Resumen temporada 2017/18: Sporting de Gijón, una de cal y otra de arena en el centro del campo

El Real Sporting de Gijón cuajó, cuanto menos, una temporada irregular. El inicio de temporada con Paco Herrera fue una auténtica montaña rusa.

El centro del campo, lo más perjudicado con Herrera

No se podía pronosticar un resultado porque lo mismo un partido se ganaba tres a cero como se perdía cero a tres. El equipo necesitaba un esquema fijo. El centro del campo fue el principal afectado, pues fue la zona donde más se varió a lo largo de la temporada. Hasta Borja Viguera formó parte de él como media punta. Las variaciones en la zona hicieron que dicha zona no funcionase de una forma regular, cada partido era un mundo para los mediocentros. La cosa no funcionaba.

Baraja dio calma y confianza

La llegada de Rubén Baraja dio al centro del campo estabilidad. Los jugadores por fin con la idea de juego que el nuevo míster les transmitió: juego rápido y fluido, sin ceder espacios, y con un apoyo constante en defensa y en ataque.

Álex Bergantiños

Pulmón. El jugador gallego fue el pulmón del equipo durante toda la segunda vuelta. Su capacidad de crear juego no es la misma que la de otros jugadores, pero su compromiso, su esfuerzo y su trabajo, hicieron que redimiese su irregular primera vuelta siendo uno de los mejores en la segunda vuelta.

Sergio Álvarez

Timón. Recuepera, distribuye, apoya y sobretodo, lucha. El avilesino es pura lucha y entrega. No lució su mejor estado de forma durante la recta final. Su baja por lesión se notó mucho y condenó a Paco Herrera a la destitución.

Rubén García

Crack. El jugador procedente del Levante fue una gran novedad para el conjunto rojiblanco, una gran novedad positiva. Sus destellos de calidad y sus filigranas maravillaron desde el primer momento a la afición. Un fuera de serie que decidió partidos con sus goles y asistencias. La gran polémica de los cambios de Baraja, pues el catorce rojiblanco fue siempre sustituido excepto en una ocasión mientras el pucelano estaba en el banquillo.

Nacho Méndez

Promesa. El jugador de Luanco es una de las grandes esperanzas del Sporting. Esta temporada ha estado alternando entre primer equipo y filial. Su rendimiento con ambos ha sido excelente. Con los "mayores" dio la talla durante la etapa de Herrera y en la de Baraja.

Hernán Santana

Seguridad. El jugador canario llegó en enero a Gijón. Desde su llegada, fue utilizado como recambio usual de Baraja para darle seguridad al resultado del encuentro. Las lesiones no le permitieron coger rodaje, pero apunta a ser importante en el proyecto de la temporada que viene.

Álex López

Ausente. El jugador procedente del Valladolid dio creación al centro del campo. Su experiencia ayudaba siempre al equipo. Se perdió más de la mitad de la temporada por lesión. No seguirá en el conjunto rojiblanco la temporada que viene.

Moi Gómez

Pérdida. El jugador no rindió con regularidad en territorio asturiano. Su calidad, clase y elegancia eran innegables. Se fue a Huesca, y ahí triunfó. Gran rendimiento con Rubí. Seguirá otra temporada en territorio aragonés.