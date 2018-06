Vicky Conde abandona el Rayo Femenino

El Rayo Femenino ha quedado por debajo de su objetivo, y eso ha provocado varios cambios en el seno del club de Vallecas. El primero que se pudo conocer fue la marcha de su técnico, Miguel Ángel Quejigo. Tras ocho años en el equipo madrileño, el entrenador abandonó la disciplina rayista. También se marcha del conjunto, tras tres años militando en sus filas, Estela, que probablemente pase a formar parte del Madrid CFF. Otra de las que ha anunciado su marcha es Laura Domínguez. También se suma a esta lista de bajas Vicky Conde, la centrocampista ha anunciado a través de sus redes sociales que no seguirá defendiendo la elástica franjirroja.

Vicky Conde buscará una nueva aventura

Por delante queda una temporada ilusionante, que será dirigida por Irene Ferreras, segunda entrenadora de la máxima categoría, compartiendo honor con María Pry -técnica del Betis-. Pero no podrá contar con la todoterreno Estela, Laura Domínguez, y tampoco con Vicky Conde. La centrocampista volvió al conjunto de Vallecas tras acabar sus estudios en EEUU. En esta campaña no ha llegado a completar los 90 minutos de ningún partido, pero ha intervenido en 15 de ellos. Precisamente, al no gozar del protagonismo que esperaba, buscará una salida, aunque aún no se han dado pistas de su futuro.

La centrocampista, para anunciar su marcha, ha colgado en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Se termina una etapa bonita rodeada de un gran equipo. Gracias Rayo Femenino, y ojalá os den el apoyo que merecéis la temporada que viene. ¡Nos volveremos a ver!", rezaba el tweet de la madrileña, dejando las puertas abiertas a una posible vuelta en el futuro al conjunto de la franja.

Vicky Conde durante su presentación con el Rayo Femenino | Fotografía: Rayo Femenino

Por lo que, mientras el primer equipo masculino no ha avanzado más que salidas, en el Rayo Femenino ya comienzan a trabajar en un nuevo proyecto que les permita volver a colarse en los puestos que dan acceso a disputar la Copa de la Reina.