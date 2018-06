Puntuaciones de los delanteros del Málaga CF en la temporada 2017-18

Google Plus

El Málaga CF es equipo de Segunda División después de una temporada bastante complicada en la que no ha salido nada. Una de las principales causas es la falta de gol y es que el equipo andaluz tan solo ha marcado 24 tantos, una cifra muy pobre para mantener la categoría.

Año difícil para Borja Bastón

5 | La marcha de Sandro fue una de las bajas más importantes del equipo en el mercado estival. Los malaguistas sonderon muchos delanteros, pero se decidió apostar por un goleador nato, con un buen cartel: Borja Bastón. El jugador empezó la temporada como titular pero conforme iban pasando las jornadas su participación en el once se iba diluyendo hasta el punto de no ser convocado en ciertas ocasiones. Pese a esto, a mitad de campeonato, cuando el Málaga más lo necesitaba, en un partido ante el Deportivo, en un duelo clave por la permanencia, el jugador marcó un gran gol ayudando al equipo a sumar los tres puntos. Después de esto, no tuvo una participación constante aunque jugó bastantes partidos, saliendo en la segunda parte en casi todos.

Diego Rolan, máximo goleador

6 | Esta temporada el máximo goleador del equipo ha sido el uruguayo Diego Rolán anotando la cantidad de 5 goles, a pesar de que ha estado lesionado en diferentes fases de la temporada. El jugador llegó como uno de los últimos refuerzos del mercado estival siendo de lo más destacado y siempre que ha podido ha sido titular en diferentes zonas del campo, algunas veces lo hacía en la banda y otras en punta, destacando más en la primera. Una tarde destacada fue la del primer punto del Málaga en LaLiga ante el Athletic Club, en el que el jugador marcó dos goles, el primero siendo un auténtico golazo.

Gran aportación de En-Nesyri

7 | A base de trabajo, el joven delantero marroquí se ha ganado el puesto de titular, en casi todos los partidos. Más que por sus goles, su aportación en el campo ha sido muy alta y ha estado siempre al máximo nivel, peleando cada balón como si fuese el último y siendo muy importante para el equipo.

En general

La delantera del Málaga no ha tenido el rendimiento que se esperaba y por situaciones como estas el equipo está en la categoría de plata, porque en el fútbol lo más importante siempre es el gol, y esta temporada el Málaga lo que menos ha tenido es gol. Han sido muchos los partidos en los que el equipo no ha marcado o ha perdido por la mínima, un dato bastante claro respecto a la delantera del Málaga. Los fichajes en ataque en el mercado de invierno no tuvieron mucha participación o continuidad, un ejemplo es el caso de Ideye, que venía después de seis meses en blanco pero con unas expectativas muy altas. El jugador acabó la temporada con un solo tanto ante el Valencia en un partido muy disputado y sin cumplir el objetivo de ser una pieza fundamental en ataque. En definitiva, para la delantera del Málaga, el año ha sido muy complicado y los números lo evidencian.