Puntuaciones de la defensa del Málaga en la temporada 2017-18

La defensa es la base del equipo. Sin ella, por mucho que el juego fluya de forma adecuada y los goles lleguen al casillero, las ventajas en el marcador no duran. El conjunto blanquiazul ha tenido un problema general con el juego a lo largo de la temporada, pero una defensa sólida habría servido de colchón. Esto no ha sido así. Todo comienza por un buen entrenamiento. Desde el inicio de la temporada, Míchel no supo conectar con los jugadores. A pesar de que las consecuencias de ello se notan sobre todo en la delantera, hay varias claves en la defensa.

Los datos no mienten

Si analizamos los resultados del Málaga a lo largo de la temporada, estos no dan lugar a duda. De 38 partidos jugados, el equipo solo ha sido capaz de dejar el marcador propio a cero en cinco. El único rival al que el Málaga ha sido capaz de tomar la medida es la Real Sociedad. En los dos enfrentamientos que han tenido, los blanquiazules han sido ganadores por dos goles a cero.

Una falta de concentración defensiva que ya se hacía notar en las primeras jornadas. Las primeras cinco fueron una caída en picado con fondo frente al Valencia, cuando el Málaga recibió una "manita". Este sensación inicial se cierra de igual forma con el 4-1 recibido frente al Espanyol en la penúltima jornada.

Pero el sistema defensivo no solo multiplica las derrotas, sino que evita las victorias. En partidos como el 3-3 ante el Athletic, el 3-2 frente al Real Madrid o el 1-1 en Ipurúa, hay un denominador común. En estas ocasiones, los blanquiazules han sido capaces de marcar los goles necesarios para ganar el partido, pero la defensa no aguantó.

Un rendimiento a la baja

Si hubiera que enunciar a dos hombres que definan la defensa del Málaga esta temporada, estos serían Roberto Rosales y Miguel Torres. Ambos jugadores se antojaban a inicios de la temporada como seguros en la zaga costasoleña.

Rosales, que en un principio, cuando fichó por el club, llegó a ser de los mejores de la plantilla, ha tocado fondo esta temporada. El venezolano no ha sabido cubrir el lateral derecho como hacía antaño, y sus capacidades ofensivas se han vuelto ineficaces. Anteriormente, el lateral destacaba por su velocidad y, aunque de vez en cuando tenía despistes en defensa, cumplía con su labor. Destacaban mucho sus centros: el venezolano tiende a darle al balón un efecto endiablado con el interior de la bota, pero esto no ha sido así este año.

Miguel Torres, mermado, huelga decirlo, por las lesiones, ha sido la cara de la falta de interés que acusa la afición malaguista. Ha protagonizado más acciones fuera del campo que dentro de este por sus publicaciones en redes sociales, que denotan "pasotismo" y han encendido al malaguismo de internet.

Juankar tuvo que despedirse de la temporada antes del inicio de la segunda vuelta por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Otra baja más a una defensa que necesitaba, al menos, tener a todos sus efectivos preparados.

Alguna incorporación ha nutrido a la defensa para intentar salvar una situación que ya se veía venir en la primera vuelta. Ignasi Miquel fue uno de ellos, y de los pocos aciertos a nivel de dirección en la temporada. El catalán consiguió frenar un poco el mal hacer del sistema defensivo.

Luis Hernández y Diego González han sido los actores principales defensivos esta temporada. El primero no ha conseguido mantener el nivel que la temporada pasada otorgó una mayor solidez al equipo. También es cierto que no puede tirar de casi toda la defensa. Es probablemente el mejor jugador de la zaga de Martiricos, dentro del mal nivel del sistema defensivo.

Diego González ha estado por debajo de Hernández, aunque ambos hayan sido os pilares de la débil defensa. En las últimas jornadas, el gaditano tuvo que ejercer el rol de lateral por los problemas de Ricca para incorporarse al equipo. El rendimiento del central como lateral no ha sido el mejor; eso sí, hemos de admitir que no es su puesto.

En definitiva, una defensa que ha estado al nivel del juego general del equipo. Sin ideas en ataque, ni propuestas en el centro del campo, ni seguridad en defensa. Un sistema débil que se ha victo mermado por las lesiones. Al Málaga le han marcado 61 goles esta temporada. Mala suerte y poca preparación han sido los ingredientes, de este modo, principales del desastre.