Fidel Chaves, el extremo se une a Las Palmas

Google Plus

Primero fue Nauzet Pérez, más tarde Martín Mantovani y ahora Las Palmas ha hecho oficial la llegada de Fidel Chaves. El extremo onubense ha firmado con los amarillos por las próximas tres temporadas, procedente de la UD Almería. El futbolista será presentado este mismo martes en el Estadio de Gran Canaria.

Aunque no han salido a la luz las cifras de este fichaje, el propio Almería ha dado algunos datos sobre la operación. A Fidel le restaban tres años de contrato con el equipo andaluz y no tenía cláusula de rescisión, por lo que la Unión Deportiva no tuvo más remedio que sentarse a negociar. Al final, se ha llegado a un acuerdo por una cantidad fija más una gran cantidad de variables.

Para que el lector se haga una idea, la web Transfermarkt tasa a Fidel en unos 900.000 euros y el propio Almería ha confirmado que se trata de "una buena operación para la entidad rojiblanca", así que sumando el dinero fijo más las variables, el traspaso podría estar en torno a esa cifra.

Fidel tiene experiencia tanto en Primera como en Segunda División

Canterano del Recreativo de Huelva, Fidel se dio a conocer en las filas del Elche. Defendiendo la elástica ilicitana llegó incluso a marcar a la propia Unión Deportiva en la temporada 2012/13. Sus mejores años llegaron defendiendo los colores del Córdoba. Fue uno de los fichajes estrella del cuadro califal tras haber ascendido a Primera División. En su última temporada en Almería, el jugador anotó cuatro goles y repartió una asistencia en 31 partidos.

Fidel es un extremo de gran técnica que puede jugar en las dos bandas, aunque se siente más cómodo en el carril zurdo. En Almería era el encargado de ejecutar las jugadas a balón parado, así que ahora en la isla podría tener un rol similar. De momento, Manolo Jiménez cuenta con tres interiores zurdos contando con el propio Fidel. Momo acaba de renovar con el cuadro amarillo y Mateo García volverá al equipo tras finalizar su cesión en el Alcorcón.