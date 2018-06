Carlos Marchena: "Cuando te llama la selección, tienes que venir"

La destitución de Lopetegui trajo consigo el nombramiento de Fernando Hierro como seleccionador nacional. Esto hizo que el puesto de enlace entre jugadores quedara vacío, pues era Hierro el que lo ocupaba. La selección se puso manos a la obra para buscar a un sustituto de garantías. Y el elegido fue Carlos Marchena, quien era el director técnico del Sevilla, puesto al que piensa regresar una vez acabe el Mundial.

Así, el sevillano no dudó en ningún momento en aceptar la responsabilidad y desplazarse hasta Krasnodar, pues como él mismo afirma: “Cuando te llama la selección, tienes que venir”.

No es nuevo en la selección

Aunque lo pueda parecer, Marchena no es nuevo en la selección. Ya formó parte de ella como futbolista y ahora lo hará en otra parcela deportiva, será el enlace entre los futbolistas y la federación.

"Esta es un oportunidad. Cuando te llama la selección, tienes que venir, pero quería volver al Sevilla y disfrutar durante mucho tiempo del equipo", señaló.

Y afirmó Luis Rubiales que se intentaría no tocar mucho de lo ya establecido. Marchena sigue ese discurso: "Tengo la función que Fernando tenía antes. Estoy intentando ayudar para que todo funcione a la perfección. Todo me pilla trabajando en el club. Me llamó Luis Rubiales y me sorprendió. Pide al presidente que me libere y aquí estoy. Tenía la cabeza en otro sitio, pero sin problema. Fernando me pidió que viniera a ayudarle. Tenemos una relación extraordinaria. Hay feeling especial con él. Con los jugadores hablo el mismo idioma. Los conozco a todos. Llevan cuatro años preparando un Mundial y nada despista a los jugadores, aunque como es lógico son humanos y su reacción ha sido la de unirse más si cabe. Hay más compromiso".

"Mi opinión de lo que ha pasado ahora mismo no importa. Tampoco sabía que Piqué había dicho que se iba", afirmó sobre todo lo que ha pasado en los últimos días.

El nuevo enlace de España es consciente de que detrás de la selección, está todo un país: "Me encuentro un equipo que ha vivido una situación extraña, pero es un equipo maduro, que sabe la responsabilidad que tiene con casi 50 millones de españoles tras ellos. Me siento muy identificado con la selección por mi carácter".

Marchena formó parte de la selección de Sudáfrica de 2010 y fue el único que no saltó para celebrar el gol de Iniesta. Sobre ello dijo: "Me conocéis de sobra y sabéis que lo haría de nuevo. Sería capaz. Ojalá. Cada uno intenta aportar su granito de arena y entre todos tenemos que llegar lo más lejos posible. Todos somos campeones del mundo y si uno juega más o menos, el ego debe estar por debajo del grupo. No me lo explico ni yo cuando me veo como jugador. Soy así, tengo un gen ganador, competitivo. A veces me comporto de una manera diferente al resto. Es lógico que no se haya caído en eso porque el foco estaba en Iniesta, pero yo sabía muy bien lo que había hecho".

Por último dio su apoyo a De Gea: "De Gea tiene mucha experiencia y tiene las espaldas muy anchas. Es un porterazo y seguro que va a seguir disfrutando del Mundial".