy unidas, el equipo se ha convertido en una gran familia, tanto los técnicos como las jugadoras. Eso nos ha hecho crecer y estar unidas en momentos muy difíciles, y gracias a eso hemos conseguido la permanencia", declaró la centrocampista.

Estela durante un partido | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Se preveen cambios en el Rayo Femenino, empezando por el banquillo, pues tras la marcha de Miguel Ángel Quejigo, Irene Ferreras tomará el mando, convirtiéndose en la segunda entrenadora de la máxima categoría, junto a María Pry -Betis-. También se conoce que causará baja Vicky Conde, tras anunciarlo a través de sus redes sociales.