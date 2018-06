Roberto, el MVP de la desastrosa temporada malaguista

Google Plus

Tras una desastrosa temporada, en la que el Málaga ha finiquitado su estancia en Primera división, diez años después de conseguir el ascenso, pocos son los jugadores que se salven de las críticas o que tengan una nota positiva al final de la temporada.

Lo lógico en un equipo que desciende (además en el caso del Málaga como último clasificado) es que el jugador más destacado sea el delantero, por llegar a una cifra aceptable pese a la clasificación, o cualquier otro atacante, ya sea por asistencias o por ocasiones creadas. Lo que no es muy común es que sea el portero, el jugador más valioso de la temporada, debido a que estos equipos suelen acabar la liga con una gran cantidad de goles encajados.

El del Málaga es un caso distinto. Empezando por el hecho de que la delantera del conjunto boquerón no ha estado muy acertada durante toda la temporada, siendo Diego Rolan su máximo goleador con apenas cinco goles y habiéndose perdido prácticamente 2/3 de competición debido a las lesiones.

A esto hay que añadirle que, pese a la pésima posición en la tabla, el Málaga no ha sido el peor equipo en cuanto a goles encajado, siendo 61 los balones que tanto Roberto como Prieto en unas cuantas ocasiones, han tenido que sacar de su portería. Esto, además de las positivas estadísticas que posee, hacen que gran parte del malaguismo coincida en que Roberto ha sido el mejor jugador del Málaga en la temporada.

[Foto La Liga]

Llegó cedido del Espanyol a principios de pasado verano. Su cesión era practicamente un fichaje, debido a que el Málaga se hacía con sus derechos si salvaba la categoría. El club accedió a incluir esa condición en el fichaje debido a que no se esperaban lo desastrosa que iba a llegar a ser la temporada blanquiazul. Desde el primer momento, el guardameta madrileño se hizo con la portería. Con sus 192 cm de estatura, llenó desde el principio bastante seguridad a la parroquia malaguista. Salvo en cuatro ocasiones, una por lesión y las otras tres por decisión técnica tras concretarse el descenso y, por tanto, saberse que el portero no seguiría, Andrés Prieto fue el que ocupó su lugar, aunque no pudo en ninguno de estos partidos ser un rival para disputarle la portería del Málaga a Roberto.

El madrileño finalizó la temporada dejando en las estadísticas un total de 100 paradas, lo que le situó entre los porteros con más paradas realizadas en este curso. El guardameta fue elogiado y premiado hace unas semanas con el premio MVP, el cual lo eligen los malaguistas, con lo que queda claro quien ha sido el mejor jugador del Málaga esta temporada.

Durante este acto, el guardameta dejó unas palabras a la que dejará de ser su afición, ya que debe volver al Espanyol. Roberto dijo: "Agradezco a quienes me han votado. A pesar de que no se han cubierto los objetivos de la temporada, es muy gratificante el reconocimiento de la afición. Cuando todo pasa es de las cosas que puedes recordar de tu carrera y estoy muy agradecido".

El Málaga tiene ahora la difícil misión de encontrar para Segunda División a un jugador que consiga devolver la ilusión a la grada, ya sea con sus paradas, como Roberto, o con sus goles, como hicieron en años anteriores Sandro y Charles.