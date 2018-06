Isco: "Estoy orgulloso de este equipo"

Google Plus

La Roja estuvo a punto de llevarse el triunfo ante Portugal. Un último gol de Cristiano Ronaldo lo impidió y dejó un 3-3 en el marcador. Isco y Nacho atendieron a los micrófonos de Telecinco para dejar sus sensaciones al finalizar el partido.

“Estoy orgulloso de este equipo. Hemos merecido más, este empate sabe a poco pero nos da fuerza”, dijo Isco. El malagueño recordó que no solo cuenta el juego de España, sino también el de los rivales: “Al final no jugamos solos. El equipo contrario tiene virtudes y en líneas generales ha sido un buen partido. No se puede estar contento del todo por el resultado pero hay sensaciones buenas”.

Por último, preguntado por David De Gea y los errores cometidos durante el partido, Isco les quitó importancia y le arropó: “Es mayorcito ya, y al igual que todos en unos días tiene otra oportunidad para reivindicarse”.

Por otro lado, Nacho afirmó que todo el grupo se va con un mal sabor de boca: “Nos vamos con mal sabor de boca porque lo teníamos de cara. En líneas generales hemos hecho muy buen partido, hemos dado muy buena imagen, y es una lástima que en el último momento nos hayan empatado”.

Precisamente fue él uno de los protagonistas de la jugada que supuso el primer gol portugués al cometer la pena máxima sobre Cristiano Ronaldo. Para el lateral, la jugada fue así: “Yo sé que toco a Cris pero también intento retirar la pierna. Al final son acciones de fútbol y lo importante es que luego nos hemos repuesto. Cristiano ha hecho un partidazo. Es un arma fundamental tanto en el Real Madrid como en Portugal”.

Por último, comentó lo ocurrido en cuanto a la destitución de Lopetegui y lo vital que era ofrecer una buena imagen en este partido. “Veníamos de un momento difícil y el equipo ha dado la cara”.