Resumen de la temporada 2017/18: Sporting de Gijón, la derrota más amarga

La temporada ha finalizado para el Sporting, una temporada que ha sido bastante irregular y en la que se han vivido momentos mejores y peores, aunque quizás el momento más delicado del curso fue la derrota ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

Era el encuentro correspondiente a la jornada número 25, el conjunto rojiblanco llegaba en novena posición tras conseguir la victoria ante el Nàstic de Tarragona por 2-0 y estaba a tan solo dos puntos de los puestos de play off. El partido empezaba poniéndose de cara para los gijoneses ya que lograrían adelantarse en el minuto 20 con un gol de Jony, pero la respuesta del Oviedo no tardaría en llegar, concretamente once minutos fueron los que hicieron falta para que Mossa pusiera el empate en el marcador y de esta manera se llegaría al descanso. Nada más comenzar la segunda parte el Oviedo marcaría el segundo tanto, de nuevo Mossa y el marcador ya no se movería más, significando una derrota muy dolorosa para el Sporting ya que no era perder un partido cualquiera, sino perder el derbi ante el eterno rival. De esta manera los gijoneses perderían una posición colocándose décimos, a cinco puntos del play off y a seis del ascenso directo.

Después de este duro golpe el equipo sabría recomponerse y vendría una racha de resultados muy buena pero no cabe duda de que este fue uno de los momentos más complicados que le tocó vivir al vestuario rojiblanco, ya que tras el encuentro los futbolistas se mostraban abatidos, viendo cómo se alejaba el objetivo del ascenso directo y se complicaba cada vez más la opción del playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol español teniendo una de las mejores plantillas de Segunda División y para colmo, este sueño de volver a estar entre los grandes se alejaba en el partido con más tensión y con mayores expectativas hasta la fecha. Ahora todo esto es historia, pero el Sporting no debe olvidar los malos recuerdos para poder disfrutar el doble cuando lleguen los buenos momentos.