El Sporting se despide de Javi López

El Lugo acaba de confirmar la llegada a los banquillos de Javi López, encontrando de esta manera un rápido sustituto para Francisco, quien ocupaba esta posición. El catalán ha firmado por dos temporadas y su presentación tendrá lugar el martes día 19 de junio a las doce de la mañana.

Con este tweet, el club asturiano ha despedido al que esta ahora trabajaba mano a mano con Miguel Torrecilla, Javi López, deseándole lo mejor en su próxima etapa. En él, se contestaba a otro comunicado del Club Deportivo Lugo, los encargados de dar a conocer al mundo la noticia sobre el reciente fichaje.

Su última etapa como técnico data ya en las filas del filial del Real Club Celta de Vigo. Sin embargo, esa no es, ni de lejos, su única experiencia capitaneando los banquillos. Le avala sus amplias vivencias y temporadas dentro de la Liga Española, acusando tres ascensos a la categoría de plata. Los equipos no fueron otros que el Ciudad de Murcia, el Castellón, y el desgraciadamente desaparecido recientemente, el Salamanca.

No son pocos los encuentros que ha disputado desde el área técnica, un total de 161 en la Segunda División, de la mano de Girona, Nàstic de Tarragona, Recreativo de Huelva y Xerez, cosechando en ellos unas temporadas dignas del recuerdo, si bien, no guarda en su palmarés particular ningún ascenso a la máxima categoría, ni tampoco ha conseguido ser entrenador de ningún equipo que haya ocupado un puesto en la Primera División, no al menos estando él como entrenador. Como anécdota, se puede decir que Viquera, quien ahora le ficha, coincidió con el en el Nàstic, el Recre y el Xerez.

Como cualquier profesional experimentado en esta categoría, no todo fueron momentos agradables, y es que también vivió la otra cara de la moneda, la más amarga: dos descensos con el Cartagena y el Alavés, respectivamente.