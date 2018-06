Resumen de la temporada 2017/2018: Paco Herrera, un proyecto herrado antes de tiempo

Google Plus

El ser el favorito le dejó tocado y hundido. Un nuevo verano comenzaba en las instalaciones deportivas de Mareo, eran momentos de forjar un proyecto de futuro, de seguridad y, sobre todo, un proyecto de ascenso. Ese ansiado ascenso, tras un doloroso descenso, era lo que más deseaba la directiva del Sporting de Gijón, motivo por el cuál se apostó por Paco Herrera. El técnico vallisoletano tendría la experiencia, y registros de ascenso, que se buscaba, ya que en la categoría de plata registra dos ascensos, con el Real Club Celta de Vigo y la Unión Deportiva Las Palmas, con un total de 237 encuentros en la misma. Era el candidato ideal para un proyecto muy deseado.

Las dudas sobre el once, los constantes cambios de los esquemas y las rotaciones fueron los detonantes de que todo se fuera al traste. El apogeo de todo comenzaría cuando Sergio Álvarez, pilar fundamental del equipo, se lesionaría en el calentamiento previo al choque que disputaría el Sporting de Gijón ante el Real Valladolid en El Molinón – Enrique Castro “Quini”. Todos llegaban a cuestionarse cómo se podría seguir adelante sin el avilesino. El técnico catalán no fue capaz de encontrar un sustituto adecuado y el equipo empezaría a caer en caída libre. Los aficionados asturianos se llevarían las manos a la cabeza cuando, jornada tras jornada, el Sporting de Gijón perdía puestos en la clasificación, llegando al punto de que los puestos de descenso estaban más cerca que los del ascenso.

La sentencia llegaría días después de encajar una dura derrota ante el Fútbol Club Barcelona B en la jornada 18 de LaLiga 1|2|3. Paco Herrera se mostraba cabizbajo y desolado en la rueda de prensa post partido, siendo consciente de la cruda realidad y sabiendo que no sabía cómo reconducir al equipo. Tras la necesidad del equipo y lo que se propuso a principio de temporada, Miguel Torrecilla llegaría a la conclusión de decidir cesar del cargo al técnico catalán y decidir apostar por un perfil totalmente opuesto a Paco Herrera, siendo este el vallisoletano Rubén Baraja, actual técnico del club rojiblanco.