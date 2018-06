Puntuaciones de la portería del Málaga CF en la temporada 2017-18

Como suele afirmarse, los cimientos comienzan desde el tejado, y en eso el Málaga no falló el pasado verano. La dirección deportiva decidió apostar en la portería por un jugador con una amplia experiencia como Roberto Jiménez, y una apuesta de futuro como Andrés Prieto. En la recámara también quedaba Cenk Gönen, aunque su temporada no la recordará al no haber podido vestir la camiseta blanquiazul. Pese a encajar 61 goles, tercer equipo más goleado en la Liga, la portería malaguista ha estado bien defendida, con actuaciones en momentos claves estelares de Roberto Jiménez, que se ganó a pulso ser el mejor jugador del Málaga en la campaña 2017-18.

Roberto Jiménez

8 | El guardameta malaguista llegaba al equipo el pasado verano procedente del Espanyol, donde no pudo cuajar unos buenos números en la anterior campaña porque no tuvo regularidad en el once. El jugador pensó en Málaga como un buen destino para seguir formándose, pese a que la edad y la experiencia ya suponían un punto a favor del madrileño. Desde las primeras jornadas demostró que la portería malaguista tenía un guardián bajo los palos, pese a que no paraba de encajar goles que acababan en derrota del equipo. En los 34 partidos disputados con el Málaga, encajó 51 tantos, dejando su portería en blanco en seis de ellos. El equipo malaguista pudo encajar más tantos sino llega a ser por paradas excepcionales del meta, que volverá al Espanyol este próximo verano, en busca de nuevas oportunidades.

Andrés Prieto

7 | El meta llegó el pasado verano con la idea de crecer y con vistas al futuro en el Málaga CF. A la sombra de Roberto, su debut en Primera División se produjo en la jornada 9 de campeonato, nada menos que en el Camp Nou ante el FC Barcelona. Pese a que el Málaga perdió por 2-0, el resultado para él fue lo de menos porque pudo cumplir un sueño en uno de los mejores estadios que hay en el mundo. El meta a los pocos días, tuvo oportunidad de seguir defendiendo la portería malaguista en la la primera ronda de la Copa del Rey, frente al Numancia. El jugador disputó tanto la ida como la vuelta, aunque no se produjo el pase de ronda porque los numantinos ganaron por un global de 3-2. Desde entonces, no volvió a jugar hasta las últimas tres jornadas del campeonato, donde José González le permitió acabar la temporada jugando como el portero titular. Encajó ocho goles, pero en el club confían que en los próximos años sea el guardían de la portería de La Rosaleda.

Cenk Gönen

SC | El meta turco llegó en verano al Málaga pero no se adaptó al equipo. A la sombra de Roberto e incluso de Andrés Prieto, Gönen ni siquiera ha podido debutar, y el club le dejó sin ficha en el mercado invernal para poder fichar a jugadores de campo.