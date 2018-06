Resumen de temporada RC Deportivo: los deberes de Carmelo del Pozo antes de septiembre

El verano 2018 se presenta movido en las inmediaciones de la Plaza de Pontevedra. El consumado descenso de categoría ha mutado considerablemente los planes de un club que buscaba asentarse en la zona noble del fútbol español y buscará en los próximos meses conformar un grupo que vuelva a ilusionar a Riazor. Para ello, se antoja vital el acierto en materia de fichajes de la directiva y en especial de Carmelo del Pozo, nombrado director deportivo hace menos de un mes, que deberá realizar una labor exhaustiva tanto en materia de llegadas como de salidas.

Todos los frentes deportivistas serán sometidos a cambio. Desde la portería hasta la delantera, pasando también por el cuerpo técnico. La responsabilidad de dar con la tecla del 'nuevo' Dépor resulta imprescindible para que el paso por la Segunda División sea lo más corto posible. Paliar las bajas de mayor relevancia, firmar un plantel de garantías y retener a las piezas consideradas clave no serán tareas sencillas debido al cambio drástico de las condiciones que supuso la caída a los infiernos. El conjunto blanquiazul tendrá, sin embargo, una de las capacidades económicas más importantes de la categoría.

El banquillo busca inquilino

Tras no cumplir con el cometido de la permanencia, la marcha de Clarence Seedorf no se hizo esperar al término de la temporada 2017/2018. El del holandés fue un fracaso evidente, pero no fue el único. Tres fueron los entrenadores que asumieron el cargo en el Deportivo y ninguno de ellos fue capaz de domar al vestuario.

Cierto es también que los responsables de las contrataciones dieron la sensación de dar bandazos en cuanto a su idea de proyecto. Primero, un veterano como Pepe Mel arrancó el curso después de rescatar al equipo a comienzos de 2017 y, con más efectividad que buen juego, ganarse la continuidad. Sin embargo, su 'tira y afloja' en materia de fichajes y unos primeros meses de liga en la cuerda floja relegaron al madrileño en beneficio de Cristóbal Parralo, que antes había hecho de su Fabril un referente de la Segunda División B pese a ser un recién ascendido. Pero la apuesta de la casa, a pesar de la visión de futuro y la ilusión con la que partía, se vino abajo a tenor de los resultados y agotó su combustible pasada la navidad. El último en discordia, el ya mencionado Seedorf, cambió radicalmente su mensaje y su plan de trabajo, aunque resultando totalmente estéril su esfuerzo en su estreno como técnico en España después de haberlo ganado casi todo como jugador.

El nuevo entrenador llegará con la confianza de Carmelo del Pozo bajo el brazo Comentaba el presidente Tino Fernández que en las próximas semanas se conocería el nombre del elegido para el banquillo. Y es que por ahora, rumores aparte, lo único que se ha desvelado es la gran confianza de Carmelo del Pozo en su apuesta particular, en la cual no ha querido ahondar para no entorpecer los movimientos. También hay decisiones tomadas en el filial en este sentido, y es que Gustavo Munúa no continuará en el cargo aunque el nombre de su sustituto es toda una incógnita.

Una portería sin bailes

El claro deseo del Deportivo 2018/2019 es el de confeccionar una portería que transmita confianza. Después de caer en la desesperación la pasada campaña en un puesto de especial delicadeza, la entidad ha mostrado su clara disposición de contar con solamente dos arqueros para el primer equipo, además de contar con los servicios de Francis Uzoho, con ficha en el Fabril e internacional absoluto con Nigeria, en caso de que sea necesaria la intervención de un tercer portero.

Y es que el año pasado el baile de nombres desesperó sin que ninguno llegara a convencer. Rubén Martínez, Tyton, Pantilimon, Uzoho y Koval probaron suerte defendiendo la portería herculina, aunque todos ellos con más pena que gloria.

Correspondiente a esta posición es el único fichaje del Dépor 2018/2019 por el momento, Dani Giménez. El ex del Betis, que llegó como agente libre, tiene ahora la competencia única de Tyton, a quien también se le busca salida. Por tanto, lo más probable en estos momentos es que un portero más se sume a la disciplina coruñesa.

