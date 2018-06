España vs Irán en vivo y en directo online en Mundial de Rusia 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido España vs Irán en vivo, perteneciente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Kazán a partir de las 20:00 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido España vs Irán en vivo en la PREVIA de VAVEL. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Foto: getty images

El escenario del partido España vs Irán en vivo es el estadio de Kazán. Está situado en la ciudad de Kazán, Rusia. Cuenta con una capacidad total de 45.500 espectadores sentados. Formó parte de las sedes del Campeonato Mundial de Natación de 2015 y de la Copa FIFA Confederaciones 2017.

Atentos en el partido España vs Irán en vivo a: Diego Costa. El delantero llega en un estado óptimo de forma tras anotar dos goles en el debut ante Portugal y que supusieron la remontada al tempranero gol de Cristiano Ronaldo.

Foto: getty images

Atentos en el partido España vs Irán en vivo a: Sadar Azmoun. Es la principal amenaza ofensiva de la selección iraní y se coloca como el quinto goleador histórico.

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones. Un enfrentamiento inédito para medir a una de las favoritas del Mundial y a la que parece una de las más sencillas del Grupo B.

El último partido de España fue ante Portugal, en el debut mundialista. En él, tras recibir un gol a los tres minutos, se supo levantar aunque no salió como se esperaba. El marcador final reflejó un empate a tres.

En el otro lado está España. Llegó a Rusia en un estado de forma inmejorable, es la única invicta de las 32 selecciones que forman el Mundial y suman 20 partidos sin ver la derrota. Esto les hace ser una de las grandes favoritas. Pese a no lograr la primera victoria, la Roja de Hierro quiere reponerse de ese tropiezo y ponerse a la cabeza del grupo.

El último partido que jugaron fue en su debut ruso ante Marruecos. Tras 95 minutos en los que el marcador no cambió su resultado inicial, un gol en propia puerta de los marroquís hizo que los tres primeros puntos se sumasen al casillero iraní.

Los iranís lideran el grupo. Con ese precedente, no pueden sino llegar con el mayor optimismo posible al enfrentamiento con España. Aunque no será fácil, confían en ellos y no es para menos. No se enmarca como la selección más favorita para clasificarse a la siguiente fase, pero sus números son muy buenos. En los amistosos de preparación, consiguió dos victorias, una contra Uzbekistán y otra contra Lituania, y una derrota frente a Turquía. Y su debut mundialista también se saldó con triunfo.