Miguel Álvarez: "Tenemos que buscar que el partido de vuelta se le haga muy largo al Elche"

Google Plus

El Villarreal B perdió 2-0 ante el Elche en la ida de la final por el ascenso a la Liga 1,2,3. Un resultado, en un encuentro más igualado de lo que dice el resultado, que pone muy complicado el salto de categoría al Mini Submarino y que intentará levantar, dentro de una semana, ante su afición si quiere volver a Segunda División.

El entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez, explicó al final del partido ante el Elche que, tras la derrota en el Martínez Valero (2-0), el reto es que el partido de vuelta “se le haga muy largo al Elche”. Para el técnico andaluz, jugar en casa, ante tu afición, es completamente diferente, una circunstancia que el filial hará valer ante el conjunto franjiverde: “Estás con tu gente, con tus dimensiones, en un terreno que dominas… Sabemos que no será fácil porque es un equipo con entidad y mucha experiencia. Para mí tenemos todas las posibilidades porque en casa creo que somos capaces de remontar y –como mínimo- de hacer sufrir al Elche. Tenemos que hacer una valoración negativa del resultado, pero ahora tenemos que buscar que el partido de vuelta se le haga muy largo al Elche”.

Con respecto al análisis del partido, el preparador amarillo destacó que la jugada del penalti fue clave para el resultado final. “El Elche ha entrado muy fuerte en el partido, que era lo que esperábamos, pero al recuperar el balón hemos estado más tranquilos. El penalti lo cambia todo porque no es lo mismo un 3-1 que un 2-0, pero no ha podido ser. En la segunda parte hemos competido bien, pero el Elche tiene mucha artillería y un jugador definitivo en esta categoría como es Nino. Estoy contento por los chicos porque lo han intentado todo aunque no haya podido ser”.