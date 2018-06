El debate se traslada a la portería de España

Google Plus

Una de las mayores dudas sobre la selección española para la Copa del Mundo era la delantera. Era complicado ver como la mejor opción a Diego Costa, quien jugó media temporada, desestimando la opción que era Álvaro Morata. En cuanto a Rodrigo y Aspas, tampoco había satisfacción por la decisión de Lopetegui.

La inclusión de Costa en el primer partido del torneo contra Portugal era la opción más sonada y la más aceptada por el tipo de rival, necesitando de un delantero con más carácter para colarse entre los defensores lusos. El nacido en Brasil hizo un gran partido, firmando dos anotaciones y haciendo un gran despliegue en ambos; en el primero supo robar, recortar al defensa y definir con potencia. En el segundo, apareció como un cazagoles y sentenció una jugada de pizarrón.

Foto: RFEF

Dejando de lado la constancia de Costa de cara a gol, las dudas se resolvieron sobre quién debe ser el ariete de España, pero ahora el signo de interrogación se posa encima de la portería, con los fallos de David De Gea que le dejaron una mala imagen y hacen pensar si es la mejor opción para el marco español.

Lluvia de críticas

Un problema para el arquero del Manchester United es tener que heredar el rol de Iker Casillas, bicampeón de Europa y campeón del mundo. La presión está encima del madrileño por este factor y ahora tiene que mantenerse serio ante la crítica por su error en el segundo gol de la selección portuguesa, cuando Cristiano Ronaldo azotó con un disparo que se le escapó entre los guantes al portero español.

El golpe anímico dejó tocado a De Gea, quien ha sido arropado por sus demás compañeros, quienes le ven como el arquero inamovible. Claro que un error como el cometido, puede costarle el puesto para evitar futuros percances, teniendo a Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga en el banquillo.

Los fallos del madrileño no se dieron únicamente contra Portugal, sino que contra Suiza también ocurrió. Para concluir el juego contra los lusos, se mantuvo dubitativo y falto de confianza, algo que quedó plasmado en el gol de tiro libre de Cristiano que significó el empate final.

"No he matado a nadie" dijo De Gea en rueda de prensa post partido, además, sabe que tiene todo el apoyo del cuerpo técnico y aunque no tiene el puesto asegurado, parece que nadie más tiene las capacidades del portero del Manchester United, quien encaja un gol con 'La Roja' cada 137 minutos. Los deslices que sufrió contra Portugal solo los puede comprender quien se pone los guantes, contra Irán, será una prueba de fuego para su persona, quien tendrá una nueva oportunidad para demostrar que es la mejor opción para el marco español.