Schär se lamenta tras una ocasión fallada | Imagen vía RC Deportivo

'Novias' que alteran las defensas

Varios de los jugadores con cartel y con contrato en el Deportivo forman parte de la retaguardia. Especial es el caso de los tres centrales que componen la plantilla actual, y es que Sidnei, Schär y Albentosa, que años atrás firmaron temporadas bastante destacadas, podrían inflar los cuartos de las arcas blanquiazules poniendo rumbo a destinos más llamativos. Similar es el caso de Juanfran, del que meses atrás se habló de que podía recalar en clubes participantes en competiciones europeas.

Esto, sin embargo, podría abrir puertas a varios canteranos. El pasado curso, los defensores de las categorías inferiores fueron los que más entraron en las citaciones del primer equipo, por lo que podrían encontrar acomodo en el nuevo reto de Segunda División. One, Quique Fornos, Blas, Diego Caballo o Mujaid han progresado de manera fulgurante y acechan bien cerca.

Si bien parece seguro que el lateral Gerard Valentín continuará, el resto de laterales solamente ofrece dudas. El futuro de hombres como Bóveda, Saúl o Luisinho permanece en el aire. No el de Fernando Navarro, que se despide del club después de tres años en Primera.

Róber Pier y Álex Bergantiños tienen la última palabra Caso aparte es el del central Róber Pier, propiedad del Deportivo y cedido en el Levante, que en las próximas semanas deberá tomar una decisión en función del ofrecimiento que se le haga, y es que da la casualidad que fue precisamente Carmelo del Pozo quien le vistió de granota en dos ocasiones. Aunque disputando aún competición oficial con el Sporting de Gijón, la situación del centrocampista Álex Bergantiños es casi idéntica.

Contratos vigentes en la medular

A menos que lleguen ofertas y, por consecuente, salidas, apenas se esperan grandes movimientos en el centro del campo. Mosquera, Guilherme y Borges son ya viejos conocidos en A Coruña y todos ellos con vinculación en vigor. Si bien por el primero, coruñés, se ha mostrado públicamente el deseo de que se quede, la situación de los otros dos será la misma si ninguna entidad de mayor peso deportivo y económico demuestra interés. En este sentido, para el tico puede ser crucial su actuación en el Mundial de Rusia 2018.

Una continuidad deseada, pero más que compleja, es la de Fede Valverde. Tras no cuajar en su debut en Primera División cedido por el Real Madrid, parece complicado que los blancos reincidan en una cesión que no cumplió con las expectativas. Por el contrario, queda descartado que Muntari vuelva a vestir la blanquiazul: llegó a petición expresa de Seedorf y hace las maletas junto a él. Mientras unos se van, otros, como Edu Expósito, pueden encontrar al fin su sitio y olvidarse del equipo 'B'.

Otro de los que puede resultar más que interesantes en divisiones superiores es Emre Çolak. A pesar de no haber encontrado nunca la regularidad en España, el turco demuestra una clase descomunal cuando está centrado y eso, si consigue mantenerse en el tiempo, puede resultar una ganga para muchos equipos. Más factible parece que es que sigan Carles Gil y Fede Cartabia, y es que ambos han sido capaces de dar alegrías al deportivismo, pero la desgracia de las lesiones les condicionó en demasía la anterior campaña.

Borja Valle celebra un gol con rabia | Imagen vía RC Deportivo

Borja Valle y a fichar

El único de los delanteros dispuestos a continuar tras el descenso parece ser Borja Valle. El berciano, en el ostracismo durante gran parte de su estancia en el club, recibió la oportunidad que necesitaba en los últimos encuentros de la temporada y la ha aprovechado a las mil maravillas. A base de entrega, ambición y olfato goleador se ha ganado el respeto de la afición y el beneplácito de la directiva para ser uno de los pilares en Segunda.

Quienes ya no volverán al Deportivo serán Andone, Bakkali, Adrián y Lucas Pérez. Mientras que el primero ya ha encontrado en el Brighton su nuevo destino, dejando en Galicia el dinero de su cláusula, los otros tres buscan un nuevo acomodo. Ninguno de ellos propiedad del Deportivo y parece que ninguno de ellos cuenta de nuevo con su club de pertenencia (Valencia, Oporto y Arsenal).

El Dépor ya se mueve en el mercado para confeccionar cuanto antes su nuevo armamento con el que repetir, por tercera vez consecutiva, un ascenso como respuesta inmediata a un descenso. El reto marcado es el de establecer 22 fichas, dos jugadores por puesto, por lo que teniendo en cuenta la situación actual del conjunto coruñés se esperan unos meses repletos de rumores.